Netflix wrzucił właśnie aż 20 tytułów. Wśród nich kultowe filmy

Biorąc pod uwagę to, co widać za oknem, siedzenie w ciepłych czterech ścianach wydaje się najlepszym możliwym rozwiązaniem. Netflix proponuje urozmaicenie tej rutyny o skorzystanie ze swojej oferty. Ta weszła w szeregi platformy ze sporym hukiem - choć wiele obiecujących nowości jeszcze przed nami, już teraz możemy obejrzeć naprawdę mocne tytuły.

Netflix: nowości w serwisie. Ponad 20 mocnych tytułów

Netflix jest platformą, która dość udanie łączy wypuszczanie oryginalnych produkcji z częstowaniem widza klasykami sprzed lat. Nie inaczej jest w tym przypadku - czerwono-czarna platforma ma sporo zaoferowania. W swojej październikowej "odsłonie" Netflix postawił na naprawdę solidne tytuły, które wyszły spod rąk mistrzów.

The Social Network

Choć osobiście mam słabość do mocnych kryminałów Davida Finchera, to równie wysokie miejsce spośród jego filmografii, zajmuje w moim sercu film, który jest daleki formą i fabułą od "Siedem" czy "Zodiaka". Mowa oczywiście o "The Social Network", kronice początków Facebooka i losów jego pomysłodawcy, Marka Zuckerberga (znakomity Jesse Eisenberg). Fincher to fachura, jeśli chodzi o trzymanie napięcia i operowanie niejasnościami - w tym filmie widać to jak na dłoni. Do samego końca nie jest jasne, po czyjej stronie będącego osią fabuły sporu jest więcej racji, a doskonała obsada (m.in. Andrew Garfield czy Justin Timberlake) tylko to napięcie podkręca. Warto obejrzeć tym bardziej, że rozpoczynają się prace nad sequelem, za którego sterami zasiadł scenarzysta oryginału, Aaron Sorkin.

Dracula

Nie ma chyba w historii kina grozy bardziej eksplorowanej powieści, niż "Drakula" Brama Stokera. W 1992 roku na warsztat wziął ją człowiek-instytucja: Francis Ford Coppola. Stworzył on, po raz kolejny, dzieło wybitne - niesamowite pod kątem atmosfery grozy i strachu, wspaniale zainscenizowane i szukające w głównym bohaterze więcej z cierpiącego i pragnącego mężczyzny, niż bezwzględnego i wyzutego z dobra demona. Mamy tutaj wybitny koncert aktorski, w którym pierwsze skrzypce gra wspaniały Gary Oldman, a bezbłędnie sekundują mu Winona Ryder, Keanu Reeves czy Anthony Hopkins.

Hotel Transylwania

Jeśli natomiast widz preferowałby mniej krwiożerczo-erotycznego nastroju, który u Coppoli dominuje, z wielką radością ogłaszam, że na Netfliksie pojawił się jeden z najzabawniejszych animowanych filmów ostatnich lat. Tak, mowa oczywiście o "Hotelu Transylwania", w którym Drakula, oprócz bycia prastarym hrabią, zarządza też hotelem, w którym schronienie mogą znaleźć potwory wszelkiej maści. Gdy do przybytku dostaje się człowiek, hrabia musi skonfrontować się z dotychczasowymi stereotypami na temat ludzi.

Netflix: wszystkie nowości

Niewidzialny

Internetowy zabójca

Meet the Blacks

Bez snu

Dracula

Supersamiec

Agent i pół

Sonic. Szybki jak błyskawica

Nie oddychaj 2

Przebudzenie

Facet pełen uroku

Aniołowie są wśród nas

Hotel Transylwania 2

Hotel Transylwania 3

RIV4LI

Miłość jest ślepa: Sezon 9

Grzmotomocni: Sezon 4

Niebezpieczny Henryk: Sezon 5

Niebezpieczny Henryk: Sezon 3

Grzmotomocni: Sezon 3

Wiktoria znaczy zwycięstwo: Sezon 2

Adam Kudyba 02.10.2025 11:51

