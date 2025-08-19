REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Nowy Superman już wkrótce online. Gdzie go obejrzeć?

Polscy widzowie nie będą musieli długo czekać, by obejrzeć najnowszego "Supermana" z pozycji fotela. Wiemy, kiedy film Jamesa Gunna trafi do VOD w Polsce.

Adam Kudyba
superman gdzie obejrzec online
REKLAMA

"Superman" to najnowsza adaptacja przygód słynnego Człowieka ze Stali, który jako Clark Kent (David Corenswet) pracuje w Daily Planet. Jest już herosem od jakiegoś czasu, pracuje nad swoim związkiem z koleżanką z pracy, niezłomną dziennikarką Lois Lane (Rachel Brosnahan). Wkrótce sympatia społeczeństwa do Supermana zostaje wystawiona na próbę, gdy superbohater wchodzi w sam środek zbrojnego konfliktu, a na jaw wychodzą fakty z jego przeszłości. Palce w tym macza wpływowy biznesmen Lex Luthor (Nicholas Hoult), który nie cofnie się przed niczym, by zgładzić kosmitę. W filmie wystąpili również m.in. Nathan Fillion, Isabela Merced, Anthony Carrigan, Edi Gathegi i Skyler Gisondo.

REKLAMA

Superman lada dzień trafi do VOD w Polsce. Którego?

Nie ma co ukrywać - "Superman" z pewnością jest łakomym kąskiem dla kinomaniaków, zwłaszcza wielbicieli kina komiksowego. Od niedawna film Jamesa Gunna był dostępny na VOD w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym jawiło się pytanie - kiedy polscy widzowie będą mogli zobaczyć "Supermana" w wersji online?

Jak się okazuje, odpowiedź na to pytanie ma Amazon w postaci Prime Video. "Supermana" będzie można obejrzeć w tym serwisie od 26 sierpnia 2025 roku. Póki co istnieje możliwość zamówienia filmu w ramach przedsprzedaży - koszt takiej usługi, bez względu na jakość (UHD, HD, czy SD) wynosi 64,99 zł.

SUPERMAN
Prime Video
Prime Video
Prime Video

Co stoi za tą decyzją? Niewykluczone, że Gunn zdecydował się na przyspieszenie online'owej premiery filmu ze względu na zbliżający się kolejny, 2. sezon "Peacemakera". Jak wiemy, serial jest osadzony w tym samym świecie, a ponadto w produkcji mają się pojawić niektóre postacie, które zobaczyliśmy w filmie. Data premiery "Supermana" w ramach subskrypcji oferty HBO Max (gdzie zapewne z biegiem czasu "Superman" trafi), póki co pozostaje nieznana.

REKLAMA

Więcej o "Supermanie" przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
19.08.2025 14:02
Tagi: James GunnPrime VideoSuperman
Najnowsze
13:31
Zastanawiasz się, czym jest kod błędu 1k-0033 w HBO Max? Mamy rozwiązanie problemu
Aktualizacja: 2025-08-19T13:31:57+02:00
13:14
Netflix przez pół roku za darmo. Ten, kto wymyślił tę promocję, to swój chłop
Aktualizacja: 2025-08-19T13:14:52+02:00
10:17
Mówią o nim: najlepszy film sci-fi wszech czasów. Jest już na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-08-19T10:17:41+02:00
9:57
Dyplomatka, sezon 3. - kiedy premiera? Jest konkretna data
Aktualizacja: 2025-08-19T09:57:52+02:00
9:31
Kluczowy reżyser opuszcza Rozdzielenie od Apple TV+. Co dalej?
Aktualizacja: 2025-08-19T09:31:53+02:00
8:26
Netflix przedłużył genialny kryminalny thriller. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2025-08-19T08:26:21+02:00
21:04
Zawsze przychodzi noc - recenzja thrillera, który trzyma w napięciu
Aktualizacja: 2025-08-18T21:04:00+02:00
19:41
Netflix i jego najlepsze horrory w 2025. 15 strasznych filmów
Aktualizacja: 2025-08-18T19:41:00+02:00
17:13
Ten brutalny serial Netfliksa napawa mnie niepokojem. Trudno się go ogląda
Aktualizacja: 2025-08-18T17:13:00+02:00
16:01
Nie miałem najmniejszej ochoty na ten nowy thriller od Prime Video. Cieszę się, że dałem mu szansę
Aktualizacja: 2025-08-18T16:01:00+02:00
15:55
Premier League: gdzie oglądać mecze w sezonie 2025/26? Terminarz
Aktualizacja: 2025-08-18T15:55:00+02:00
15:15
Najlepsze filmy Netflix Original. TOP 25 tytułów. Ranking
Aktualizacja: 2025-08-18T15:15:48+02:00
15:08
Fagata pokazała swoje ubrania. Jej sklep to chyba żart
Aktualizacja: 2025-08-18T15:08:54+02:00
14:17
Wielki restart Marvela po Avengers 6. W jaki sposób do niego dojdzie?
Aktualizacja: 2025-08-18T14:17:38+02:00
13:14
Friz i Wersow zrobili kinowy film o swojej miłości. Tak, kinowy
Aktualizacja: 2025-08-18T13:14:36+02:00
11:55
Tarantino wskazał swój najlepszy film. W Polsce jest dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-18T11:55:25+02:00
10:46
Wierzyłam, że Łatwogang spotkał się z Edem Sheeranem. Do czasu
Aktualizacja: 2025-08-18T10:46:45+02:00
9:19
Ian McKellen ujawnia: będą wielkie powroty do Władcy Pierścieni
Aktualizacja: 2025-08-18T09:19:35+02:00
13:44
„Furia” to najlepszy serial HBO Max od lat. 5 powodów, dla których musisz go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-17T13:44:51+02:00
13:17
Adaptacje lepsze niż książki. 7 filmów, które pobiły oryginały
Aktualizacja: 2025-08-17T13:17:00+02:00
11:42
Na Prime Video obejrzycie film o człowieku, który zmienił bieg historii muzyki
Aktualizacja: 2025-08-17T11:42:00+02:00
11:01
Gal Gadot obwinia widzów za porażkę Śnieżki. Chodzi o konkretną grupę osób
Aktualizacja: 2025-08-17T11:01:00+02:00
9:58
Ed Sheeran i Łatwogang jeździli na rowerze po wrocławskim rynku. Czy to prawda?
Aktualizacja: 2025-08-17T09:58:24+02:00
9:57
Genialny reżyser i wybitna obsada dają film 10/10. Włączcie HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-17T09:57:00+02:00
9:01
Netflix rozpala użytkowników, żeby zmiażdżyć ich dusznym thrillerem
Aktualizacja: 2025-08-17T09:01:00+02:00
7:18
Marvel - plany na 2026. Na jakie filmy i seriale czekamy? Pełna lista
Aktualizacja: 2025-08-17T07:18:00+02:00
14:42
Nikt 2 - recenzja. Bob Odenkirk kopie tyłki, komu trzeba
Aktualizacja: 2025-08-16T14:42:01+02:00
12:19
To nie jest serial do obiadu, ale dla niego można ominąć posiłek. Jest w HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-16T12:19:00+02:00
12:04
Quentin Tarantino ujawnił, dlaczego porzucił swój ostatni film. Scenariusz był już gotowy
Aktualizacja: 2025-08-16T12:04:36+02:00
11:05
Takiego letniaczka było mi trzeba. Film z Disney+ to czysta przyjemność
Aktualizacja: 2025-08-16T11:05:00+02:00
10:52
Sean Kingston nie płacił za luksusowe zakupy. Trafi do więzienia
Aktualizacja: 2025-08-16T10:52:38+02:00
10:31
Na Disney+ szaleje nowa odsłona genialnej serii sci-fi. Teraz tylko czekać na crossover
Aktualizacja: 2025-08-16T10:31:00+02:00
8:33
Bzdurne fantasy podbija Prime Video. Wciąż lepiej niż ten nowy ochłap
Aktualizacja: 2025-08-16T08:33:00+02:00
7:33
DC Filmy, plany 2026 - lista filmów i seriali, na które czekamy
Aktualizacja: 2025-08-16T07:33:00+02:00
4:33
Akacjowa 38 – gdzie oglądać na VOD i o której godzinie emisja?
Aktualizacja: 2025-08-16T04:33:00+02:00
22:17
Peacemaker w 2. sezonie bawi bez względu na wszystko. Recenzja
Aktualizacja: 2025-08-15T22:17:43+02:00
15:10
Aż 2 fenomenalne filmy science fiction już jutro wlecą na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-15T15:10:00+02:00
12:09
Widzowie Netfliksa znowu oglądają wybitny serial kryminalny. Dlaczego? Bo zaraz zniknie
Aktualizacja: 2025-08-15T12:09:00+02:00
11:35
Czy serial Zagubieni przetrwał próbę czasu? Dopiero w 2025 doceniłem zakończenie Lost
Aktualizacja: 2025-08-15T11:35:09+02:00
11:13
Opętani - recenzja. Świetny horror o życiu po śmierci
Aktualizacja: 2025-08-15T11:13:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA