Scheda: kiedy kolejne odcinki? Kalendarz
22 sierpnia w HBO Max debiutował nowy polski serial platformy - „Scheda”. Ile jeszcze odcinków przed nami i kiedy trafią do serwisu?
„Scheda” to najnowszy polski serial dramatyczno-kryminalny, który ma szansę stać się jedną z najgłośniejszych premier tej jesieni. Produkcja, powstająca pod szyldem Akson Studio dla TVN Warner Bros. Discovery, opowiada historię rodziny Mrozów z Helu - po tym, jak śmierć ojca i pozostawiony przez niego testament uruchamiają spiralę napięć, podejrzeń i zdrad.
Centralnym punktem fabuły jest właśnie spadek po Janie "Johnnym" Mrozie - byłym marynarzu i właścicielu nadmorskiej posiadłości, baru i campingu. Rodzina, zmuszona do konfrontacji z jego decyzjami, odkrywa, że dziedziczenie to nie tylko kwestia majątku, lecz także dawnych win, skrywanych sekretów i nierozwiązanych konfliktów. Twórcy sięgnęli po konwencję rodzinnego dramatu psychologicznego z domieszką thrillera, osadzając akcję w hermetycznym świecie Półwyspu Helskiego, którego surowy krajobraz i zimowy klimat dodatkowo wzmacniają gęstą, chłodną atmosferę opowieści.
Podsumowując: rodzinne intrygi i kryminalne tropy przeplatają się z melancholią Bałtyku i specyficzną atmosferą prowincji. To właśnie ta unikalna mieszanka może przesądzić o sukcesie produkcji.
Scheda: ile odcinków? Kiedy kolejne odcinki?
Serial liczy siedem odcinków, które będą udostępniane widzom co tydzień w piątek, począwszy od 22 sierpnia.
- Odcinek 1: premiera 22 sierpnia 2025 r.
- Odcinek 2: 29 sierpnia 2025
- Odcinek 3: 5 września 2025
- Odcinek 4: 12 września 2025
- Odcinek 5: 19 września 2025
- Odcinek 6: 26 września 2025
- Odcinek 7: 3 października 2025
Scheda: gdzie obejrzeć serial? Obsada, szczegóły
Serial reżyseruje Anna Kazejak, a scenariusz przygotował Bartosz Janiszewski. W obsadzie znaleźli się m.in. Magdalena Popławska, Grzegorz Damięcki, Bartosz Gelner i Jacek Koman. Na dalszym planie pojawiają się m.in. Michalina Łabacz, Michalina Brzuska, Zuza Galewicz, Wojciech Zieliński, Karol Pocheć i Bartek Kotschedoff.
„Scheda” portretuje zderzenie lokalnych realiów i rodzinnych dramatów, przyprawiając całość mrocznym kryminałem. Co więcej, niektórzy dopatrują się w produkcji wpływów „Sukcesji”.
