Nowy film z Johansson i Hanksem już na Netfliksie. Reżyser? Wes Anderson

W niektórych kinach wciąż można zobaczyć najnowszy film Wesa Andersona - "Fenicki układ" z Benicio del Toro. Warto jednak przypomnieć sobie inne tytuły, które wyszły spod ręki tego artysty. Jednym z nich i stosunkowo nowym jest "Asteroid City" - dzieło sprzed dwóch lat, które właśnie zasiliło biblioteczkę czerwono-czarnej platformy. Warto zwrócić uwagę na ten tytuł.

Asteroid City w serwisie Netflix

Tytułową miejscowość, stylizowaną na najbardziej amerykańską z amerykańskich, poznajemy w momencie, gdy staje się centrum rozkwitu przyszłych astronomicznych talentów. Głównymi bohaterami są fotograf wojskowy Augie (Jason Schwartzman), który wraz z trzema córkami i synem (Jake Ryan) bierze udział w niniejszym wydarzeniu, z uwagi na talent inżynierski tego ostatniego. Sytuacji nie ułatwia fakt, że Augie nie powiedział dzieciom o śmierci matki (Margot Robbie), jednak jak się wkrótce okaże - nie będzie to jedyna okazja do zastanawiania się nad sensem życia.

W przypadku filmów Andersona czasami zapala się lampka, czy to, co za chwilę zobaczymy, nie będzie piękną skorupką z pustym wnętrzem. Te wątpliwości jednak w przypadku "Asteroid City" ulatują prędko. Pomalowanie miasteczka pastelami zdaje się być z lekka toporną, ale jednak podaną w przystępny sposób, maską bohaterów przybyłych do Asteroid City. Augie mierzy się ze śmiercią żony, jego syn żywo rozkminia kosmiczne osobliwości w gronie podobnych sobie freaków, aktorka Midge (Scarlett Johansson) mierzy się z samą sobą, dyrektorka obserwatorium (Tilda Swinton) znajduje w obecności kosmity szansę na zaspokojenie niespełnionych ambicji. Tych i innych, w jakiś sposób wątpiących i dalekich od znalezienia swojego "ja" bohaterów Anderson gromadzi w jednym miejscu, w którym raczej by się normalnie nie spotkali, jednak odnajdują w sobie towarzyszy do refleksji na tematy, których poruszanie wcześniej stanowiło rzadkość.

Czy czasami forma przykrywa treść? Jak najbardziej. Reżyser jednak wykorzystuje ogromny talent mnóstwa aktorów i z pozornie oszczędnej gry pozwala wydobyć drzemiące w nich emocje, wątpliwości, czy obawy. Na pierwszy plan wysuwają się Jason Schwartzman i Scarlett Johansson, których wątek emanuje niewinnością, a jednocześnie ukazuje pokiereszowane emocje obojga. Tom Hanks czaruje w kreacji stanowczego, lecz akceptującego rzeczywistość dziadka. Margot Robbie jest obecna w jednej scenie, ale wyciska z niej absolutne 200%. Wyróżnienia należą się też Mai Hawke, Jake'owi Ryanowi i Adrienowi Brody'emu, ale też całemu zespołowi odpowiedzialnemu za warstwę audiowizualną - zdjęcia, muzyka i scenografia w tym filmie to coś naprawdę znakomitego.

"Asteroid City" to produkcja, która podzieliła widownię dość mocno. Ja mam niezachwianą wiarę w talenty Andersona zarówno do obrazu, jak i do historii, i w trakcie oglądania tego filmu moje zdanie się nie zmieniło. Netflix dobrze zrobił, uzupełniając swoją ofertę o to dzieło - im więcej osóbje zobaczy, tym lepiej.

Asteroid City - obsada

Jason Schwartzman jako Augie Steenbeck

jako Augie Steenbeck Scarlett Johansson jako Midge Campbell

jako Midge Campbell Tom Hanks jako Stanley Zak

jako Stanley Zak Jeffrey Wright jako generał Grif Gribson

jako generał Grif Gribson Tilda Swinton jako doktor Hickenlooper

jako doktor Hickenlooper Bryan Cranston jako prowadzący

jako prowadzący Edward Norton jako Conrad Earp

jako Conrad Earp Adrien Brody jako Schubert Green

jako Schubert Green Liev Schreiber jako J.J. Kellogg

jako J.J. Kellogg Hope Davis jako Sandy Borden

jako Sandy Borden Rupert Friend jako Montana

jako Montana Maya Hawke jako June Douglas

jako June Douglas Steve Carell jako kierownik motelu

jako kierownik motelu Matt Dillon jako mechanik

jako mechanik Hong Chau jako Polly Green

jako Polly Green Willem Dafoe jako Saltzburg Keitel

jako Saltzburg Keitel Margot Robbie jako aktorka/żona Augiego

jako aktorka/żona Augiego Tony Revolori jako adiutant

jako adiutant Jake Ryan jako Woodrow, syn Augiego

jako Woodrow, syn Augiego Jeff Goldblum jako kosmita

"Asteroid City" jest od 14 sierpnia dostępne do obejrzenia w ramach subskrypcji Netfliksa.

Adam Kudyba 14.08.2025 10:23

