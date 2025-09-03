To najbardziej intensywny thriller tego roku. Obejrzysz go na Netfliksie

Ładowanie...

Na ten moment kinomani z całego świata czekali osiem długich lat. W końcu ostatnim dotychczas filmem Kathryn Bigelow - zdobywczyni Oscara za reżyserię "The Hurt Locker. W pułapce wojny" - było "Detroit" z 2017 roku. W maju zeszłego roku pojawiła się jednak informacja, że uznana twórczyni wraca za kamerę, aby zrealizować thriller dla Netfliksa. Doniesienia te już wtedy wzbudziły wielkie emocje. A teraz hype train "Domu pełnego dynamitu" rusza pełną parą.



"Dom pełen dynamitu" rozpoczyna się, kiedy w stronę Stanów Zjednoczonych zostaje wystrzelony niezidentyfikowany pocisk nuklearny. Wtedy rusza wyścig z czasem, aby ustalić, kto za niego odpowiada i jak odpowiedzieć na atak. W głównej roli zobaczymy Rebeccę Ferguson, a prócz niej w thrillerze występuje jeszcze m.in. Idris Elba.

Dom pełen dynamitu - opinie o thrillerze Netfliksa

Właśnie okazało się, że "Dom pełen dynamitu" spełnia pokładane w nim oczekiwania. Tak przynajmniej twierdzą krytycy, którzy nadchodzący thriller Netfliksa mieli okazję obejrzeć podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Do sieci spływa coraz więcej recenzji produkcji, z czego większość jest pozytywnych.

Rotten Tomatoes zebrał do tej pory 18 recenzji "Domu pełnego dynamitu". Zdecydowanie przeważają w nich zachwyty nad filmem Netfliksa, bo aż 89 proc. jest pozytywnych. Ich autorzy zgadzają się, że to jeden z najbardziej intensywnych thrillerów roku:

Przekuwają serię hipotetycznych sytuacji w narracyjną rzeczywistość, Bigelow jeszcze nigdy nie była tak precyzyjna i bezlitowna - czytamy na RogerEbert.com Pobudka, zimny prysznic, rozliczenie i niesamowite osiągnięcie w dziedzinie kina - czytamy na Deadline

Choć takie opinie sprawiają, że każdy z nas najchętniej od razu rzuciłby się do oglądania "Domu pełnego dynamitu", musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość. W niektórych krajach na świecie (na ten moment nie mamy informacji, czy również w Polsce) zadebiutuje w kinach na początku października. Globalnie na Netfliksa trafi natomiast 24 października.



Rafał Christ 03.09.2025 20:04

