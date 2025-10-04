#B69AFF
Mocarny film Christophera Nolana na Prime Video. Seans obowiązkowy

Christopher Nolan należy do wąskiej grupy reżyserów, którzy nigdy nie nakręcili złego filmu. Jeden z jego świeższych tytułów, "Dunkierka", to potężne kino wojenne, z całą pewnością jedna z najlepszych gatunkowych produkcji ostatnich lat. Tym, którzy nie zapoznali się z nią, Prime Video daje szansę na nadrobienie zaległości - to właśnie tam można zobaczyć słynny film brytyjsko-amerykańskiego reżysera.

Adam Kudyba
dunkierka film prime video
Filmy Christophera Nolana od dłuższego czasu charakteryzują się mianem monumentalnych, epickich, rysujących stawkę większą niż życie. Nie jest to akurat wadą - ten reżyser jak mało kto umie wywołać podziw swoim realizacyjnym i narracyjnym rozmachem. Jednym z dowodów na niezmiennie wysoki jakościowo warsztat Nolana jest właśnie "Dunkierka", którą można już oglądać na platformie Prime Video.

Dunkierka - przerażające, mocne kino wojenne

Akcja filmu rozgrywa się latem 1940 roku, gdy brytyjscy i francuscy żołnierze są przyparte przez wroga do morza i czekają, aż zostaną ewakuowani Dunkierki. Ewakuacją dowodzą komandor Bolton (Kenneth Branagh) i pułkownik Winnant (James D'Arcy), podczas gdy szeregowi żołnierze (Fionn Whitehead, Aneurin Barnard, Harry Styles) próbują wydostać się z plaży. W tym samym czasie pan Dawson (Mark Rylance) decyduje się wyruszyć w niebezpieczny rejs, by za pomocą swojego jachtu wspomóc ewakuację. Do gry wchodzi też lotnicza eskadra na czele z Farrierem (Tom Hardy), która ma osłonić wycofujących się żołnierzy.

"Dunkierka", jakkolwiek to cynicznie nie zabrzmi w obliczu mówienia o wojennym kinie, jest filmem niezwykle stylowym. Nolan jest wierny kamerom IMAX i w tym filmie jest to niezwykle mocno widoczne - wiele momentów jest tutaj niesamowicie zainscenizowanych, sekwencje z udziałem samolotów wciskają w fotel. Równocześnie nie sposób nie odnieść wrażenia, że Nolan oprócz będącego jego wizytówką realistycznego rozmachu, mocno skupia się również na znajdujących się w tragicznym położeniu bohaterach - odciętych od świata, de facto będących w pułapce.

Nie wszystkiego się o nich dowiadujemy, ale gdy jesteśmy obok nich, czujemy ich strachy, lęki i wychodzące na wierzch emocje. Wzmacnia to doskonała warstwa techniczna tego filmu - operator Hoyte van Hoytema (przyszły laureat Oscara za "Oppenheimera") i maestro Hans Zimmer dzięki swojej pracy nadają historii jeszcze bardziej niepokojącego i przerażającego tonu. Horror, który przeżywają bohaterowie, mocno przenika do emocji samego widza. To kino, które bardziej niż złożonymi portretami psychologicznymi operuje obrazem - i robi to po prostu znakomicie. Zdobyte przez film Oscary za montaż, dźwięk i montaż dźwięku są ze wszech miar zasłużone.

Dunkierka - obsada filmu

  • Kenneth Branagh
  • Jack Lowden
  • Tom Glynn-Carney
  • Tom Hardy
  • James D'Arcy
  • Cillian Murphy
  • Barry Keoghan
  • Harry Styles
  • Fionn Whitehead
  • Mark Rylance

"Dunkierka" jest dostępna do obejrzenia w ramach subskrypcji serwisu Prime Video.

Więcej o ofercie Prime Video przeczytacie na Spider's Web:

Adam Kudyba
04.10.2025 12:03
Tagi: Christopher NolanFilmy wojennePrime Video
