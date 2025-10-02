Film Quebonafide trafi do VOD. Północ/Południe to pożegnanie ze sceną

Ładowanie...

Quebonafide pożegnał się z rap sceną i fanami nie tylko koncertami na żywo, ale również pełnometrażowym filmem "Północ/Południe" w reżyserii Sebastiana Pańczyka, który został zaprezentowany 26 czerwca w ramach transmisji na żywo. Dostęp do live'a można było uzyskać poprzez zakup biletu na internetowy seans.

Produkcja miała zostać pokazana wyłącznie online, jednak ostatecznie okazało się, że będzie ona dostępna dla szerszej publiczności. Najpierw mogli ją obejrzeć uczestnicy 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a już niebawem dostęp do niej uzyskają wszyscy subskrybenci serwisu CANAL+.

Północ/południe - film muzyczny Quebonafide trafi do CANAL+

Pełnometrażowy musical "Północ/Południe", za kamerą którego stanął Sebastian Pańczyk, został uhonorowany nagrodą za najlepszy debiut reżyserski lub drugi film, z kolei jury konkursu Perspektywy doceniło Quebonafide za wyjątkowy wkład artystyczny.

Produkcja nie jest jednak klasycznym musicalem - to wizualna podróż pełna muzyki, tańca i słów, oparta na doświadczeniach rapera związanych z chorobą afektywną dwubiegunową. Jego najbardziej osobisty projekt w życiu będzie dostępny w CANAL+ jesienią.

"Północ/Południe" to ponadgatunkowa opowieść, łącząca formę musicalu z elementami kina muzycznego i osobistego dokumentu. Głównym bohaterem i narratorem historii jest sam Quebonafide - znany artysta, który na chwilę zniknął ze sceny, by powrócić i spojrzeć ponownie na najważniejsze momenty w swojej karierze i opowiedzieć o własnych zmaganiach z chorobą afektywną dwubiegunową - czytamy w opisie produkcji.

Na potrzeby filmu zostały skomponowane nowe utwory, które wzbogacają seans.

W obsadzie oprócz Quebonafide znaleźli się Martyna Byczkowska, Katarzyna Figura, Robert Gonera i Andrzej Grabowski.

Premiera filmu "Północ/Południe" jesienią wyłącznie w serwisie streamingowym CANAL+.

