Mistrzowski serial od Prime Video wraca. 4. sezon Niezwyciężonego z datą premiery

Prime Video opublikował pierwszy zwiastun 4. sezonu "Niezwyciężonego", czyli jednego z najlepiej ocenianych seriali serwisu od Amazona. Ujawnił również datę premiery najnowszej odsłony, a ta informacja z pewnością ucieszy fanów produkcji.

Anna Bortniak
niezwyciezony 4 sezon jest zwiastun data premiery
Jeden z najlepiej ocenianych seriali od Amazon Prime Video powraca. Czy długo będziemy musieli na niego czekać? Poprzednie sezony pokazały, że różnie to bywało. Po pierwszej odsłonie, która zadebiutowała pod koniec marca 2021 roku, fani musieli uzbroić się w cierpliwość - nowe odcinki wpadły na platformę niecałe 3 lata później, w listopadzie 2023 roku.

Robert Kirkman, twórca serialu, zapewnił, że przy kolejnej odsłonie taka sytuacja się już nie powtórzy i obietnicy dotrzymał - od finału 2. sezonu nie minął nawet rok, a widzowie już dostali upragnione odcinki 3. sezonu. W związku z tym fani liczyli na to, że podobnie będzie z premierą 4. sezonu. Wygląda na to, że ich prośby zostały wysłuchane i mogą już odetchnąć z ulgą. Jest zwiastun i data premiery nowej odsłony "Niezwyciężonego".

Niezwyciężony: kiedy premiera 4. sezonu? Jest zwiastun

Prime Video opublikował pierwszy zwiastun 4. sezonu serialu "Niezwyciężony". Ujawnił również, że jego premiera odbędzie się w marcu 2026 roku podczas New York Comic Con. Oznacza to, że Kirkman ponownie dotrzymał słowa - 4. sezon zadebiutuje około rok po finale poprzedniego.

Witamy ponownie w Burger Mart! Mamy nadzieję, że spodoba Wam się gorący BM wraz z aktualizacją na temat 4. sezonu… Nie możemy umieścić planszy tytułowej "Niezwyciężony" w opisie na YouTube, ale właśnie tam by się znalazła! Mieliśmy idealne warunki

- czytamy w opisie zwiastuna.

W marcu bieżącego roku poinformowano, że rola Thragga została już obsadzona. Dziś wiadomo już, głosy jednemu z najgroźniejszych złoczyńców użyczy Lee Pace. Amerykańskiego aktora można było zobaczyć w takich produkcjach jak "Bodies Bodies Bodies", "Kapitan Marvel" czy "Hobbit: Bitwa Pięciu Armii".

W lipcu 2025 roku poinformowano, że "Niezwyciężony" doczeka się również 5. sezonu. Ujawniono również, że Matthew Rhys użyczy głosu nieznanej postaci w 4. sezonie.

W finałowym sezonie "Niezwyciężonego" Mark Grayson/Invincible (w tej roli Steven Yeun) wciąż otrząsa się po swojej przerażające walce z Conquestem (Jeffrey Dean Morgan). W finale pojawiły się liczne zapowiedzi tego, co może wydarzyć się w kolejnym sezonie, dotyczące m.in. Cecila Stedmana (Walton Goggins), który potajemnie więzi Conquesta w nadziei na poznanie planów Imperium Viltrum, a także Damiena Darkblooda (Clancy Brown), który pojawił się w scenie w połowie napisów.

Serial "Niezwyciężony" stworzony przez Roberta Kirkmana i Cory'ego Walkera to animowany serial dla dorosłych, który opowiada historię 17-letniego Marka Graysona. Chłopak po odziedziczeniu supermocy dołącza do swojego ojca i trafia do grona najpotężniejszych superbohaterów na Ziemi. W pewnym momencie piękne marzenia chłopaka przerywa jedno wstrząsające wydarzenie.

Anna Bortniak
11.10.2025 13:54
