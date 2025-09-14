Twoja Twarz Brzmi Znajomo: TOP 10 najlepszych uczestników

Ładowanie...

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to jeden z najpopularniejszych programów w polskiej telewizji, od 2014 roku emitowany w Polsacie. Jego założenie, w przeciwieństwie do wykonania, jest proste - ośmioro artystów losuje postać wokalisty, w którego wcieli się w kolejnym odcinku i musi upodobnić się zarówno wyglądem, jak i głosem. W tegorocznej edycji nie brakuje znanych nazwisk: uczestnikami są m.in. Krystian Ochman, Julia Żugaj czy Edyta Herbuś.

Na przestrzeni niemal 11 lat w show wystąpiło wielu uczestników, a ja postanowiłem wyróżnić 10 najlepszych z najlepszych. Z zastrzeżeniem: ranking jest subiektywnym wyrazem moich osobistych wrażeń względem występów w programie.

Twoja Twarz brzmi Znajomo - TOP 10 uczestników

10. Katarzyna Skrzynecka

Jedna z najważniejszych postaci w historii tego programu - zwyciężczyni pierwszej edycji, potem jurorka następnych szesnastu i uczestniczka specjalnej odsłony dla zwycięzców. Aktorka, wokalistka, postać niewątpliwie wielu scenicznych talentów, w związku z czym udział w tego typu programie nikogo nie zaskoczył. Zasłynęła swoimi wcieleniami Louisa Armstronga, Tiny Turner oraz podwójnej kreacji Andrei Bocellego i Sarah Brightman w utworze "Time To Say Goodbye". Dla wielu widzów ikona show, bez której ciężko sobie je wyobrazić.

9. Kasia Wilk

Polska wokalistka obecna w przestrzeni publicznej od lat, jednak szczyt jej popularności przypada chyba szczególnie na 2006 rok, kiedy z Mezem wykonała "Ważne" - jeden z najbardziej ikonicznych polskich utworów wczesnych lat 2000. Przed laty była również uznawana za jedną z najlepszych krajowych piosenkarek. W programie miała wiele ciekawych wyzwań: była Flo Ridą, Meghan Trainor, Sią, ale jej talent szczególnie eksplodował w momencie wcielenia się w Ellę Fitzgerald.

8. Olga Szomańska

Choć Szomańska nie wygrała edycji, w której brała udział (zajęła 2. miejsce), potwierdziła status niezwykle utalentowanej wokalistki o potężnym głosie. Zanim trafiła do "Twarzy...", została laureatką "Szansy na sukces", przez wiele lat występowała na deskach teatru, współpracowała również z Piotrem Rubikiem. W programie rewelacyjnie wcieliła się w Tinę Turner i zaśpiewała "Goldeneye", a po drodze stawała się również Bruno Marsem, Krystyną Prońko czy Sią.

7. Janusz Radek

Wokalista, na którego ten program czekał długo. Posiadacz jednego z najmocniejszych głosów w Polsce, również mający wyrobione nazwisko - podobnie jak koleżanka z ósmego miejsca, współpracował z Rubikiem, a niedawno próbował swoich sił w eurowizyjnych preselekcjach. W programie Polsatu dostał spore pole do popisu: wykonywał piosenki Prince'a, Stevena Tylera z Aerosmith, Czesława Niemena (!), ale wygrał tylko raz - jako Macy Gray.

6. Oskar Cyms

Jeden z najmłodszych uczestników w historii programu (choć Viki Gabor raczej długo nikt nie pobije). Przed programem miał opinię młodego talentu, zaś show wypromowało go na tyle mocno, że Cyms wyrósł na jedną z największych młodych gwiazd polskiej muzyki, a jego hit "Niech mówią" przebił się szerzej. W programie nieraz zachwycał i dzięki swoim zdolnościom zwyciężył aż trzykrotnie: jako Eminem, Passenger i Robert Gawliński. Wygrał cały program dzięki finałowej roli Duncana Laurence'a, śpiewając jego słynną piosenkę "Arcade".

5. Kuba Szyperski

Zwycięzca poprzedniej edycji programu, aktor teatralny, musicalowy i dubbingowy, posiadacz wysokiego i charakterystycznego głosu. Na przestrzeni odcinków wyrobił sobie opinię niezwykle wszechstronnego artysty, który szczególnie dobrze odnajduje się w kobiecych kreacjach. Zachwycił jako Celine Dion śpiewając "My Heart Will Go On", sprawił, że jurorom opadły szczęki podczas wykonania "Jestem kobietą" jako Edyta Górniak, a konkurencję zmiażdżył w finale, gdy jako Margo Smith...jodłował. Tego na przestrzeni poprzednich 20. edycji nie zrobił absolutnie nikt - nie powinno zatem dziwić, że Szyperski z finału wyszedł jako zwycięzca.

4. Filip Lato

Wraz z inną uczestniczką programu, Joanną Jabłczyńską, stworzył nieformalne skrzydło artystów, którzy równocześnie są też prawnikami. Lato ma za sobą udział także w "The Voice", ale to show Polsatu ugruntowało jego pozycję - zwyciężył zarówno w 9. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", jak i w tej jubileuszowej, stworzonej dla byłych zwycięzców programu. Wokalista ma na koncie wiele świetnych ról: James Blunt, Jason Derulo, Elvis Costello, jednak jest też autorem prawdopodobnie najwybitniejszej kreacji w historii programu: Czesława Niemena śpiewającego "Sen o Warszawie".

3. Kacper Kuszewski

Polscy telewidzowie znają go przede wszystkim jako Marka Mostowiaka w "M jak miłość" albo autora ikonicznego głosu Myszki Miki, ale ten program jawnie potwierdził to, co generalnie wiedział prawie każdy: Kuszewski jest genialnym wokalistą. Nie będzie kontrowersyjną moja opinia, że w trakcie swojego uczestnictwa w programie nie zaliczył żadnego przeciętnego występu, a jego wcielenia w Mieczysława Fogga czy Marię Callas (które dały mu zwycięstwo w 7. edycji) zapisały się w historii programu jako jedne z najlepszych.

2. Maria Tyszkiewicz

Zwyciężczyni 6. edycji, aktorka musicalowa, która z takim głosiskiem powinna sięgać gwiazd znacznie dalej niż granice naszego kraju. Ostatnio zachwyciła na deskach Teatru Muzycznego Roma jako Elfaba w "Wicked", ale dla niej śpiew i charakteryzacja to nie pierwszyzna. Swoje pierwsze kroki stawiała w słynnym Buffo, a w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pokazała szerokiej publiczności swój niesamowity talent. Zanotowała wybitne występy - chociażby w roli Axla Rose'a, Dody, Alicji Majewskiej czy Palomy Faith.

1. Mateusz Ziółko

Moim skromnym zdaniem jeden z najwybitniejszych współczesnych męskich głosów w Polsce. Nie rozumiem, jak to się stało, że nie zyskał międzynarodowej sławy: swoim arcypotężnym wokalem bije na głowę wielu artystów tak w Polsce, jak i poza nią. Wygrał "The Voice of Poland", wygrał też "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wcielał się w Arethę Franklin, Klausa Meine'a ze Scorpionsów, Grzegorza Markowskiego, i podobnie jak u Laty, jedna z jego kreacji przeszła do historii - mowa rzecz jasna o Zbigniewie Wodeckim i wykonaniu "Lubię wracać tam gdzie byłem". Występ ma aż 18 milionów odsłon na YouTube!

Najnowsza, 22. edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jest emitowana na Polsacie od 5 września 2025 w piątki o 19:55.

Adam Kudyba 14.09.2025 09:05

