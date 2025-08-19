Nowy Superman już wkrótce online. Gdzie go obejrzeć?

Ładowanie...

"Superman" to najnowsza adaptacja przygód słynnego Człowieka ze Stali, który jako Clark Kent (David Corenswet) pracuje w Daily Planet. Jest już herosem od jakiegoś czasu, pracuje nad swoim związkiem z koleżanką z pracy, niezłomną dziennikarką Lois Lane (Rachel Brosnahan). Wkrótce sympatia społeczeństwa do Supermana zostaje wystawiona na próbę, gdy superbohater wchodzi w sam środek zbrojnego konfliktu, a na jaw wychodzą fakty z jego przeszłości. Palce w tym macza wpływowy biznesmen Lex Luthor (Nicholas Hoult), który nie cofnie się przed niczym, by zgładzić kosmitę. W filmie wystąpili również m.in. Nathan Fillion, Isabela Merced, Anthony Carrigan, Edi Gathegi i Skyler Gisondo.

Superman lada dzień trafi do VOD w Polsce. Którego?

Nie ma co ukrywać - "Superman" z pewnością jest łakomym kąskiem dla kinomaniaków, zwłaszcza wielbicieli kina komiksowego. Od niedawna film Jamesa Gunna był dostępny na VOD w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym jawiło się pytanie - kiedy polscy widzowie będą mogli zobaczyć "Supermana" w wersji online?

Jak się okazuje, odpowiedź na to pytanie ma Amazon w postaci Prime Video. "Supermana" będzie można obejrzeć w tym serwisie od 26 sierpnia 2025 roku. Póki co istnieje możliwość zamówienia filmu w ramach przedsprzedaży - koszt takiej usługi, bez względu na jakość (UHD, HD, czy SD) wynosi 64,99 zł.

SUPERMAN Prime Video Prime Video

Co stoi za tą decyzją? Niewykluczone, że Gunn zdecydował się na przyspieszenie online'owej premiery filmu ze względu na zbliżający się kolejny, 2. sezon "Peacemakera". Jak wiemy, serial jest osadzony w tym samym świecie, a ponadto w produkcji mają się pojawić niektóre postacie, które zobaczyliśmy w filmie. Data premiery "Supermana" w ramach subskrypcji oferty HBO Max (gdzie zapewne z biegiem czasu "Superman" trafi), póki co pozostaje nieznana.

Adam Kudyba 19.08.2025 14:02

