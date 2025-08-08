Stephen King uwielbia ten horror. Bardzo niepokojący film już w VOD

Ładowanie...

Amazon Prime Video: co obejrzeć w weekend? Polecamy Klątwę Jenny Pen

Wbrew pozorom „Klątwa” nie jest kolejną opowieścią o akceptacji starości, samotności i nadchodzącej śmierci. Ashroft nie bawi się w metafory: uderza w bardzo dosłowny motyw stawiania oporu silniejszemu, niebezpieczniejszemu oprawcy. W tym wypadku mówimy dosłownie o potyczce niesprawnej ofiary z wprawdzie sędziwym, ale sprawnie funkcjonującym dręczycielem. To właśnie ta dysproporcja - jak między Davidem i Goliatem - służy jako motor napędowy atmosfery niepokoju i prób wywołania lęku w widzu.



Poza tym film wpisuje się w nurt hagsploitation - podgatunek filmów grozy, charakteryzujący się obsadzaniem w głównych rolach starszych aktorek, często w rolach „starych wiedźm” lub powiązanych z tym archetypem postaci. Przeważnie nie chodziło w nim o to, by na poważnie pochylić się nad losem i bolączkami codzienności sędziwych osób, a raczej o wykorzystanie ich wizerunku w celach rozrywkowych (co nie oznacza, rzecz jasna, że nie mógł stanowić komentarza do mizoginizmu czy ageizmu w Hollywood). Groza, dreszczowiec i kamp. Tym razem jednak, zamiast postaci kobiecych, otrzymaliśmy bohaterów portretowanych przez dwóch uznanych aktorów w jesieni swojego życia. Mających przede wszystkim zapewnić nam rozrywkę.

Mimo tego „Jenny Pen” dotyka kilku poważniejszych tematów.

Mamy tu medyczny gaslighting, przemoc wobec starszych, molestowanie seksualne - poruszane jednoznacznie i z odwagą. W połączeniu z efektownymi zdjęciami i wyrafinowaną reżyserią daje to zaskakująco poruszający efekt. Właśnie w takich chwilach, gdy film łapie swój rytm i decyduje się uderzyć, udaje mu się przykuć widza do fotela, jednocześnie fascynując i odpychając. Niestety, żonglerka tonalna - bardzo nieudolna - co i rusz niweczy to zaabsorbowanie. Przeskoki między czarną komedią a drastyczną przemocą odbierają mu moc, osłabiają wydźwięk. Sceny, w których Dave znęca się nad innymi pensjonariuszami, są bardzo, bardzo niekomfortowe i niepokojące - jak zawsze, gdy bezradni ludzie padają ofiarą sadystycznych gierek. Gdy jednak te same postacie, często w zaawansowanym stadium demencji, stają się później źródłem gagów, robi się dziwnie. Żaden z żartów zresztą nie wybrzmiewa. W przeciwieństwie do hipnotyzujących kreacji obu wspomnianych panów.



„Klątwa Jenny Pen” to film z wielkim potencjałem, który sam podciął sobie skrzydła. Gdy jednak odnajduje swoją ścieżkę, robi wrażenie. Ostatecznie: warto sprawdzić.

Michał Jarecki 08.08.2025 20:21

