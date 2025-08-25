REKLAMA
Netflix podniósł ceny. UOKiK: tak nie można. Serwis zwróci kasę?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął pod lupę działania Netfliksa, które godziły w subskrybentów serwisu. Chodzi o podniesienie opłaty przez streamingowego giganta, co miało miejsce w zeszłym roku. UOKiK przygląda się również regulaminom innych platform, takich jak HBO Max czy Disney+.

Anna Bortniak
netflix cena uokik zarzuty
W sierpniu 2024 roku Netflix - po raz pierwszy od 2021 roku - podniósł ceny swojej subskrypcji. Podczas gdy wcześniej polscy użytkownicy Netfliksa za plan podstawowy płacili 29 zł/msc., za standard - 43 zł/msc., a za premium - 60 zł/msc., tak już od roku Polacy płacą kolejno: 33 zł/msc., 49 zł/msc. i 67 zł/msc. Oznacza to, że dla niektórych użytkowników subskrypcja mogła podrożeć nawet o 7 zł.

UOKiK twierdzi, że zmiany w cenniku wprowadzone przez Netfliksa nie były zgodne z prawem. Konsument nie mógł bowiem zareagować na informację o wyższych cenach subskrybcji, w związku z czym Netflix potraktował to jako zgodę.

Netflix na celowniku UOKiK. Chodzi o podwyżkę ceny subskrypcji

Na ten temat wypowiedział się prezes UOKiK Tomasz Chróstny, który zauważył, że Netflix mógł w ten sposób naruszyć prawo:

Nie można mówić o uczciwym traktowaniu konsumenta, jeśli platforma streamingowa zakłada, że "brak sprzeciwu" oznacza zgodę na nowe istotne warunki umowy. To tak, jakby ktoś wprowadzał nowe zasady gry, nie uzyskując zgody i nie pytając Cię, czy nadal chcesz brać w niej udział. Od lat podkreślamy, że cena usługi - jak każde świadczenie - nie powinna być zmieniana jednostronnie, bez wyraźnej i świadomej zgody użytkownika. Takie działanie stanowi naruszenie prawa, któremu będziemy przeciwdziałać

- cytuje rp.pl.

Według UOKiK-u każda zmiana ceny powinna zostać świadomie zaakceptowana przez konsumenta:

Gdy tej akceptacji nie ma, umowa nie powinna się przedłużać na zmienionych warunkach. Sytuacji tej nie zmieni klauzula modyfikacyjna zawarta w umowie, która w przypadku Netflix zostawia zresztą przedsiębiorcy niemal nieograniczoną swobodę przy wprowadzaniu zmian. Tego rodzaju modyfikacje nie mogą odbywać się jednostronnie.

Jeżeli prezes UOKiK stwierdzi, że zarzuty w związku z prowadzonym postępowaniem się potwierdzą, Netflix nie będzie mógł stosować takich rozwiązań w przyszłości i nie będą one subskrybentów obowiązywać. Rp.pl podkreśla, że "za stosowanie klauzul niedozwolonych grozi kara do 10 proc. obrotu za każde postanowienie oraz możliwość usunięcia skutków naruszenia, w tym zwrot klientom niesłusznie pobranych przez przedsiębiorcę opłat".

Nie tylko Netflix znalazł się na celowniku UOKiK - urząd poinformował, że weryfikacji zostaną również poddane regulaminy takich platform jak Apple, Disney+, Google (z YouTube Premium), HBO Max, Microsoft (z GamePass), Sony (z PlayStation Plus) i Adobe.

Zdjęcie główne: RKY Photo / Shutterstock.

25.08.2025
2025-08-25
