REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Nowy thriller z cudowną obsadą rozbił bank w jeden dzień. Prime Video ma nowy hit

„Ta dziewczyna” - nowy serial Prime Video w reżyserii Robin Wright (która, swoją drogą, gra w nim też jedną z głównych ról) - to tytuł, od którego prawie się odbiłem. I to nie tylko dlatego, że podczas seansu początkowo odczuwałem przede wszystkim miks dyskomfortu, który tytuł uwielbia wywoływać, ze zwykłą irytacją. A jednak, ku własnemu zaskoczeniu, ani się obejrzałem, a wsiąknąłem. Patrząc po oglądalności tej adaptacji w serwisie Amazona - nie tylko ja. 

Michał Jarecki
ta dziewczyna serial prime video
REKLAMA

„Ta dziewczyna” („The Girlfriend) adaptuje bestsellerową powieść Michelle Frances z 2017 r. Serial lubi wodzić za nos, jednak już w pierwszych sekundach sprawia jedną z kluczowych spraw jasno: tak, konflikt Cherry (Olivia Cooke) z matką jej chłopaka, Daniela (Laurie Davidson), skończy się tragicznie.

Laura (Robin Wright) ma wszystko - pieniądze, posiadłości, galerie, wystawy; życie w luksusie, naznaczone wprawdzie rodzinną tragedią, ale niepozbawione bliskości i miłości. Ma przyjaciółkę, na którą może liczyć; mężczyznę, który wciąż jej pożąda; przystojnego i zdolnego syna, którego owinęła sobie wokół palca. Na punkcie którego sama ma obsesję. Z którym łączy ją zbyt głęboka, toksyczna zażyłość.

Daniel to sympatyczny, ale rozpieszczony, śliski, egocentryczny i uzależniony od matki dwudziestokilkulatek. Życie nie wymaga od niego zbyt wiele, za to on oczekuje niemało od życia. Dlatego też odrzuca kolejne kandydatki na długoterminową partnerkę - do czasu, aż poznaje Cherry.

Piękności udaje się zawrócić mu w głowie. Piękności, dodam, pochodzącej z robotniczej rodziny - córki rzeźniczki, która udaje przed Danielem i jego rodziną kogoś nieprzesadnie, ale jednak lepiej sytuowanego. Niezmiennie podejrzliwa, nieufna Laura wyczuwa pismo nosem; sprawdza Cherry, bada ją, obserwuje, testuje - i co chwilę wyłapuje niezgodności. Wreszcie ich relacja przeradza się w konflikt, grę intryg, manipulacji i kłamstw, która rozgrywa się tuż pod nosem, a jednak bardziej za plecami niczego niepodejrzewającego (bo i nienadmiernie rozgarniętego) Daniela. Zazdrosna matka toczy bój z dziewczyną, która marzy o jej statusie - batalię, w której obie posuną się za daleko. 

REKLAMA

Ta dziewczyna - opinia o serialu Prime Video

Zaczyna się od drobiazgów. Gest, spojrzenie, komentarz, które Laura interpretuje jako manipulację i próbę przejęcia miejsca, jakie ona od lat zajmuje w życiu syna. W miarę rozwoju akcji napięcie w istocie narasta - podglądanie, podsłuchiwanie, podszyte miłością i żądzą kontroli konfrontacje. Podoba mi się, że narracja wielokrotnie zmienia punkt widzenia - każe widzowi trzymać stronę jednej postaci, by za chwilę obrócić sympatię w nieufność (lub na odwrót). Twórcy bawią się perspektywą: budują sympatię dla Laury, by potem odsłonić jej egocentryzm; przedstawiają Cherry jako pozornie kruchą i elegancko aspiracyjną, by ujawnić w niej skrajną determinację i niepokojące instynkty. Sprawa jest zatem nieoczywista, bo każda z postaci wywołuje ambiwalentne odczucia - czasem rozumiemy czyjeś podejście i zachowanie, ba, nawet się z nim utożsamiamy, by chwilę później poczuć obrzydzenie do tej samej osoby. Działa.

Żonglując naszym poczuciem empatii, identyfikacji i niechęci, twórcy próbują komentować współczesne społeczne obawy względem własnej i cudzej tożsamości: kim się stajemy, gdy ktoś chce nam odebrać to, co nasze (na przykład: uprzywilejowaną pozycję); jak daleko posuniemy się w obronie własnej narracji o sobie oraz - przede wszystkim - w walce o lepsze jutro.

Rzecz jasna, „Ta dziewczyna” to przy okazji kolejna niespecjalnie wysublimowana krytyka powierzchownego życia wyższych sfer.

Galeryjki sztuki, luksusowe wnętrza, „kulturalne” pogaduszki jako tło dla prymitywnych gier o status, problemy pierwszego świata. Do tego elementy związane z seksualnością i bliskością, które są tu przedstawione nie jako romantyczne, lecz instrumentalne - sposób na budowanie poczucia kontroli, wpływu, zwykłego polepszenia samopoczucia.

Serial sprawdza się jako refleksja nad mechanikami manipulacji (budowanie i osłabianie narracji, tworzenie i dekonstrukcja dowodów), jednak niekoniecznie broni się jako kolejna szpila wbita klasie wyższej w zadek - powtarza się bowiem po poprzednikach.

Ale! Duet aktorski Wright i Cooke - występy, postacie i ich konflikt - to znakomity motor całej narracji, dzięki któremu serial utrzymuje napięcie i jeszcze sprawniej manipuluje odczuciami i sympatiami widza. Choć początkowo nie byłem przekonany co do występu Cooke, zdolna artystka szybko udowodniła mi, że zgrzyty, które odczuwałem, to część większego planu.

Nie był to jednak główny powód, dla którego po pierwszych kwadransach niemal odbiłem się od produkcji. Rzecz w tym, że za sprawą zmiany perspektyw część sekwencji się powtarza, co początkowo - przy dopiero rozkręcającym się tempie - może irytować. Co więcej, fabuła pełna jest odpychających zachowań, niezręcznych momentów, problematycznych interakcji - widzowie nieodporni na tego typu dyskomfort mogą okazjonalnie odczuć zmęczenie tą formą opowieści. Do czasu.

Skoro jesteśmy przy formie, to dorzućmy problemy formalne. Nie twierdzę, że Wright nie radzi sobie jako reżyserka - przeciwnie, ma dobre oko, aranżacyjne wyczucie i podejmuje (albo akceptuje) dobre decyzje montażowe. Niestety, całość wydaje mi się wizualnie zbyt „lśniąca”, wymuskana, przestylizowana lub usilnie cool w klimacie young adultowych seriali z minionej dekady, a wrażenie to podbija ścieżka dźwiękowa złożona z hitów pokroju „Everybody Wants to Rule the World” w wykonaniu Lorde (halo, czy to „Igrzyska Śmierci” dzwonią z 2013 r.?). Cała ta stylistyka gryzie mi się z opowieścią poświęconą obu stronom klasowej barykady, z dotykającym wielu poważniejszych - w tym tabuizowanych - kwestii dreszczowcu. Estetyka Wright przywodzi zatem na myśl słynnego mema „How do you do, fellow kids?” ze Stevem Buscemim („Rockefeller Plaza 30”).

Poza tym cała intryga - nie zawsze, czasem, ale jednak - niepotrzebnie uderza w melodramatyczne tony, a rozwój fabuły momentami zakłada zbyt wielką naiwność bohaterów (kilka wolt wymaga zawieszenia niewiary w sposób, który może zirytować widzów szukających psychologicznej precyzji). Zdarza się, że produkcja traci psychologiczną głębię na rzecz efektowności.

Osobiście jestem jednak fanem nurtu, który rozkwitł w ostatniej dekadzie: opowieści o wpływowych kobietach, które mają wszystko, a jednak wikłają się w sieć skandali, manipulacji, intryg, a nierzadko także i morderstw. „Ta dziewczyna” jest jego godnym przedstawicielem - niewolnym od frustrujących błędów, ale i wciągającym, momentami odświeżającym, mającym coś do powiedzenia, świetnie zagranym. Stopniowe odkrywanie prawdy w rytmie schadenfreude i nieustannej żonglerki sympatiami i antypatiami sprawia niebywałą frajdę - tym większą, im głębiej zanurzymy się w serialu, im więcej czasu z nim spędzimy. I to mimo tego, że gdzieś w połowie sezonu w splot słoneczny kopie nas zwrot tak absurdalny, że część widzów zapewne daruje sobie dalszy seans. Moja rada: nie odpuszczajcie, przyjmijcie to z przymrużeniem oka, dajcie „Dziewczynie” jeszcze jedna szansę. Wynagrodzi wam to.

Serial znajdziecie tutaj:
Prime Video
TA DZIEWCZYNA
Prime Video
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
11.09.2025 18:15
Tagi: AmazonOlivia CookePrime VideoRobin Wright
Najnowsze
16:41
Użytkownicy Netfliksa mają nowy ulubiony serial. W Polsce o nim cicho
Aktualizacja: 2025-09-11T16:41:00+02:00
15:33
Nazywa się go najlepszym filmem akcji tego roku. Właśnie wpadł na VOD
Aktualizacja: 2025-09-11T15:33:00+02:00
15:00
Hiszpania grozi, że wycofa się z Eurowizji
Aktualizacja: 2025-09-11T15:00:30+02:00
14:27
Polsat Box Go ma nowy pakiet. Tak tanio nie było
Aktualizacja: 2025-09-11T14:27:24+02:00
13:04
Lada chwila poznamy polskiego kandydata do Oscara. Oto faworyci
Aktualizacja: 2025-09-11T13:04:58+02:00
12:10
Czop, Boczarska, Popławska i Dziędziel w nowym filmie Zapiski śmiertelnika. Data premiery i plakat teaserowy
Aktualizacja: 2025-09-11T12:10:18+02:00
11:32
Użytkownicy Netfliksa wydali wyrok. To najlepszy serial na podstawie Harlana Cobena
Aktualizacja: 2025-09-11T11:32:42+02:00
10:45
Disney+ wjechał z nową promocją. Super cena za kilka miesięcy oglądania
Aktualizacja: 2025-09-11T10:45:57+02:00
9:17
Będzie spin-off Wednesday. O kim opowie nowy serial z uniwersum Tima Burtona?
Aktualizacja: 2025-09-11T09:17:50+02:00
21:37
Taniec z gwiazdami: kiedy nowe odcinki? Harmonogram emisji 17. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-10T21:37:00+02:00
19:52
Polska komedia prosto z kin ekspresowo trafi na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-10T19:52:48+02:00
18:16
Netflix wspaniale kończy 2025 rok. Wielkie hity nadchodzą
Aktualizacja: 2025-09-10T18:16:00+02:00
17:56
Wielki powrót hitowej serii Prime Video. Jest zwiastun filmu Nasza wina
Aktualizacja: 2025-09-10T17:56:50+02:00
15:32
Jedna z najlepszych polskich komedii wylądowała w SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-09-10T15:32:31+02:00
15:00
Adaptację Resident Evil będzie współtworzył wybitny polski operator
Aktualizacja: 2025-09-10T15:00:08+02:00
14:17
Elżbieta Jaworowicz ostrzega przed oszustwem na Sprawę dla reportera
Aktualizacja: 2025-09-10T14:17:25+02:00
13:13
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 roku
Aktualizacja: 2025-09-10T13:13:36+02:00
12:58
Netflix: najlepsze filmy akcji na platformie. TOP 10
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:11+02:00
12:58
Oparty na faktach dreszczowiec podbija Prime Video. Sprawdziłem go
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:01+02:00
11:23
Twórca Obecności może porzucić swoje dziecko. Nowa część i tak powstanie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:23:32+02:00
10:34
Ile kosztuje Netflix w 2025 roku? Cena, promocje i plany
Aktualizacja: 2025-09-10T10:34:11+02:00
10:28
To będzie najmocniejszy polski serial roku. Jest zwiastun i data premiery
Aktualizacja: 2025-09-10T10:28:10+02:00
9:20
Widzowie kłócą się, czy kultowy serial kryminalny jest lepszy od Breaking Bad
Aktualizacja: 2025-09-10T09:20:53+02:00
19:16
Good Luck Guys 2 - opinia. Już wiem, co wcześniej poszło nie tak
Aktualizacja: 2025-09-09T19:16:48+02:00
18:29
Nowy horror dopiero trafił do kin, a już zmierza na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-09T18:29:54+02:00
16:26
Kanał na Youtube opowiada o prezydencie Nawrockim. Wszystko to fałsz
Aktualizacja: 2025-09-09T16:26:58+02:00
15:31
Najlepsze filmy romantyczne. TOP 25 tytułów na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-09-09T15:31:56+02:00
15:11
Disney+ pozamiatał. Widzieliśmy Breslau. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-09T15:11:00+02:00
13:56
Świetnie oceniana komedia Netfliksa przedłużona na 2. sezon
Aktualizacja: 2025-09-09T13:56:05+02:00
12:33
Prześwit: mamy datę premiery i zwiastun filmu z Cezarym Łukaszewiczem i Darią Poluniną
Aktualizacja: 2025-09-09T12:33:09+02:00
11:37
Disney+ ukrył świetną promocję. Można zaoszczędzić prawie połowę na subskrypcji
Aktualizacja: 2025-09-09T11:37:02+02:00
10:53
Brendan Fraser jest na fali. Widzowie oszaleli na punkcie jego nowego filmu
Aktualizacja: 2025-09-09T10:53:37+02:00
10:04
Najlepsze filmy wszech czasów według Stephena Kinga. TOP 10 od mistrza grozy
Aktualizacja: 2025-09-09T10:04:26+02:00
9:25
Michael Caine wraca z emerytury. Nie zgadniecie, do jakiego filmu
Aktualizacja: 2025-09-09T09:25:46+02:00
9:01
Filmowcy stanowczo odmawiają współpracy z Izraelem. Wśród nich gwiazdy
Aktualizacja: 2025-09-09T09:01:09+02:00
20:04
Od góry do dołu - recenzja. Kultowy reżyser słyszy muzykę, ale filmu nie czuje
Aktualizacja: 2025-09-08T20:04:00+02:00
19:02
Widzowie zakochali się w głupim starym dreszczowcu. Krytycy go nienawidzili
Aktualizacja: 2025-09-08T19:02:00+02:00
17:51
The Expanse: najlepszy serial sci-fi wreszcie w pełni dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-08T17:51:44+02:00
17:00
Idź na całość - opinia. Tak pachną lata 90
Aktualizacja: 2025-09-08T17:00:01+02:00
16:15
Z Plusem pożegnasz lato taniej. Specjalna oferta dla miłośników festiwali muzycznych
Aktualizacja: 2025-09-08T16:15:01+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA