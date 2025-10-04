Mocarny film Christophera Nolana na Prime Video. Seans obowiązkowy

Ładowanie...

Filmy Christophera Nolana od dłuższego czasu charakteryzują się mianem monumentalnych, epickich, rysujących stawkę większą niż życie. Nie jest to akurat wadą - ten reżyser jak mało kto umie wywołać podziw swoim realizacyjnym i narracyjnym rozmachem. Jednym z dowodów na niezmiennie wysoki jakościowo warsztat Nolana jest właśnie "Dunkierka", którą można już oglądać na platformie Prime Video.

Dunkierka - przerażające, mocne kino wojenne

Akcja filmu rozgrywa się latem 1940 roku, gdy brytyjscy i francuscy żołnierze są przyparte przez wroga do morza i czekają, aż zostaną ewakuowani Dunkierki. Ewakuacją dowodzą komandor Bolton (Kenneth Branagh) i pułkownik Winnant (James D'Arcy), podczas gdy szeregowi żołnierze (Fionn Whitehead, Aneurin Barnard, Harry Styles) próbują wydostać się z plaży. W tym samym czasie pan Dawson (Mark Rylance) decyduje się wyruszyć w niebezpieczny rejs, by za pomocą swojego jachtu wspomóc ewakuację. Do gry wchodzi też lotnicza eskadra na czele z Farrierem (Tom Hardy), która ma osłonić wycofujących się żołnierzy.

"Dunkierka", jakkolwiek to cynicznie nie zabrzmi w obliczu mówienia o wojennym kinie, jest filmem niezwykle stylowym. Nolan jest wierny kamerom IMAX i w tym filmie jest to niezwykle mocno widoczne - wiele momentów jest tutaj niesamowicie zainscenizowanych, sekwencje z udziałem samolotów wciskają w fotel. Równocześnie nie sposób nie odnieść wrażenia, że Nolan oprócz będącego jego wizytówką realistycznego rozmachu, mocno skupia się również na znajdujących się w tragicznym położeniu bohaterach - odciętych od świata, de facto będących w pułapce.

Nie wszystkiego się o nich dowiadujemy, ale gdy jesteśmy obok nich, czujemy ich strachy, lęki i wychodzące na wierzch emocje. Wzmacnia to doskonała warstwa techniczna tego filmu - operator Hoyte van Hoytema (przyszły laureat Oscara za "Oppenheimera") i maestro Hans Zimmer dzięki swojej pracy nadają historii jeszcze bardziej niepokojącego i przerażającego tonu. Horror, który przeżywają bohaterowie, mocno przenika do emocji samego widza. To kino, które bardziej niż złożonymi portretami psychologicznymi operuje obrazem - i robi to po prostu znakomicie. Zdobyte przez film Oscary za montaż, dźwięk i montaż dźwięku są ze wszech miar zasłużone.

"Dunkierka" jest dostępna do obejrzenia w ramach subskrypcji serwisu Prime Video.

Adam Kudyba 04.10.2025 12:03

