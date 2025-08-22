Stanisław Soyka miał wystąpić w Sopocie. Wzruszające nagranie z ostatniej próby

Ładowanie...

Nie ma chyba w Polsce kogoś, kto chociażby nie słyszał nazwiska Stanisława Soyki lub jego muzyki. Ten artysta, choć specjalizował się w muzyce jazzowej, nie szufladkował się i był mocno znany także szerszej publiczności. Prawdopodobnie najbardziej ikonicznym utworem zmarłego muzyka była "Tolerancja", ale Stanisław Soyka zostawił po sobie także takie tytuły jak "Absolutnie nic", "Cud niepamięci" czy "Czas nas uczy pogody".

Stanisław Soyka miał wystąpić w Sopocie. Nagranie z próby

Późnym wieczorem całą Polskę obiegła informacja o śmierci Stanisława Soyki. Dla wielu to był ogromny szok i niespodziewana informacja. Tym bardziej, że artysta miał tego dnia wystąpić na scenie Opery Leśnej w ramach ostatniego dnia sopockiego Top of the Top Festival.

Jedną z wielu osób, która zabrała głos w tym niewątpliwie smutnym momencie była Natalia Grosiak - polska wokalistka i członkini zespołu Mikromusic, która tego wieczoru miała wspólnie zaśpiewać ze Stanisławem Soyką:

To był ogromny zaszczyt Pana poznać, Panie Stanisławie. Ogromnie się cieszyłam na nasz wspólny występ. Bardzo się też stresowałam, ale dostałam od Pana ogrom wsparcia, luzu i uśmiechu. Dziękuję…

Artystka na swoim Instagramie zamieściła nagranie z próby generalnej do występu - możecie je zobaczyć poniżej:

Powyższe nagranie, wiele na to wskazuje, przedstawia ostatni występ Stanisława Soyki. Gdy do organizatorów festiwalu doszła tragiczna wiadomość, zdecydowano się na przerwanie transmisji z wydarzenia. Chwilę później artyści biorący udział w festiwalu wspólnie wykonali "Tolerancję" jako swego rodzaju hołd dla Stanisława Soyki.

Stanisław Soyka zmarł w wieku 66 lat.

