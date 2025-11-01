REKLAMA
Na Disney+ nie ma mocnych na kryminały. Ale nowa adaptacja gry z nimi walczy

Zażarta walka toczy się na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Użytkownicy sami nie wiedzą, co chcą oglądać. Zachwycają się nowymi kryminałami ("Genialna Morgan"), wczuwają w halloweenowy klimat ("Miasteczko Halloween"), ale też oszaleli na punkcie nowości. W "Twisted-Wonderland" wchodzą jak nóż w masło.

disney co obejrzeć twisted wonderland najpopularniejsze
Co jednak ciekawe, na pierwszym miejscu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju nie ma w tym tygodniu kinowego hitu czy wciągającego kryminału. Jest... krótkometrażowa bajka dla dzieci. W dodatku to sygnowany znaczkiem LEGO spin-off jednej z animacji Disneya. Użytkownicy namiętnie oglądają "LEGO Krainę lodu: Nalot maskonurów", a dopiero potem odpalają nowy odcinek "Genialnej Morgan".

Kryminał o samodzielnej matce ze smykałką do znajdywania winnych kolejnych zbrodni niedawno wrócił na Disney+ z 2. sezonem. Użytkownicy oszaleli na jego punkcie, dlatego ciągle trzyma się w czołówce zestawienia. Wzmożone zainteresowanie "Genialną Morgan" widać zawsze po premierze nowego odcinka - w każdy wtorek. Wtedy subskrybenci rzucają się na produkcję, przez co zazwyczaj wraca na pierwsze miejsce topki. W tym tygodniu jest jednak na drugiej pozycji i dzielnie goni ją "Murdaugh: Śmierć w rodzinie".

Disney+ - co obejrzeć?

I bardzo dobrze, że zarówno "Genialna Morgan" jak i "Murdaugh: Śmierć w rodzinie" tak świetnie się ogląda. W końcu spędzanie jesiennych wieczorów z kryminałami jest przyjemne. Aczkolwiek mamy halloweenowy weekend. To też użytkownicy Disney+ mają na uwadze, dlatego chętnie sięgają po animację Tima Burtona "Miasteczko Halloween", która zajmuje aktualnie czwarte miejsce zestawienia najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju.

Dopiero za "Miasteczkiem Halloween" znajdziemy najgorętszą nowość tego tygodnia. W minioną środę na Disney+ zadebiutował pierwszy odcinek "Twisted-Wonderland". To adaptacja japońskiej gry mobilnej, w której nie brakuje postaci inspirowanych złoczyńcami z różnych franczyz Disneya. Słowem: totalne disneyowskie szaleństwo. I w anime na jej podstawie chyba udało się je dobrze oddać. Zresztą zobaczcie sami, jak to się prezentuje na poniższym trailerze:

Głównym bohaterem "Twisted-Wonderland" jest Yuu, który za sprawą magicznego lustra zostaje wezwany do Mrocznej Krainy Czarów, gdzie musi stawić czoła potworowi. Po tym zdarzeniu trafia do szkoły magii. Jej dyrektor mocno w niego wierzy i wpuszcza go między najlepszych studentów. Główny bohater uczy się więc zaklęć, ciągle poszukując drogi do domu i odkrywając kolejne tajemnice Night Raven College.

"Twisted-Wonderland" dopiero się rozkręca. Na Disney+ znajdziemy zaledwie jeden odcinek nowego anime, a kolejne będą debiutować na platformie w nadchodzące środy. Istnieje więc spora szansa, że serial wespnie się jeszcze wyżej w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. O ile żadna inna produkcja nie pokrzyżuje mu szyków.

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych tytułów z tego tygodnia:

  1. LEGO Kraina lodu: Nalot maskonurów
  2. Genialna Morgan
  3. Murdaugh: Śmierć w rodzinie
  4. Miasteczko Halloween
  5. Twisted-Wonderland
  6. Ratatuj
  7. Elio
  8. Breslau
  9. Złoczyńcy w natarciu
  10. Thunderbolt
