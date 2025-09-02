Użytkownicy Prime Video w jeden dzień zakochali się w nowym serialu

Ładowanie...

Można było się spodziewać, że użytkownicy Prime Video zakochają się w "The Runarounds". W końcu jest to nowy serial współtwórcy hitowego "Outer Banks" od Netfliksa. Czy produkcja Amazona będzie się cieszyć równie wielką popularnością i trwać przez kolejnych kilka sezonów? Na razie jest za wcześnie, by jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo tytuł zadebiutował ledwie wczoraj (1 września). Na pewno ma na to spore szanse.



"The Runarounds" opowiada o grupie świeżo upieczonych absolwentów liceum. Chcąc uciec od nudnej przyszłości, zakładają oni tytułowy zespół. Podczas letniej trasy koncertowej członkowie kapeli zakochują się, przeżywają kolejne przygody i wpadają w nie lada kłopoty. Co faktycznie brzmi na hit Prime Video.

The Runarounds - opinie o nowym serialu Prime Video

Minione już wakacje najdobitniej potwierdziły, że użytkownicy Prime Video uwielbiają młodzieżowe seriale. Przecież wśród największych hitów platformy Amazona minionych miesięcy należy wymienić "Byliśmy łgarzami" i 3. sezon "Tego lata stałam się piękna" - dwie young adultowe fantazje. Miłośnicy podobnych opowieści nieśmiało sięgają teraz też po "The Runarounds", a po seansie dzielą się swoimi przemyśleniami w mediach społecznościowych.

Uwielbiam ten serial. Udaje mu się przekazać poczucie młodości w sposób, w jaki współczesnym serialom rzadko to się udaje. Zainspirował mnie swoją autentycznością i szczerością



Świetnie się bawiłem przy "The Runarounds". Jest bardzo zabawny, nie kłamię. Ma interesującą fabułę, aktorstwo nie jest złe i nie bierze siebie zbyt poważnie. Ma ten oldschoolowy nostalgiczny vibe. Uwielbiam ścieżkę dźwiękową, piosenki i chemię między obsadą



Rozpoczęłam "The Runarounds" i to prawdziwe olśnienie - czytamy na X (dawny Twitter).

"The Runarounds" brzmi na idealny sposób, aby we wrześniu złapać jeszcze ostatnie okruchy wakacji. I można to zrobić w jedną noc. W końcu na Prime Video zawitało od razu wszystkie osiem odcinków serialu. Polscy widzowie mają je jeszcze do odkrycia, bo na razie produkcji próżno szukać na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Sądząc po powyższych opiniach, szybko może się to zmienić.



Rafał Christ 02.09.2025 15:16

