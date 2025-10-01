Gdzie kręcono serial Angela? Najpiękniejsze miejsce w Hiszpanii
"Angela" to najnowszy thriller w serwisie Netflix, który cieszy nie tylko miłośników tajemniczych i zagmatwanych historii, ale również pięknych widoków. Gdzie kręcono serial Netfliksa? Twórcy wybrali kilka lokalizacji.
Hiszpański thriller "Angela" podbił zestawienie najpopularniejszych produkcji Netfliksa. Serial skupia się na tytułowej Angeli (w tej roli Verónica Sánchez), która mieszka w pięknym nadmorskim miasteczku wraz z mężem Gonzalo i dwiema córeczkami. Jej życie nie jest jednak tak sielankowe, jak by się mogło wydawać - Gonzalo jest bowiem mężczyzną agresywnym i przemocowym, który kontroluje swoją żonę na każdym kroku. Wszystko zmienia się, gdy Angela poznaje Edu, który wyjawia jej brutalną prawdę o jej mężu.
Angela - gdzie kręcono serial Netfliksa?
W serialu pojawia się sporo scen kręconych nie tylko w mieście, ale również w naturze. Miały one szansę wybrzmieć podczas randki Angeli z Edu na plaży czy też scen, w których główna bohaterka udawała się na poranny jogging. Tego rodzaju majestatyczne i zapierające dech w piersiach widoki można znaleźć w Kraju Basków, a konkretnie w prowincji Biskaja. To obszar bogaty nie tylko w wiekowe miasteczka, ale również strome klify i rozległe plaże. Gdzie konkretnie pojawiali się bohaterowie? Do konkretnych miejsc dotarła gazeta El Comercio.
Jednym z miejsc, które najczęściej pojawiało się na ekranie, było miasteczko Mungía, położone kilka kilometrów od Bilbao. To właśnie tu, w otoczeniu brukowanych uliczek i malowniczych domków, mieszkali bohaterowie serialu. Na ekranie obecna była również wioska rybacka Mundaka, ale również wyjątkowe miasto Bilbao, które zachwyca jednocześnie swoją nowoczesnością i tradycyjnością. W serialu można zobaczyć charakterystyczne dla Bilbao miejsca takie jak most Zubizuri, Muzeum Guggenheima i elegancką dzielnicę Abando.
W związku z tym, że twórcy serialu wybrali tak piękne i ważne dla historii Hiszpanii miejsce, "Angela" to produkcja, którą ogląda się nie tylko z zaciekawieniem pod względem fabuły, ale również z zachwytem w związku z miejscami, w których została osadzona. Dzięki temu widz zostaje zabrany w wyjątkową podróż po Kraju Basków, który w produkcji dostępnej na Netfliksie gra ważną rolę - na tym obszarze ścierają się tradycja i nowoczesność, szum morza w spokojnej wiosce i zgiełk tętniącego życiem miasta. I choćby dlatego warto rzucić na "Angelę" okiem.
