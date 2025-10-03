Znakomity horror może dostać sequel. Widzowie czekają już kilka lat

Ładowanie...

W 2020 roku zadebiutował jeden z najlepszych horrorów ostatniej dekady - "Niewidzialny człowiek". Produkcja z Elisabeth Moss w roli Cecilii odniosła ogromny sukces, o czym świadczą oceny widzów i krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes film zyskał aż 92 proc. świeżości od recenzentów, co jest niezwykle imponującym wynikiem. Sequela "Niewidzialnego człowieka" nie brano jednak za pewnik.

Fani oczywiście trzymali kciuki za kontynuację, licząc, że wysokie oceny przyczynią się do pozytywnego rozpatrzenia ich próśb, jednak nic takiego się nie stało. Leigh Whannell, reżyser horroru, porzucił projekt na rzecz innych produkcji. Tymczasem wygląda na to, że Moss wciąż ma nadzieję, że wyczekiwany sequel zostanie zrealizowany.

Niewidzialny człowiek - Elizabeth Moss mówi o sequelu

Jakiś czas temu Moss udzieliła wywiadu dla serwisu ScreenRant, w który wypowiedziała się na temat 2. części uwielbianego horroru. Mimo że Whannell podkreślił, że na poziomie artystycznym są to "zamknięte drzwi", Moss ma na ten temat inne zdanie:

Film miał premierę dwa tygodnie przed pandemią COVID i zarobił setki milionów dolarów. Moglibyśmy po prostu wypuścić kontynuację, wrzucić ją na platformę streamingową i na tym poprzestać - myślę, że niektórzy by na tym zarobili. Jestem bardzo wdzięczna Universal i Blum, że tego nie zrobili - skomentowała.

Zapewniła, że jeśli sequel powstanie, to musi być on bardzo dobrze zrealizowany:

Naprawdę chcemy mieć pewność, że jeśli zrobimy sequel, będzie on godny uwagi i będzie równie dobry, jeśli nie lepszy. To właśnie nas trochę spowalniało. Ale nie sądzę, żeby to była zła rzecz. Myślę, że jeśli mamy to zrobić, musi być dobrze zrobione. Ale nadal chcemy to zrobić. Nadal nad tym pracujemy. Musimy tylko stworzyć odpowiedni scenariusz.

Horror "Niewidzialny człowiek" skupia się na Cecilii Kass, która ucieka od toksycznego męża i ukrywa się w domu siostry oraz wspólnego przyjaciela z młodości. Gdy dowiaduje się, że jej mąż popełnił samobójstwo, początkowo nie wierzy w te doniesienia - sądzi, że została przez niego oszukana. W międzyczasie wokół niej zaczynają dziać się niewytłumaczalne przypadki, które mogą być dla Cecilli śmiertelnie niebezpieczne. Szczególnie że wydaje jej się, że jest prześladowana przez niewidzialnego człowieka.

Anna Bortniak 03.10.2025 20:06

