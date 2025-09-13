Użytkownicy Prime Video od razu pokochali szalony dreszczowiec
Nowy thriller psychologiczny dosłownie chwili potrzebował, aby przebić się do świadomości sporej grupy użytkowników Prime Video. "Ta dziewczyna" niemal z miejsca wbiła się na podium topki najpopularniejszych tytułów na platformie Amazona w naszym kraju. Widzowie oglądają ją na potęgę.
Nawet "Tej dziewczyny" użytkownicy Prime Video nie oglądają jednak tak chętnie jak "Tego lata stałam się piękna". To już staje się nudne, bo young adultowy romans od swojej premiery w połowie lipca (z drobnymi przerwami) nie schodzi z pierwszego miejsca listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. I na razie nie zapowiada się, żeby to się miało zmienić. W końcu finałowy odcinek 3. i ostatniego sezonu serialu dopiero w przyszłą środę zadebiutuje w serwisie.
Po takim czasie szczytowania w zestawieniu najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video nikt nie powinien mieć wątpliwości, że 3. sezon "Tego lata stałam się piękna" to największy hit minionych wakacji. Nie udało się go zdetronizować nawet prequelowi najbardziej anty-woke serialu platformy Amazona. "Lista śmierci: Mroczny wilk" do tej pory musi zadowalać się drugą pozycją w topce.
Prime Video - co obejrzeć?
W międzyczasie do gry wszedł Liam Neeson. Między premierami kolejny odcinków 3. sezonu "Tego lata stałam się piękna" a "Listy śmierci: Mrocznego wilka" użytkownicy zakochali się w filmie akcji z aktorem, który ominął polskie kina i trafił od razu na Prime Video. Wynieśli go wręcz na podium topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie. Ale teraz "Lodowy szlak: Zemsta" znajduje się tuż za nim. Strącił go z niego nowy thriller psychologiczny.
"Ta dziewczyna" to opowieść o Laurze, która ma idealne życie - karierę, męża i syna Daniela. Coś się zmienia, gdy ten ostatni przyprowadza do domu Cherry. Dziewczyna ewidentnie coś ukrywa i próbuje wpływać na każdą decyzję swojego chłopaka. Próbuje podnieść swój status, czy może główna bohaterka ma jakieś omamy? O tym użytkownicy Prime Video przekonują się na przestrzeni sześciu odcinków.
Wszystkie odcinki "Tej dziewczyny" w minioną środę wpadły na Prime Video. Co zrobili użytkownicy platformy Amazona? Oczywiście je zbindżowali. Dzięki temu w mediach społecznościowych pojawiły się już bardzo pochwalne opinie na temat nowego dreszczowca. "Ale to szalony serial", "świetnie się bawiłem" - możemy przeczytać na X (dawny Twitter).
Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że szał na punkcie "Tej dziewczyny" dopiero się rozkręca. Już dzień po swojej premierze serial trafił na trzecie miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju i nie chce z niego zejść. Może jednak - chociaż na chwilę - wdrapać się na wyższy stopień podium, przebijając "Listę śmierci: Mrocznego wilka", a może nawet i 3. sezon "Tego lata stałam się piękna". To się dopiero okaże.
Już jednak teraz Prime Video może świętować, bo ma nowy hit. A za chwilę pojawi się następny. Bo przecież już w najbliższą środę na platformie Amazona zadebiutuje 2. sezon "Gen V". Trudno sobie wyobrazić, żeby nowa odsłona spin-offu "The Boys" nie podbiła z miejsca topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju.
Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:
- Tego lata stałam się piękna
- Lista śmierci: Mroczny wilk
- Ta dziewczyna
- Lodowy szlak: Zemsta
- Good Luck Guys
- Upiorne wakacje
- Ostatni oddech
- Odliczanie
- Droga do ciebie
- Punkt przywracania