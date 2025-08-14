Nie Titanic, nie Zjawa. DiCaprio przyznał, który film jest dla niego najważniejszy

Ładowanie...

Analiza całego dorobku kinematograficznego Leonardo DiCaprio zapewne zajęłaby sporo czasu. Aktor jest mocno obecny w publicznej świadomości od lat 90. dzięki świetnej roli w "Co gryzie Gilberta Grape'a", a na szersze wody wypłynął dzięki "Romeo i Julii", a przede wszystkim spektakularnemu "Titanicowi", gdzie zagrał Jacka Dawsona - jedną z głównych postaci filmu. Choć ma na koncie wiele znakomitych tytułów, Oscara otrzymał dopiero w 2016 roku za swój pierwszoplanowy udział w "Zjawie".

Który film z samym sobą najchętniej ogląda DiCaprio? To może być niespodzianka

Obecnie Leonardo DiCaprio pracuje nad promocją najnowszego filmu ze swoim udziałem. "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona to szalone dzieło z gatunkowego pogranicza kina akcji oraz thrillera. DiCaprio wciela się tam w Boba Fergusona - byłego rewolucjonistę, którego córka jest w niebezpieczeństwie po tym, gdy po 16 latach dawny wróg daje o sobie znać. W filmie występują również Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor i Chase Infiniti.

Z tej okazji na łamach Esquire przeprowadzono dość oryginalną rozmowę - Leonardo DiCaprio został przepytany przez reżysera swojego nowego filmu, Paula Thomasa Andersona we własnej osobie. Aktor otrzymał pytanie, które osobom z jego fachu jest zadawane dość często: czy ogląda filmy ze swoim udziałem. Aktor udzielił interesującej odpowiedzi:

Rzadko oglądam moje filmy, ale szczerze mówiąc, jest jeden, który oglądam częściej niż inne. To "Aviator". Po prostu dlatego, że był to dla mnie wyjątkowy moment. Pracowałem z Martym [Scorsese] przy "Gangach Nowego Jorku" i przez 10 lat nosiłem ze sobą książkę o Howardzie Hughesie. Prawie to zrobiłem [film] z Michaelem Mannem, ale pojawił się konflikt i ostatecznie poszedłem z nią do Marty'ego. Miałem 30 lat. To był pierwszy raz, kiedy jako aktor poczułem się pośrednio częścią produkcji, a nie tylko aktorem zatrudnionym do odegrania roli. Poczułem się odpowiedzialny w zupełnie nowy sposób. Zawsze czułem dumę i więź z tym filmem, ponieważ był tak ważnym elementem mojego dorastania w tej branży.

"Aviator" to film z 2004 roku, nakręcony przez Martina Scorsese. Jego bohaterem jest Howard Hughes - amerykański lotnik, miliarder, konstruktor i producent filmowy, który w latach 20. kręcił "Aniołów piekieł". Na planie tego filmu dokonywano niezwykłych lotniczych akrobacji i zastosowano pionierskie rozwiązania w dziedzinie produkcji filmowej. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Cate Blanchett (Oscar za najlepszą rolę drugoplanową), Kate Beckinsale, Gwen Stefani, Alec Baldwin, Willem Dafoe, John C. Reilly i Jude Law. Oprócz statuetki dla Blanchett, "Aviatora" uhonorowano Oscarami za scenografię, kostiumy, zdjęcia i montaż.

"Aviator" jest dostępny do obejrzenia na HBO Max, zaś "Jedna bitwa po drugiej" ma wejść do kin 26 września 2025 roku.

Adam Kudyba 14.08.2025 12:05

