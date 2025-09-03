To najbardziej intensywny thriller tego roku. Obejrzysz go na Netfliksie
Nowy thriller Netfliksa właśnie miał swoją premierę podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Krytycy już zdążyli się "Dom pełen dynamitu" zachwycić. Dlatego właśnie możemy się szykować, że będzie to jedna z najlepszych produkcji platformy tego roku.
Na ten moment kinomani z całego świata czekali osiem długich lat. W końcu ostatnim dotychczas filmem Kathryn Bigelow - zdobywczyni Oscara za reżyserię "The Hurt Locker. W pułapce wojny" - było "Detroit" z 2017 roku. W maju zeszłego roku pojawiła się jednak informacja, że uznana twórczyni wraca za kamerę, aby zrealizować thriller dla Netfliksa. Doniesienia te już wtedy wzbudziły wielkie emocje. A teraz hype train "Domu pełnego dynamitu" rusza pełną parą.
"Dom pełen dynamitu" rozpoczyna się, kiedy w stronę Stanów Zjednoczonych zostaje wystrzelony niezidentyfikowany pocisk nuklearny. Wtedy rusza wyścig z czasem, aby ustalić, kto za niego odpowiada i jak odpowiedzieć na atak. W głównej roli zobaczymy Rebeccę Ferguson, a prócz niej w thrillerze występuje jeszcze m.in. Idris Elba.
Dom pełen dynamitu - opinie o thrillerze Netfliksa
Właśnie okazało się, że "Dom pełen dynamitu" spełnia pokładane w nim oczekiwania. Tak przynajmniej twierdzą krytycy, którzy nadchodzący thriller Netfliksa mieli okazję obejrzeć podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Do sieci spływa coraz więcej recenzji produkcji, z czego większość jest pozytywnych.
Rotten Tomatoes zebrał do tej pory 18 recenzji "Domu pełnego dynamitu". Zdecydowanie przeważają w nich zachwyty nad filmem Netfliksa, bo aż 89 proc. jest pozytywnych. Ich autorzy zgadzają się, że to jeden z najbardziej intensywnych thrillerów roku:
Przekuwają serię hipotetycznych sytuacji w narracyjną rzeczywistość, Bigelow jeszcze nigdy nie była tak precyzyjna i bezlitowna
- czytamy na RogerEbert.com
Pobudka, zimny prysznic, rozliczenie i niesamowite osiągnięcie w dziedzinie kina
- czytamy na Deadline
Choć takie opinie sprawiają, że każdy z nas najchętniej od razu rzuciłby się do oglądania "Domu pełnego dynamitu", musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość. W niektórych krajach na świecie (na ten moment nie mamy informacji, czy również w Polsce) zadebiutuje w kinach na początku października. Globalnie na Netfliksa trafi natomiast 24 października.
Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:
- Użytkownicy Netfliksa na raz wciągają nowy serial kryminalny 10/10
- Co ja właśnie obejrzałam? Nowy film Netfliksa zmiótł mnie z planszy
- Sprawdziłem, czy hiszpański kryminał Netfliksa jest tak dobry, jak mówią
- Użytkownicy Netfliksa rzucili się na jeden z najgorszych filmów dekady
- Użytkownicy Netfliksa nienawidzą tego thrillera, ale nie mogą się od niego oderwać