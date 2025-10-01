Gdzie kręcono serial Angela? Najpiękniejsze miejsce w Hiszpanii

Ładowanie...

Hiszpański thriller "Angela" podbił zestawienie najpopularniejszych produkcji Netfliksa. Serial skupia się na tytułowej Angeli (w tej roli Verónica Sánchez), która mieszka w pięknym nadmorskim miasteczku wraz z mężem Gonzalo i dwiema córeczkami. Jej życie nie jest jednak tak sielankowe, jak by się mogło wydawać - Gonzalo jest bowiem mężczyzną agresywnym i przemocowym, który kontroluje swoją żonę na każdym kroku. Wszystko zmienia się, gdy Angela poznaje Edu, który wyjawia jej brutalną prawdę o jej mężu.

Angela - gdzie kręcono serial Netfliksa?

W serialu pojawia się sporo scen kręconych nie tylko w mieście, ale również w naturze. Miały one szansę wybrzmieć podczas randki Angeli z Edu na plaży czy też scen, w których główna bohaterka udawała się na poranny jogging. Tego rodzaju majestatyczne i zapierające dech w piersiach widoki można znaleźć w Kraju Basków, a konkretnie w prowincji Biskaja. To obszar bogaty nie tylko w wiekowe miasteczka, ale również strome klify i rozległe plaże. Gdzie konkretnie pojawiali się bohaterowie? Do konkretnych miejsc dotarła gazeta El Comercio.

Jednym z miejsc, które najczęściej pojawiało się na ekranie, było miasteczko Mungía, położone kilka kilometrów od Bilbao. To właśnie tu, w otoczeniu brukowanych uliczek i malowniczych domków, mieszkali bohaterowie serialu. Na ekranie obecna była również wioska rybacka Mundaka, ale również wyjątkowe miasto Bilbao, które zachwyca jednocześnie swoją nowoczesnością i tradycyjnością. W serialu można zobaczyć charakterystyczne dla Bilbao miejsca takie jak most Zubizuri, Muzeum Guggenheima i elegancką dzielnicę Abando.

W związku z tym, że twórcy serialu wybrali tak piękne i ważne dla historii Hiszpanii miejsce, "Angela" to produkcja, którą ogląda się nie tylko z zaciekawieniem pod względem fabuły, ale również z zachwytem w związku z miejscami, w których została osadzona. Dzięki temu widz zostaje zabrany w wyjątkową podróż po Kraju Basków, który w produkcji dostępnej na Netfliksie gra ważną rolę - na tym obszarze ścierają się tradycja i nowoczesność, szum morza w spokojnej wiosce i zgiełk tętniącego życiem miasta. I choćby dlatego warto rzucić na "Angelę" okiem.

Anna Bortniak 01.10.2025 17:12

