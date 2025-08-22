REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Muzyka

Stanisław Soyka miał wystąpić w Sopocie. Wzruszające nagranie z ostatniej próby

Wczoraj wieczorem cały kraj obiegła niezwykle smutna informacja o śmierci Stanisława Soyki - wybitnego polskiego muzyka. Artysta zmarł nagle, miał wystąpić na tegorocznym festiwalu w Sopocie. Do sieci trafiło nagranie przedstawiające próby piosenkarza. Szok, że to jego ostatni udokumentowany występ.

Adam Kudyba
stanislaw soyka ostatni wystep
REKLAMA

Nie ma chyba w Polsce kogoś, kto chociażby nie słyszał nazwiska Stanisława Soyki lub jego muzyki. Ten artysta, choć specjalizował się w muzyce jazzowej, nie szufladkował się i był mocno znany także szerszej publiczności. Prawdopodobnie najbardziej ikonicznym utworem zmarłego muzyka była "Tolerancja", ale Stanisław Soyka zostawił po sobie także takie tytuły jak "Absolutnie nic", "Cud niepamięci" czy "Czas nas uczy pogody".

REKLAMA

Stanisław Soyka miał wystąpić w Sopocie. Nagranie z próby

Późnym wieczorem całą Polskę obiegła informacja o śmierci Stanisława Soyki. Dla wielu to był ogromny szok i niespodziewana informacja. Tym bardziej, że artysta miał tego dnia wystąpić na scenie Opery Leśnej w ramach ostatniego dnia sopockiego Top of the Top Festival.

Jedną z wielu osób, która zabrała głos w tym niewątpliwie smutnym momencie była Natalia Grosiak - polska wokalistka i członkini zespołu Mikromusic, która tego wieczoru miała wspólnie zaśpiewać ze Stanisławem Soyką:

To był ogromny zaszczyt Pana poznać, Panie Stanisławie. Ogromnie się cieszyłam na nasz wspólny występ. Bardzo się też stresowałam, ale dostałam od Pana ogrom wsparcia, luzu i uśmiechu. Dziękuję…

Artystka na swoim Instagramie zamieściła nagranie z próby generalnej do występu - możecie je zobaczyć poniżej:

Powyższe nagranie, wiele na to wskazuje, przedstawia ostatni występ Stanisława Soyki. Gdy do organizatorów festiwalu doszła tragiczna wiadomość, zdecydowano się na przerwanie transmisji z wydarzenia. Chwilę później artyści biorący udział w festiwalu wspólnie wykonali "Tolerancję" jako swego rodzaju hołd dla Stanisława Soyki.

Stanisław Soyka zmarł w wieku 66 lat.

REKLAMA

Więcej informacji ze świata muzyki przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
22.08.2025 09:40
Tagi: muzycy
Najnowsze
9:40
Stanisław Soyka miał wystąpić w Sopocie. Wzruszające nagranie z ostatniej próby
Aktualizacja: 2025-08-22T09:40:32+02:00
8:43
Wraca jeden z najlepszych seriali w historii Netfliksa. Jest zapowiedź
Aktualizacja: 2025-08-22T08:43:01+02:00
8:20
Peacemaker w 2. sezonie bawi bez względu na wszystko. Recenzja
Aktualizacja: 2025-08-22T08:20:32+02:00
23:16
Nie żyje Stanisław Soyka. Wybitny muzyk miał 66 lat
Aktualizacja: 2025-08-21T23:16:12+02:00
19:19
Tak mocnego dnia w HBO Max nie było od dawna. Spotkanie 2 genialnych premier
Aktualizacja: 2025-08-21T19:19:00+02:00
18:11
Najlepszy film biograficzny tego roku wpada na Prime Video. Uwielbiam go
Aktualizacja: 2025-08-21T18:11:00+02:00
17:13
6 optymistycznych filmów, które zrobią ci dzień
Aktualizacja: 2025-08-21T17:13:00+02:00
16:01
Netflix wprowadził swój wielki hit do kin. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania
Aktualizacja: 2025-08-21T16:01:00+02:00
15:39
Dlaczego dzieciaki biorą darmowe gazetki z Biedronki na kilogramy?
Aktualizacja: 2025-08-21T15:39:27+02:00
14:50
Wojanki to hit internetu. Gdzie kupić napoje i ile kosztują?
Aktualizacja: 2025-08-21T14:50:43+02:00
13:31
Sequel uwielbianego (i bardzo złego) filmu zmierza do Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-21T13:31:08+02:00
12:31
Najlepsze komedie w serwisie Netflix. Wybieramy TOP 20 tytułów
Aktualizacja: 2025-08-21T12:31:10+02:00
10:09
Ważna powieść Stephena Kinga została zekranizowana. Opinie są jednogłośne
Aktualizacja: 2025-08-21T10:09:08+02:00
9:05
Gwiazda Rozdzielenia zagra w nowym Spider-Manie
Aktualizacja: 2025-08-21T09:05:13+02:00
8:47
Trump chciał zakazać TikToka. Teraz Biały Dom założył tam konto
Aktualizacja: 2025-08-21T08:47:44+02:00
19:24
Najlepsze filmy science fiction w Disney+. Nie tylko Star Wars, Marvel i Obcy
Aktualizacja: 2025-08-20T19:24:00+02:00
18:16
Emily w Paryżu jedzie do Wenecji. Netflix ogłosił datę premiery 5. sezonu
Aktualizacja: 2025-08-20T18:16:40+02:00
17:52
Trailer nowego Fallouta scena po scenie. Czego spodziewać się po 2. sezonie serialu?
Aktualizacja: 2025-08-20T17:52:39+02:00
16:51
Nie będzie spoilerów 3. sezonu spin-offu The Walking Dead. CANAL+ o to zadba
Aktualizacja: 2025-08-20T16:51:08+02:00
16:03
Obcy: historia serii. Skąd wziął się pomysł i jak to się zaczęło?
Aktualizacja: 2025-08-20T16:03:00+02:00
15:21
2 miesiące temu w kinach, dzisiaj w VOD. Chwalona animacja Pixara już jest
Aktualizacja: 2025-08-20T15:21:33+02:00
14:48
Tiktokerka wróciła z L4 do pracy. Tego samego dnia została zwolniona
Aktualizacja: 2025-08-20T14:48:03+02:00
13:52
Obcy: chronologia serii filmów. Jak łączą się z serialem i jak oglądać?
Aktualizacja: 2025-08-20T13:52:56+02:00
13:32
Materialiści – gdzie obejrzeć film online? Jest już dostępny w VOD
Aktualizacja: 2025-08-20T13:32:30+02:00
11:19
Najbardziej wyczekiwany horror tego roku nareszcie obejrzymy w domu
Aktualizacja: 2025-08-20T11:19:31+02:00
10:20
Tak wygląda 2. sezon 1670. Netflix pokazał zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-20T10:20:39+02:00
9:51
Dzikość Netfliksa w kluczowej sprawie minęła się z prawdą. Rzeczywistość jest inna
Aktualizacja: 2025-08-20T09:51:20+02:00
8:48
Największe serialowe wydarzenie od lat. Dziwny zwiastun od twórcy Breaking Bad
Aktualizacja: 2025-08-20T08:48:08+02:00
23:16
Genialny zwiastun 2. sezonu Fallouta. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-08-19T23:16:51+02:00
22:48
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 r. Musicie je obejrzeć, póki jeszcze tam są
Aktualizacja: 2025-08-19T22:48:24+02:00
19:25
Najbardziej wyczekiwany film Netfliksa jednak trafi do kin
Aktualizacja: 2025-08-19T19:25:55+02:00
17:26
Weasleyowie wybrani. To oni zagrają rodzeństwo Rona w serialu Harry Potter
Aktualizacja: 2025-08-19T17:26:18+02:00
16:48
Nie czytajcie opisu tego serialu Netfliksa. Zaskoczy was
Aktualizacja: 2025-08-19T16:48:31+02:00
14:47
Słowo "skibidi" zostało dodane do słownika, a ty nawet nie wiesz, co znaczy
Aktualizacja: 2025-08-19T14:47:51+02:00
14:02
Nowy Superman już wkrótce online. Gdzie go obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-08-19T14:02:52+02:00
13:31
Zastanawiasz się, czym jest kod błędu 1k-0033 w HBO Max? Mamy rozwiązanie problemu
Aktualizacja: 2025-08-19T13:31:57+02:00
13:14
Netflix przez pół roku za darmo. Ten, kto wymyślił tę promocję, to swój chłop
Aktualizacja: 2025-08-19T13:14:52+02:00
10:17
Mówią o nim: najlepszy film sci-fi wszech czasów. Jest już na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-08-19T10:17:41+02:00
9:57
Dyplomatka, sezon 3. - kiedy premiera? Jest konkretna data
Aktualizacja: 2025-08-19T09:57:52+02:00
9:31
Kluczowy reżyser opuszcza Rozdzielenie od Apple TV+. Co dalej?
Aktualizacja: 2025-08-19T09:31:53+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA