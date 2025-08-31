Ładowanie...

Popularność telenoweli w naszym kraju nie jest czymś specjalnie nowym. Polska publiczność ma wyjątkową słabość nie tylko do nich, ale generalnie do produkcji potocznie nazywanych "tasiemcami" - serialami, które ciągną się w nieskończoność, są wypełnione przeróżnymi intrygami, romansami, zwrotami akcji - a widzowie są w te historie bardzo wciągnięci. Jednym z tytułów, który zdobywa popularność i należy właśnie do tej grupy, jest "Wichrowe wzgórze".

Wichrowe wzgórze - fabuła serialu

Fabuła tureckiego serialu w centrum historii stawia Zeynep Aslanli (Cemre Arda), dziewczynę na co dzień pracującą w fabryce i opiekującą się ukochaną babcią. Zeynep pochodzi z najbogatszej rodziny w mieście, cieszy się powszechną sympatią i szacunkiem. Wkrótce spotyka na swojej drodze Halila (Gokberk Yildirim). Mężczyzna, przez lata wychowywany przez ciotkę, nosi w sobie żal i gniew za śmierć rodziców. Decyduje się na powrót do rodzinnego miasta, a kieruje nim zemsta wobec tych, których obwinia za tragedię. Jak nietrudno się domyślić, za cel bierze... rodzinę Zeynep. Gdy pozna dziewczynę, nic nie będzie takie samo.

Wichrowe wzgórze - gdzie oglądać?

"Wichrowe wzgórze" można obejrzeć, dosłownie i w przenośni, do obiadu - telenowela ta jest emitowana na TVP1 w dni powszednie - a zatem od poniedziałku do piątku - o godzinie 14:00. W razie, gdyby ktoś nie był w stanie zasiąść przed telewizorem o tej porze i wciągnąć się w kolejne odsłony historii Zeynep i Halila, ma dwie możliwości.

Pierwszą są powtórki, które (również na TVP1) lecą o 5:00 rano następnego dnia - godzina mało humanitarna, ale na pewno znajdą się tacy, którzy o tej porze są na nogach. Druga opcja zdaje się być nieco bardziej elastyczna pod względem dostępu - "Wichrowe wzgórze" jest również dostępne do obejrzenia na platformie TVP VOD. W tym serwisie można znaleźć wszystkie dotychczasowe odcinki serialu, więc jeśli ktoś pragnie nadrobić całość - droga wolna!

Wichrowe wzgórze: ile jest odcinków?

W oryginalnej wersji turecki serial liczy sobie 130 epizodów, z tym, że TVP podzieliła je na ok. 45-minutowe odcinki. Finał 1. sezonu ma miejsce w 221 odcinku, a jako że Telewizja Polska nie zaplanowała letniej przerwy w emisji, od 222 odcinka (wyemitowanego 22 lipca tego roku) możemy oglądać 2. sezon "Wichrowego wzgórza". Biorąc zatem pod uwagę liczbę odcinków 1. sezonu, możemy śmiało założyć, że wraz z drugim sezonem (o trzecim póki co nie ma szczegółowych wieści) turecka telenowela będzie liczyła łącznie ok. 442 odcinków.

