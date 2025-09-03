REKLAMA
Netflix ma nowy najpopularniejszy tytuł wszech czasów. Przebił nawet Squid Game

Do tej pory "Squid Game" nie miał sobie równych na Netfliksie. To był nie tylko najpopularniejszy serial nieanglojęzyczny platformy wszech czasów, ale również najpopularniejszy tytuł platformy wszech czasów. Przebijał konkurencję z każdej kategorii. Aż do teraz. "K-popowe łowczynie demonów" właśnie uzyskały większą liczbę wyświetleń.

Rafał Christ
k pop netflix co obejrzeć najpopularniejsze
Przy układaniu globalnych topek najpopularniejszych tytułów wszech czasów Netflix bierze pod uwagę wyniki danej produkcji z pierwszych 91 dni wyświetlania. W tym czasie "Squid Game" zdążyło rozbić bank. Użytkownicy platformy z całego świata obejrzeli go łącznie 265,2 mln razy. Od tamtej pory żaden inny serial czy film nie był w stanie przebić tej liczby. Nawet "Wednesday" - najpopularniejszy serial anglojęzyczny serwisu wszech czasów - ma na swoim koncie 252,1 mln pełnych wyświetleń.

Dopiero teraz "Squid Game" trafiło na godnego przeciwnika. Jest nim... bajka. Animacja, na punkcie której błyskawicznie oszalał cały świat. "K-popowe łowczynie demonów" zawojowały najpierw tygodniowe topki najpopularniejszych filmów anglojęzycznych Netfliksa. Od czerwca, czasu swojej premiery, z pierwszego miejsca zestawień spadły tylko na krótką chwilę. Na drugą pozycję strącił je najpierw "Farciarz Gilmore 2", a potem "Miłość w Oksfordzie". Ale potem powróciły na ich szczyt i okupują go do teraz.

K-popowe łowczynie demonów - najpopularniejszy tytuł na Netfliksie

Nie mogło być zresztą inaczej, bo szał na opowieść o gwiazdach k-popu, które między koncertami swoimi potężnymi głosami walczą z nadnaturalnym zagrożeniem, ciągle trwa. Przecież piosenki z tego hitu Netfliksa nie chcą zejść z list przebojów. Wpadają w ucho i, jak raz się je usłyszy, trudno przestać je nucić. Nic więc dziwnego, że produkcja wciąż powiększa grono swoich fanów.

"K-popowe łowczynie demonów" od dawna cieszą się takim wzięciem, że już jakiś czas temu weszły na listę najpopularniejszych filmów anglojęzycznych wszech czasów Netfliksa. Najpierw na jakieś jej ostatnie miejsca, ale sukcesywnie pięły się w górę, aż trafiły na szczyt zestawienia. Pod względem liczby wyświetleń początkowo jeszcze ze "Squid Game" przegrywały. Ale teraz platforma zaktualizowała ich wyniki i przebiły koreański serial.

"K-popowe łowczynie demonów" po nieco ponad dwóch miesiącach od swej premiery zebrały łącznie 266 mln pełnych wyświetleń. To prawie mln więcej niż "Squid Game". I już nikt tego animacji nie odbierze: to najpopularniejszy tytuł Netfliksa wszech czasów. W żadnej innej kategorii nie ma sobie równych.

Aczkolwiek warto zauważyć, że pod względem godzin wyświetlania "Squid Game" wciąż wygrywa. Użytkownicy Netfliksa oglądali go przez ponad 2,2 mld godzin. Przy "K-popowych łowczyniach demonów" spędziliśmy natomiast 443,4 mln godzin. Porównywanie tych wyników byłoby jednak dodawaniem gruszek do jabłek, bo koreański serial jest znacznie dłuższy. Dlatego właśnie to liczby pełnych wyświetleń dają nam lepszy ogląd sytuacji.

03.09.2025 11:30
