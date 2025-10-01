#B69AFF
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Gdzie kręcono serial Angela? Najpiękniejsze miejsce w Hiszpanii

"Angela" to najnowszy thriller w serwisie Netflix, który cieszy nie tylko miłośników tajemniczych i zagmatwanych historii, ale również pięknych widoków. Gdzie kręcono serial Netfliksa? Twórcy wybrali kilka lokalizacji.

Anna Bortniak
angela gdzie krecono serial netflix thriller
REKLAMA

Hiszpański thriller "Angela" podbił zestawienie najpopularniejszych produkcji Netfliksa. Serial skupia się na tytułowej Angeli (w tej roli Verónica Sánchez), która mieszka w pięknym nadmorskim miasteczku wraz z mężem Gonzalo i dwiema córeczkami. Jej życie nie jest jednak tak sielankowe, jak by się mogło wydawać - Gonzalo jest bowiem mężczyzną agresywnym i przemocowym, który kontroluje swoją żonę na każdym kroku. Wszystko zmienia się, gdy Angela poznaje Edu, który wyjawia jej brutalną prawdę o jej mężu.

REKLAMA

Angela - gdzie kręcono serial Netfliksa?

W serialu pojawia się sporo scen kręconych nie tylko w mieście, ale również w naturze. Miały one szansę wybrzmieć podczas randki Angeli z Edu na plaży czy też scen, w których główna bohaterka udawała się na poranny jogging. Tego rodzaju majestatyczne i zapierające dech w piersiach widoki można znaleźć w Kraju Basków, a konkretnie w prowincji Biskaja. To obszar bogaty nie tylko w wiekowe miasteczka, ale również strome klify i rozległe plaże. Gdzie konkretnie pojawiali się bohaterowie? Do konkretnych miejsc dotarła gazeta El Comercio.

Jednym z miejsc, które najczęściej pojawiało się na ekranie, było miasteczko Mungía, położone kilka kilometrów od Bilbao. To właśnie tu, w otoczeniu brukowanych uliczek i malowniczych domków, mieszkali bohaterowie serialu. Na ekranie obecna była również wioska rybacka Mundaka, ale również wyjątkowe miasto Bilbao, które zachwyca jednocześnie swoją nowoczesnością i tradycyjnością. W serialu można zobaczyć charakterystyczne dla Bilbao miejsca takie jak most Zubizuri, Muzeum Guggenheima i elegancką dzielnicę Abando.

W związku z tym, że twórcy serialu wybrali tak piękne i ważne dla historii Hiszpanii miejsce, "Angela" to produkcja, którą ogląda się nie tylko z zaciekawieniem pod względem fabuły, ale również z zachwytem w związku z miejscami, w których została osadzona. Dzięki temu widz zostaje zabrany w wyjątkową podróż po Kraju Basków, który w produkcji dostępnej na Netfliksie gra ważną rolę - na tym obszarze ścierają się tradycja i nowoczesność, szum morza w spokojnej wiosce i zgiełk tętniącego życiem miasta. I choćby dlatego warto rzucić na "Angelę" okiem.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
01.10.2025 17:12
Tagi: Seriale NetflixThrillery
Najnowsze
15:54
Open'er ogłosił pierwszego headlinera. Rusza sprzedaż biletów na 2026 rok
Aktualizacja: 2025-10-01T15:54:48+02:00
15:34
Frankenstein: zwiastun filmu Guillermo del Toro dla Netfliksa. Zbieram szczękę z podłogi
Aktualizacja: 2025-10-01T15:34:55+02:00
14:22
HBO Max na październik 2025. Wracają genialne horrory
Aktualizacja: 2025-10-01T14:22:53+02:00
12:19
Burger Drwala wraca. Kiedy? Jest możliwa data
Aktualizacja: 2025-10-01T12:19:45+02:00
11:44
Zaskakująca nowość HBO Max. Mało znane filmy o Shreku już w serwisie
Aktualizacja: 2025-10-01T11:44:00+02:00
11:22
Polsat Box Go to doskonała alternatywa dla klasycznej TV. Dowód? Nowa oferta
Aktualizacja: 2025-10-01T11:22:39+02:00
9:55
Netflix bojkotowany. Widzowie kasują subskrypcję przez bajkę dla dzieci
Aktualizacja: 2025-10-01T09:55:06+02:00
9:20
Szybcy i Wściekli 11 wchodzą na plan. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-10-01T09:20:13+02:00
7:01
Wiem, dlaczego Netflix oszalał na punkcie Angeli. Recenzja thrillera
Aktualizacja: 2025-10-01T07:01:00+02:00
20:34
Netflix przywalił widzom jak z półobrotu. Tak się robi kino akcji
Aktualizacja: 2025-09-30T20:34:28+02:00
19:17
Disney+ wie, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie. Nowy serial zabija śmiechem
Aktualizacja: 2025-09-30T19:17:52+02:00
17:57
Najstraszniejszy horror roku już w VOD. Możecie nadrobić go w domu
Aktualizacja: 2025-09-30T17:57:04+02:00
16:42
Internet zalały memy o "konowałach". Ludzi wkurzyły zarobki lekarzy
Aktualizacja: 2025-09-30T16:42:16+02:00
15:31
Netflix dodał taki serial, że ludzie oglądają go na jeden raz. Szaleństwo
Aktualizacja: 2025-09-30T15:31:34+02:00
14:26
Krzysztof Gonciarz nie odpuszcza. Pozywa ważną posłankę Lewicy
Aktualizacja: 2025-09-30T14:26:21+02:00
13:50
Doja Cat wraca do Polski w 2026. Rusza sprzedaż na trasę raperki
Aktualizacja: 2025-09-30T13:50:30+02:00
13:49
Wypadek na planie serialu Netfliksa. Znany aktor trafił do szpitala
Aktualizacja: 2025-09-30T13:49:19+02:00
10:50
J.K. Rowling zaatakowała Emmę Watson w szczerym wpisie
Aktualizacja: 2025-09-30T10:50:21+02:00
10:41
Donald Trump uderza w kino. Zapowiada absurdalnie wysokie cła na filmy
Aktualizacja: 2025-09-30T10:41:42+02:00
8:54
Biały Dom idzie na wojnę. Z Arianą Grande
Aktualizacja: 2025-09-30T08:54:57+02:00
8:34
Na marginesie: zakończenie serialu Netfliksa. Omawiamy finał
Aktualizacja: 2025-09-30T08:34:22+02:00
20:15
Kim jest Dean Cipher z Gen V. Wyjaśniamy plan Doktora Golda
Aktualizacja: 2025-09-29T20:15:00+02:00
18:23
Nowy hit akcji wziął użytkowników Prime Video z zaskoczenia
Aktualizacja: 2025-09-29T18:23:00+02:00
17:32
Kiedy premiera Social Network 2? Wszystko, co wiemy o filmie
Aktualizacja: 2025-09-29T17:32:00+02:00
17:03
Netflix zachwycił widzów nowym serialem. Twórca już mówi o kolejnych sezonach
Aktualizacja: 2025-09-29T17:03:30+02:00
16:15
Czy Na Marginesie to serial na faktach? To przerażająca historia
Aktualizacja: 2025-09-29T16:15:00+02:00
15:15
Taylor Swift wraca na ekrany. Sprzedaż właśnie ruszyła
Aktualizacja: 2025-09-29T15:15:40+02:00
14:22
Czy powstanie 2. sezon serialu Na marginesie? Co mówi Netflix?
Aktualizacja: 2025-09-29T14:22:14+02:00
13:55
Poszłam do McDonalda nie po to, żeby jeść, ale żeby dostać... Bravo
Aktualizacja: 2025-09-29T13:55:25+02:00
12:33
Fortnite oszalał. Wywalili Peacemakera za aluzje do "akwarelisty"
Aktualizacja: 2025-09-29T12:33:12+02:00
11:59
Ojciec chrzestny, Epilog. Opinia o reżyserskiej wersji filmu
Aktualizacja: 2025-09-29T11:59:29+02:00
10:41
Morderstwo w Austin rozwiązane. Sprawa z serialu HBO Max trwała 30 lat
Aktualizacja: 2025-09-29T10:41:43+02:00
9:58
Kto odpadł w Tańcu z Gwiazdami? Nikt. Omawiamy nowe zasady
Aktualizacja: 2025-09-29T09:58:23+02:00
9:47
Jedna bitwa po drugiej to sukces czy porażka? Tyle film zarobił w kinach
Aktualizacja: 2025-09-29T09:47:04+02:00
8:58
Tilly Norwood ma zastąpić Natalie Portman. Nie znasz jej, bo nie istnieje
Aktualizacja: 2025-09-29T08:58:18+02:00
14:08
Najlepsze polskie thrillery. 11 genialnych tytułów
Aktualizacja: 2025-09-28T14:08:49+02:00
13:07
Najlepsze powieści XXI wieku. Jakie książki warto przeczytać? TOP 10
Aktualizacja: 2025-09-28T13:07:00+02:00
11:36
Najlepszy film o wyścigach samochodowych? Jest na Disney+
Aktualizacja: 2025-09-28T11:36:00+02:00
10:47
Rycerz Siedmiu Królestw – kiedy premiera serialu HBO Max?
Aktualizacja: 2025-09-28T10:47:26+02:00
10:47
Premiery kinowe października 2025. Tak dobrego miesiąca jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-28T10:47:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA