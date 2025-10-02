#B69AFF
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix wrzucił właśnie aż 20 tytułów. Wśród nich kultowe filmy

Choć jesienna pogoda nie pozwala na wiele radości i dobrego samopoczucia, oferta Netfliksa na październik powinna rozchmurzyć wielu korzystających z usług tej platformy. 1 października do serwisu wpadło dużo naprawdę gorących i znakomitych filmów. Oto nowości Netfliksa, które można już obejrzeć w serwisie.

Adam Kudyba
oferta netflix filmy seriale
REKLAMA

Biorąc pod uwagę to, co widać za oknem, siedzenie w ciepłych czterech ścianach wydaje się najlepszym możliwym rozwiązaniem. Netflix proponuje urozmaicenie tej rutyny o skorzystanie ze swojej oferty. Ta weszła w szeregi platformy ze sporym hukiem - choć wiele obiecujących nowości jeszcze przed nami, już teraz możemy obejrzeć naprawdę mocne tytuły.

REKLAMA

Netflix: nowości w serwisie. Ponad 20 mocnych tytułów

Netflix jest platformą, która dość udanie łączy wypuszczanie oryginalnych produkcji z częstowaniem widza klasykami sprzed lat. Nie inaczej jest w tym przypadku - czerwono-czarna platforma ma sporo zaoferowania. W swojej październikowej "odsłonie" Netflix postawił na naprawdę solidne tytuły, które wyszły spod rąk mistrzów.

The Social Network

Choć osobiście mam słabość do mocnych kryminałów Davida Finchera, to równie wysokie miejsce spośród jego filmografii, zajmuje w moim sercu film, który jest daleki formą i fabułą od "Siedem" czy "Zodiaka". Mowa oczywiście o "The Social Network", kronice początków Facebooka i losów jego pomysłodawcy, Marka Zuckerberga (znakomity Jesse Eisenberg). Fincher to fachura, jeśli chodzi o trzymanie napięcia i operowanie niejasnościami - w tym filmie widać to jak na dłoni. Do samego końca nie jest jasne, po czyjej stronie będącego osią fabuły sporu jest więcej racji, a doskonała obsada (m.in. Andrew Garfield czy Justin Timberlake) tylko to napięcie podkręca. Warto obejrzeć tym bardziej, że rozpoczynają się prace nad sequelem, za którego sterami zasiadł scenarzysta oryginału, Aaron Sorkin.

Dracula

Nie ma chyba w historii kina grozy bardziej eksplorowanej powieści, niż "Drakula" Brama Stokera. W 1992 roku na warsztat wziął ją człowiek-instytucja: Francis Ford Coppola. Stworzył on, po raz kolejny, dzieło wybitne - niesamowite pod kątem atmosfery grozy i strachu, wspaniale zainscenizowane i szukające w głównym bohaterze więcej z cierpiącego i pragnącego mężczyzny, niż bezwzględnego i wyzutego z dobra demona. Mamy tutaj wybitny koncert aktorski, w którym pierwsze skrzypce gra wspaniały Gary Oldman, a bezbłędnie sekundują mu Winona Ryder, Keanu Reeves czy Anthony Hopkins.

Hotel Transylwania

Jeśli natomiast widz preferowałby mniej krwiożerczo-erotycznego nastroju, który u Coppoli dominuje, z wielką radością ogłaszam, że na Netfliksie pojawił się jeden z najzabawniejszych animowanych filmów ostatnich lat. Tak, mowa oczywiście o "Hotelu Transylwania", w którym Drakula, oprócz bycia prastarym hrabią, zarządza też hotelem, w którym schronienie mogą znaleźć potwory wszelkiej maści. Gdy do przybytku dostaje się człowiek, hrabia musi skonfrontować się z dotychczasowymi stereotypami na temat ludzi.

Netflix: wszystkie nowości

  • Niewidzialny
  • Internetowy zabójca
  • Meet the Blacks
  • Bez snu
  • Dracula
  • Supersamiec
  • Agent i pół
  • Sonic. Szybki jak błyskawica
  • Nie oddychaj 2
  • Przebudzenie
  • Facet pełen uroku
  • Aniołowie są wśród nas
  • Hotel Transylwania 2
  • Hotel Transylwania 3
  • RIV4LI
  • Miłość jest ślepa: Sezon 9
  • Grzmotomocni: Sezon 4
  • Niebezpieczny Henryk: Sezon 5
  • Niebezpieczny Henryk: Sezon 3
  • Grzmotomocni: Sezon 3
  • Wiktoria znaczy zwycięstwo: Sezon 2
REKLAMA

Więcej o ofercie Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
02.10.2025 11:51
Tagi: Filmy NetflixSeriale Netflix
Najnowsze
9:43
Najdroższy serial fantasy dostanie aż 5 sezonów. Amazon sypie milionami
Aktualizacja: 2025-10-02T09:43:22+02:00
9:29
Wraca mój ulubiony polski serial kryminalny. Minęły lata od 1. sezonu
Aktualizacja: 2025-10-02T09:29:55+02:00
9:11
Hollywood patrzy? Anna Próchniak nominowana do prestiżowej nagrody
Aktualizacja: 2025-10-02T09:11:25+02:00
6:33
Wszyscy uwielbiają GeoGuessr. Ile to kosztuje, jakie są alternatywy?
Aktualizacja: 2025-10-02T06:33:00+02:00
19:13
Dziś finał serialu, który widzowie okrzyknęli arcydziełem komedii
Aktualizacja: 2025-10-01T19:13:00+02:00
17:12
Gdzie kręcono serial Angela? Najpiękniejsze miejsce w Hiszpanii
Aktualizacja: 2025-10-01T17:12:00+02:00
15:54
Open'er ogłosił pierwszego headlinera. Rusza sprzedaż biletów na 2026 rok
Aktualizacja: 2025-10-01T15:54:48+02:00
15:34
Frankenstein: zwiastun filmu Guillermo del Toro dla Netfliksa. Zbieram szczękę z podłogi
Aktualizacja: 2025-10-01T15:34:55+02:00
14:22
HBO Max na październik 2025. Wracają genialne horrory
Aktualizacja: 2025-10-01T14:22:53+02:00
12:19
Burger Drwala wraca. Kiedy? Jest możliwa data
Aktualizacja: 2025-10-01T12:19:45+02:00
11:44
Zaskakująca nowość HBO Max. Mało znane filmy o Shreku już w serwisie
Aktualizacja: 2025-10-01T11:44:00+02:00
11:22
Polsat Box Go to doskonała alternatywa dla klasycznej TV. Dowód? Nowa oferta
Aktualizacja: 2025-10-01T11:22:39+02:00
9:55
Netflix bojkotowany. Widzowie kasują subskrypcję przez bajkę dla dzieci
Aktualizacja: 2025-10-01T09:55:06+02:00
9:20
Szybcy i Wściekli 11 wchodzą na plan. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-10-01T09:20:13+02:00
7:01
Wiem, dlaczego Netflix oszalał na punkcie Angeli. Recenzja thrillera
Aktualizacja: 2025-10-01T07:01:00+02:00
20:34
Netflix przywalił widzom jak z półobrotu. Tak się robi kino akcji
Aktualizacja: 2025-09-30T20:34:28+02:00
19:17
Disney+ wie, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie. Nowy serial zabija śmiechem
Aktualizacja: 2025-09-30T19:17:52+02:00
17:57
Najstraszniejszy horror roku już w VOD. Możecie nadrobić go w domu
Aktualizacja: 2025-09-30T17:57:04+02:00
16:42
Internet zalały memy o "konowałach". Ludzi wkurzyły zarobki lekarzy
Aktualizacja: 2025-09-30T16:42:16+02:00
15:31
Netflix dodał taki serial, że ludzie oglądają go na jeden raz. Szaleństwo
Aktualizacja: 2025-09-30T15:31:34+02:00
14:26
Krzysztof Gonciarz nie odpuszcza. Pozywa ważną posłankę Lewicy
Aktualizacja: 2025-09-30T14:26:21+02:00
13:50
Doja Cat wraca do Polski w 2026. Rusza sprzedaż na trasę raperki
Aktualizacja: 2025-09-30T13:50:30+02:00
13:49
Wypadek na planie serialu Netfliksa. Znany aktor trafił do szpitala
Aktualizacja: 2025-09-30T13:49:19+02:00
10:50
J.K. Rowling zaatakowała Emmę Watson w szczerym wpisie
Aktualizacja: 2025-09-30T10:50:21+02:00
10:41
Donald Trump uderza w kino. Zapowiada absurdalnie wysokie cła na filmy
Aktualizacja: 2025-09-30T10:41:42+02:00
8:54
Biały Dom idzie na wojnę. Z Arianą Grande
Aktualizacja: 2025-09-30T08:54:57+02:00
8:34
Na marginesie: zakończenie serialu Netfliksa. Omawiamy finał
Aktualizacja: 2025-09-30T08:34:22+02:00
20:15
Kim jest Dean Cipher z Gen V. Wyjaśniamy plan Doktora Golda
Aktualizacja: 2025-09-29T20:15:00+02:00
18:23
Nowy hit akcji wziął użytkowników Prime Video z zaskoczenia
Aktualizacja: 2025-09-29T18:23:00+02:00
17:32
Kiedy premiera Social Network 2? Wszystko, co wiemy o filmie
Aktualizacja: 2025-09-29T17:32:00+02:00
17:03
Netflix zachwycił widzów nowym serialem. Twórca już mówi o kolejnych sezonach
Aktualizacja: 2025-09-29T17:03:30+02:00
16:15
Czy Na Marginesie to serial na faktach? To przerażająca historia
Aktualizacja: 2025-09-29T16:15:00+02:00
15:15
Taylor Swift wraca na ekrany. Sprzedaż właśnie ruszyła
Aktualizacja: 2025-09-29T15:15:40+02:00
14:22
Czy powstanie 2. sezon serialu Na marginesie? Co mówi Netflix?
Aktualizacja: 2025-09-29T14:22:14+02:00
13:55
Poszłam do McDonalda nie po to, żeby jeść, ale żeby dostać... Bravo
Aktualizacja: 2025-09-29T13:55:25+02:00
12:33
Fortnite oszalał. Wywalili Peacemakera za aluzje do "akwarelisty"
Aktualizacja: 2025-09-29T12:33:12+02:00
11:59
Ojciec chrzestny, Epilog. Opinia o reżyserskiej wersji filmu
Aktualizacja: 2025-09-29T11:59:29+02:00
10:41
Morderstwo w Austin rozwiązane. Sprawa z serialu HBO Max trwała 30 lat
Aktualizacja: 2025-09-29T10:41:43+02:00
9:58
Kto odpadł w Tańcu z Gwiazdami? Nikt. Omawiamy nowe zasady
Aktualizacja: 2025-09-29T09:58:23+02:00
9:47
Jedna bitwa po drugiej to sukces czy porażka? Tyle film zarobił w kinach
Aktualizacja: 2025-09-29T09:47:04+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA