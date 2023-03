Pominięci na Oscarach 2023, czyli najlepsze filmy i artyści, których niesłusznie zlekceważono

Oczywiście, gdyby w 2022 roku na ekrany nie trafił żaden nakręcony przez kobietę film, który zasługuje na uwagę w tej sferze - przemilczałbym. Rzecz w tym, że trochę tego było - i to nieraz w formie dalece przewyższającej dokonania niektórych nominowanych reżyserów. Gina Prince-Bythewood odwaliła kawał mistrzowskiej roboty za sterami "The Woman King". Boli niezasłużenie przeoczona "She Said" Marri Schrder. Uderza brak uznania dla Sarah Polley; jej "Women Talking" nominowano w kategoriach Najlepszy film i Najlepszy scenariusz adaptowany…. Ale za znakomitą reżyserię już nie. A "Aftersun" Charlotte Wells? Toż to jeden z najlepiej wyreżyserowanych filmów ostatnich miesięcy (który, swoją drogą, w całości zasłużył na więcej uwagi)! Absurd.