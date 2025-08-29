Najbardziej wzruszający film Netfliksa? Bez chusteczek nie zaczynaj seansu

Ładowanie...

Tym razem Netflix trafił bez pudła. "Porzucony" to opowieść o mężczyźnie, który wychodzi z więzienia, gdzie w wyniku rodzinnej decyzji trafił za przestępstwo popełnione przez brata. Z ogromnymi nadziejami próbuje rozpocząć życie od nowa, co oczywiście łatwe nie jest. Remontuje wymarzony warsztat, mierząc się jednocześnie z osobistym dramatem. W międzyczasie bratanica Lidya powoli kruszy mur wokół jego serca. Walka o nią i samego siebie pozwala głównemu bohaterowi uleczyć dawne, aczkolwiek wciąż niezabliźnione rany. Dzięki temu otrzymujemy poruszającą do głębi opowieść.



Użytkownicy Netfliksa nie mogli się powstrzymać i postanowili sprawdzić "Porzuconego" zaraz po jego premierze 22 sierpnia. Dzięki temu turecki dramat szybko wdarł się do czołówki najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju. Podobnie zresztą stało się na innych rynkach, bo na świecie produkcja okazała się drugim najpopularniejszym filmem nieanglojęzycznym zeszłego tygodnia.

Porzucony - opinie o tureckim dramacie Netfliksa

Co prawda "Porzucony" krytyków nie poruszył - na Rotten Tomatoes ma tylko jedną recenzję, w dodatku negatywną. Co innego z samymi widzami. Użytkownicy Netfliksa oglądają turecki dramat na potęgę, aby potem zachwalać go w mediach społecznościowych. Piszą, że wywołał w nich skrajne emocje.

Przez "Porzuconego" na Netfliksie zalałam się łzami!



"Porzucony" na Netfliksie to film 10/10



Szukasz smutnego filmu? Obejrzyj "Porzuconego" na Netfliksie. Nie będziesz potrzebować popcornu. Gwarantuję ci to. Płacz, kiedy najdzie się ochota - czytamy na X (dawny Twitter).

Z powyższych wpisów wyłania się obraz "Porzuconego" jako jednego z najbardziej wzruszających filmów dostępnych na Netfliksie. Nie należy więc rozpoczynać seansu bez zapasu chusteczek pod ręką. Pamiętajcie o tym, jeśli jeszcze nie sięgnęliście po ten turecki dramat, a macie zamiar to zrobić.



Rafał Christ 29.08.2025 10:37

