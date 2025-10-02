#B69AFF
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Film Quebonafide trafi do VOD. Północ/Południe to pożegnanie ze sceną

Muzyczny film "Północ/Południe" autorstwa Quebonafide zadebiutuje w streamingu tej jesieni. Wizualna podróż autorstwa popularnego rapera będzie dostępna w serwisie CANAL+.

Anna Bortniak
polnoc poludnie quebonafide w canal plus
REKLAMA

Quebonafide pożegnał się z rap sceną i fanami nie tylko koncertami na żywo, ale również pełnometrażowym filmem "Północ/Południe" w reżyserii Sebastiana Pańczyka, który został zaprezentowany 26 czerwca w ramach transmisji na żywo. Dostęp do live'a można było uzyskać poprzez zakup biletu na internetowy seans.

Produkcja miała zostać pokazana wyłącznie online, jednak ostatecznie okazało się, że będzie ona dostępna dla szerszej publiczności. Najpierw mogli ją obejrzeć uczestnicy 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a już niebawem dostęp do niej uzyskają wszyscy subskrybenci serwisu CANAL+.

REKLAMA

Północ/południe - film muzyczny Quebonafide trafi do CANAL+

Pełnometrażowy musical "Północ/Południe", za kamerą którego stanął Sebastian Pańczyk, został uhonorowany nagrodą za najlepszy debiut reżyserski lub drugi film, z kolei jury konkursu Perspektywy doceniło Quebonafide za wyjątkowy wkład artystyczny. 

Produkcja nie jest jednak klasycznym musicalem - to wizualna podróż pełna muzyki, tańca i słów, oparta na doświadczeniach rapera związanych z chorobą afektywną dwubiegunową. Jego najbardziej osobisty projekt w życiu będzie dostępny w CANAL+ jesienią.

"Północ/Południe" to ponadgatunkowa opowieść, łącząca formę musicalu z elementami kina muzycznego i osobistego dokumentu. Głównym bohaterem i narratorem historii jest sam Quebonafide - znany artysta, który na chwilę zniknął ze sceny, by powrócić i spojrzeć ponownie na najważniejsze momenty w swojej karierze i opowiedzieć o własnych zmaganiach z chorobą afektywną dwubiegunową

- czytamy w opisie produkcji.

Na potrzeby filmu zostały skomponowane nowe utwory, które wzbogacają seans.

W obsadzie oprócz Quebonafide znaleźli się Martyna Byczkowska, Katarzyna Figura, Robert Gonera i Andrzej Grabowski.  

Premiera filmu "Północ/Południe" jesienią wyłącznie w serwisie streamingowym CANAL+. 

REKLAMA

O Quebonafide czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
02.10.2025 15:27
Tagi: MusicalQuebonafide
Najnowsze
15:07
Trump szykuje obławę na Super Bowl. Czym zawinił Bad Bunny?
Aktualizacja: 2025-10-02T15:07:36+02:00
13:52
Spali pod sklepem, żeby dostać talerz. IKEA prawie jak Lidl
Aktualizacja: 2025-10-02T13:52:40+02:00
13:20
Nadchodzi nowy Thorgal, ale nie taki, jak myślicie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-10-02T13:20:03+02:00
11:51
Netflix wrzucił właśnie aż 20 tytułów. Wśród nich kultowe filmy
Aktualizacja: 2025-10-02T11:51:51+02:00
9:43
Najdroższy serial fantasy dostanie aż 5 sezonów. Amazon sypie milionami
Aktualizacja: 2025-10-02T09:43:22+02:00
9:29
Wraca mój ulubiony polski serial kryminalny. Minęły lata od 1. sezonu
Aktualizacja: 2025-10-02T09:29:55+02:00
9:11
Hollywood patrzy? Anna Próchniak nominowana do prestiżowej nagrody
Aktualizacja: 2025-10-02T09:11:25+02:00
6:33
Wszyscy uwielbiają GeoGuessr. Ile to kosztuje, jakie są alternatywy?
Aktualizacja: 2025-10-02T06:33:00+02:00
19:13
Dziś finał serialu, który widzowie okrzyknęli arcydziełem komedii
Aktualizacja: 2025-10-01T19:13:00+02:00
17:12
Gdzie kręcono serial Angela? Najpiękniejsze miejsce w Hiszpanii
Aktualizacja: 2025-10-01T17:12:00+02:00
15:54
Open'er ogłosił pierwszego headlinera. Rusza sprzedaż biletów na 2026 rok
Aktualizacja: 2025-10-01T15:54:48+02:00
15:34
Frankenstein: zwiastun filmu Guillermo del Toro dla Netfliksa. Zbieram szczękę z podłogi
Aktualizacja: 2025-10-01T15:34:55+02:00
14:22
HBO Max na październik 2025. Wracają genialne horrory
Aktualizacja: 2025-10-01T14:22:53+02:00
12:19
Burger Drwala wraca. Kiedy? Jest możliwa data
Aktualizacja: 2025-10-01T12:19:45+02:00
11:44
Zaskakująca nowość HBO Max. Mało znane filmy o Shreku już w serwisie
Aktualizacja: 2025-10-01T11:44:00+02:00
11:22
Polsat Box Go to doskonała alternatywa dla klasycznej TV. Dowód? Nowa oferta
Aktualizacja: 2025-10-01T11:22:39+02:00
9:55
Netflix bojkotowany. Widzowie kasują subskrypcję przez bajkę dla dzieci
Aktualizacja: 2025-10-01T09:55:06+02:00
9:20
Szybcy i Wściekli 11 wchodzą na plan. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-10-01T09:20:13+02:00
7:01
Wiem, dlaczego Netflix oszalał na punkcie Angeli. Recenzja thrillera
Aktualizacja: 2025-10-01T07:01:00+02:00
20:34
Netflix przywalił widzom jak z półobrotu. Tak się robi kino akcji
Aktualizacja: 2025-09-30T20:34:28+02:00
19:17
Disney+ wie, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie. Nowy serial zabija śmiechem
Aktualizacja: 2025-09-30T19:17:52+02:00
17:57
Najstraszniejszy horror roku już w VOD. Możecie nadrobić go w domu
Aktualizacja: 2025-09-30T17:57:04+02:00
16:42
Internet zalały memy o "konowałach". Ludzi wkurzyły zarobki lekarzy
Aktualizacja: 2025-09-30T16:42:16+02:00
15:31
Netflix dodał taki serial, że ludzie oglądają go na jeden raz. Szaleństwo
Aktualizacja: 2025-09-30T15:31:34+02:00
14:26
Krzysztof Gonciarz nie odpuszcza. Pozywa ważną posłankę Lewicy
Aktualizacja: 2025-09-30T14:26:21+02:00
13:50
Doja Cat wraca do Polski w 2026. Rusza sprzedaż na trasę raperki
Aktualizacja: 2025-09-30T13:50:30+02:00
13:49
Wypadek na planie serialu Netfliksa. Znany aktor trafił do szpitala
Aktualizacja: 2025-09-30T13:49:19+02:00
10:50
J.K. Rowling zaatakowała Emmę Watson w szczerym wpisie
Aktualizacja: 2025-09-30T10:50:21+02:00
10:41
Donald Trump uderza w kino. Zapowiada absurdalnie wysokie cła na filmy
Aktualizacja: 2025-09-30T10:41:42+02:00
8:54
Biały Dom idzie na wojnę. Z Arianą Grande
Aktualizacja: 2025-09-30T08:54:57+02:00
8:34
Na marginesie: zakończenie serialu Netfliksa. Omawiamy finał
Aktualizacja: 2025-09-30T08:34:22+02:00
20:15
Kim jest Dean Cipher z Gen V. Wyjaśniamy plan Doktora Golda
Aktualizacja: 2025-09-29T20:15:00+02:00
18:23
Nowy hit akcji wziął użytkowników Prime Video z zaskoczenia
Aktualizacja: 2025-09-29T18:23:00+02:00
17:32
Kiedy premiera Social Network 2? Wszystko, co wiemy o filmie
Aktualizacja: 2025-09-29T17:32:00+02:00
17:03
Netflix zachwycił widzów nowym serialem. Twórca już mówi o kolejnych sezonach
Aktualizacja: 2025-09-29T17:03:30+02:00
16:15
Czy Na Marginesie to serial na faktach? To przerażająca historia
Aktualizacja: 2025-09-29T16:15:00+02:00
15:15
Taylor Swift wraca na ekrany. Sprzedaż właśnie ruszyła
Aktualizacja: 2025-09-29T15:15:40+02:00
14:22
Czy powstanie 2. sezon serialu Na marginesie? Co mówi Netflix?
Aktualizacja: 2025-09-29T14:22:14+02:00
13:55
Poszłam do McDonalda nie po to, żeby jeść, ale żeby dostać... Bravo
Aktualizacja: 2025-09-29T13:55:25+02:00
12:33
Fortnite oszalał. Wywalili Peacemakera za aluzje do "akwarelisty"
Aktualizacja: 2025-09-29T12:33:12+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA