To może być jedno z największych przejęć w historii. Paramount chce kupić Warner Bros

Ładowanie...

Wkrótce hollywoodzką rzeczywistość może czekać potężny wstrząs. Ledwo Paramount został włączony do Skydance, a już nowo powstały gigant szykuje się do kolejnego, jeszcze bardziej imponującego ruchu - przejęcia jednego z najstarszych i najbardziej szanowanych studiów filmowych w historii. Zgadza się, Paramount Skydance rozważa zakup Warner Bros. Discovery.

REKLAMA

Paramount chce kupić Warner Bros. To byłoby jedno z największych przejęć w historii kina

Na wieść o możliwej transakcji akcje Warnera wyraźnie podskoczyły w górę. Jeśli dojdzie ona do skutku, powstanie jeden z największych konglomeratów rozrywkowych na świecie. Prezes Warner Bros. Discovery, David Zaslav, jeszcze niedawno sugerował możliwość ponownego rozdzielenia spółki na dwa odrębne podmioty - Warner Bros. i Discovery - cofając tym samym fuzję z 2022 r., kiedy to AT&T odłączyło Warner Entertainment i połączyło go z Discovery.



Jednak według najnowszych doniesień ostatnie rozmowy dotyczą Warner Bros. Discovery. jako całości. W grę wchodzi więc nie tylko samo studio WB, lecz także HBO i platforma HBO Max, Discovery wraz z rozbudowaną siecią kanałów kablowych, DC Comics z całą biblioteką własności intelektualnej oraz wiele innych aktywów. Paramount z kolei posiada dziś m.in. Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon, MTV, Comedy Central oraz serwis streamingowy Paramount+ (w Polsce ich produkcje trafiają do serwisu SkyShowtime).

Rzecz jasna fuzje i przejęcia to stałe komponenty filmowego biznesu - już w 1935 r. Fox Film połączyło się z Twentieth Century Pictures, tworząc legendarne 20th Century Fox. W ostatnich latach procesy te przybrały jednak na sile, głównie za sprawą ekspansji gigantów technologicznych w sferze rozrywki oraz rewolucji streamingowej, która zauważalnie zmodyfikowała cały krajobraz medialny. Do największych graczy od dekad należy Disney: przejął przecież Pixara, Marvela i Lucasfilm, a w 2019 r. dokonał gigantycznego zakupu 20th Century Fox, wraz z jego bogatą biblioteką filmów i marek.



Z kolei w 2022 r. Amazon przejął MGM - studio z ponadstuletnią tradycją, powstałe w wyniku fuzji Metro Pictures, Goldwyn Pictures i Louis B. Mayer Pictures. Najnowszym rozdziałem tej historii była tegoroczna absorpcja zmagającego się z problemami Paramountu przez Skydance - domu takich franczyz jak „Mission: Impossible”, „Star Trek” czy „Transformers”.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA

Michał Jarecki 12.09.2025 09:22

Ładowanie...