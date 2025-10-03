Znachor Netfliksa poleci w telewizji

Ładowanie...

Tę historię znamy już na pamięć. Przecież różni nadawcy telewizyjni w okresach świątecznych lub długich weekendów lubią emitować "Znachora" z 1981 roku. Choć nie jest to ani pierwsza, ani ostatnia adaptacja powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, to właśnie ona cieszy się największą popularnością. Gdy tylko leci na jakimś kanale, chętnie ją oglądamy. Czy tak samo będzie z wersją Netfliksową?



"Znachor" z 2023 roku też na pewno cieszy się już hitowym statusem. I to zarówno artystycznym, jak i komercyjny. Bo najpierw chwalili go krytycy. Pojawiały się nawet głosy, że pod względem realizacyjnym nowa wersja jest lepsza od tej Jerzego Hoffmana - szczególnie doceniano aktorstwo i scenografię. W ślad za tymi zachwytami poszła publiczność.

Znachor - hit Netfliksa obejrzysz w TV

Gdy tylko "Znachor" zadebiutował na Netfliksie, użytkownicy od razu się na niego rzucili. Że stał się najpopularniejszym filmem dostępnym na platformie w naszym kraju jest jasne. Ale pokochali go też subskrybenci z innych krajów. Przecież wdarł się na globalną listę najchętniej oglądanych filmów nieanglojęzycznych. W dodatku przez wiele tygodni nie chciał z niej zejść.

Do tej pory "Znachora" z Leszkiem Lichotą w głównej roli można było obejrzeć tylko i wyłącznie na Netfliksie. Wciąż jest na platformie dostępny, więc jej użytkownicy mogą go sobie odpalić w dowolnej chwili. Za chwilę jednak pojawi się też na jednym z kanałów telewizyjnych. Polsat w swoich mediach społecznościowych zapewnia, że będzie to "filmowa premiera roku". Z dużą dozą prawdopodobieństwa, wcale nie jest to na wyrost.

Ale o tym czy na pewno przekonamy się dopiero za chwilę, a dokładnie po weekendzie. Polsat wyemituje bowiem netfliksowego "Znachora" w paśmie MegaHit. Zdarzy się to więc w poniedziałek, 6 października o 20:35.



Rafał Christ 03.10.2025 17:32

