REKLAMA
  1. rozrywka
  2. TV

Wichrowe wzgórze - gdzie oglądać serial w VOD?

"Wichrowe wzgórze" to jedna z najpopularniejszych obecnie tureckich telenowel, które są emitowane w telewizji. Gdzie można ją obejrzeć w VOD? Odpowiadamy.

Adam Kudyba
wichrowe wzgorze gdzie obejrzec
REKLAMA

Popularność telenoweli w naszym kraju nie jest czymś specjalnie nowym. Polska publiczność ma wyjątkową słabość nie tylko do nich, ale generalnie do produkcji potocznie nazywanych "tasiemcami" - serialami, które ciągną się w nieskończoność, są wypełnione przeróżnymi intrygami, romansami, zwrotami akcji - a widzowie są w te historie bardzo wciągnięci. Jednym z tytułów, który zdobywa popularność i należy właśnie do tej grupy, jest "Wichrowe wzgórze".

REKLAMA

Wichrowe wzgórze - fabuła serialu

Fabuła tureckiego serialu w centrum historii stawia Zeynep Aslanli (Cemre Arda), dziewczynę na co dzień pracującą w fabryce i opiekującą się ukochaną babcią. Zeynep pochodzi z najbogatszej rodziny w mieście, cieszy się powszechną sympatią i szacunkiem. Wkrótce spotyka na swojej drodze Halila (Gokberk Yildirim). Mężczyzna, przez lata wychowywany przez ciotkę, nosi w sobie żal i gniew za śmierć rodziców. Decyduje się na powrót do rodzinnego miasta, a kieruje nim zemsta wobec tych, których obwinia za tragedię. Jak nietrudno się domyślić, za cel bierze... rodzinę Zeynep. Gdy pozna dziewczynę, nic nie będzie takie samo.

Wichrowe wzgórze - gdzie oglądać?

"Wichrowe wzgórze" można obejrzeć, dosłownie i w przenośni, do obiadu - telenowela ta jest emitowana na TVP1 w dni powszednie - a zatem od poniedziałku do piątku - o godzinie 14:00. W razie, gdyby ktoś nie był w stanie zasiąść przed telewizorem o tej porze i wciągnąć się w kolejne odsłony historii Zeynep i Halila, ma dwie możliwości.

Pierwszą są powtórki, które (również na TVP1) lecą o 5:00 rano następnego dnia - godzina mało humanitarna, ale na pewno znajdą się tacy, którzy o tej porze są na nogach. Druga opcja zdaje się być nieco bardziej elastyczna pod względem dostępu - "Wichrowe wzgórze" jest również dostępne do obejrzenia na platformie TVP VOD. W tym serwisie można znaleźć wszystkie dotychczasowe odcinki serialu, więc jeśli ktoś pragnie nadrobić całość - droga wolna!

WICHROWE WZGÓRZE
TVP VOD
TVP VOD
TVP VOD

Wichrowe wzgórze: ile jest odcinków?

W oryginalnej wersji turecki serial liczy sobie 130 epizodów, z tym, że TVP podzieliła je na ok. 45-minutowe odcinki. Finał 1. sezonu ma miejsce w 221 odcinku, a jako że Telewizja Polska nie zaplanowała letniej przerwy w emisji, od 222 odcinka (wyemitowanego 22 lipca tego roku) możemy oglądać 2. sezon "Wichrowego wzgórza". Biorąc zatem pod uwagę liczbę odcinków 1. sezonu, możemy śmiało założyć, że wraz z drugim sezonem (o trzecim póki co nie ma szczegółowych wieści) turecka telenowela będzie liczyła łącznie ok. 442 odcinków.

REKLAMA

O telenowelach czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
31.08.2025 04:01
Tagi: telenowele
Najnowsze
17:03
Wielki powrót Psiego Patrolu. Jest data premiery nowego filmu
Aktualizacja: 2025-08-30T17:03:18+02:00
15:40
Prime Video kasuje uwielbiany serial. Widzowie walczą o kontynuację
Aktualizacja: 2025-08-30T15:40:57+02:00
14:34
Uwielbiam stare thrillery. Ten z Netfliksa zrobił mi wieczór
Aktualizacja: 2025-08-30T14:34:00+02:00
13:10
Dexter: kolejność oglądania seriali. W jakich VOD je znajdziesz?
Aktualizacja: 2025-08-30T13:10:00+02:00
12:09
James Gunn ściąga od Disneya, ale tym razem DC nie naśladuje Marvela, tylko Star Wars
Aktualizacja: 2025-08-30T12:09:00+02:00
11:05
Najlepsze thrillery na Disney+. TOP 15
Aktualizacja: 2025-08-30T11:05:00+02:00
10:10
Tak się drwi ze sportowego nadęcia. HBO zrobiło znakomitą parodię
Aktualizacja: 2025-08-30T10:10:00+02:00
9:09
Nowy serial "anty-woke" omamił użytkowników Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-30T09:09:00+02:00
8:02
Użytkownicy Disney+ tak łaknęli filmu prosto z kina, że olali nowy thriller
Aktualizacja: 2025-08-30T08:02:00+02:00
4:44
Miłość i nadzieja w VOD - kiedy emisja? Gdzie obejrzeć przed premierą w TV?
Aktualizacja: 2025-08-30T04:44:00+02:00
20:17
Planeta singli 4: Wyspa - recenzja. Czy to udany powrót uwielbianej serii?
Aktualizacja: 2025-08-29T20:17:58+02:00
19:19
Ne Zha 2 - recenzja. Widzowie mają rację. Ten film to najlepsze widowisko roku
Aktualizacja: 2025-08-29T19:19:00+02:00
19:13
Ten film z influencerami był hitem w kinach. Trafi na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-29T19:13:06+02:00
18:05
Nie dajcie się nabrać na nowy hit akcji ze Stallonem. To kit
Aktualizacja: 2025-08-29T18:05:00+02:00
16:02
Dzięki Prime Video w Polsce wreszcie obejrzymy serial, za którym widzowie tęsknią od dawna
Aktualizacja: 2025-08-29T16:02:00+02:00
15:15
Wielki hit Netfliksa wrócił z 2. sezonem. Co dziwne, zaskoczył mnie pozytywnie
Aktualizacja: 2025-08-29T15:15:00+02:00
14:09
Fani Ariany Grande błagają o koncerty. Członek jej zespołu ma z nich bekę
Aktualizacja: 2025-08-29T14:09:16+02:00
13:19
Netflix: TOP 5 nowości na weekend, w tym kryminał z gwiazdorską obsadą
Aktualizacja: 2025-08-29T13:19:23+02:00
11:33
Genialny serial historyczny nareszcie w VOD. Długo czekałem na ten powrót
Aktualizacja: 2025-08-29T11:33:32+02:00
10:37
Najbardziej wzruszający film Netfliksa? Bez chusteczek nie zaczynaj seansu
Aktualizacja: 2025-08-29T10:37:09+02:00
9:43
Powstanie nowy Człowiek z blizną. Głównego bohatera zagra gwiazda Marvela
Aktualizacja: 2025-08-29T09:43:40+02:00
19:11
To ja już wolę adaptacje książek z Wattpada. Prime Video przegięło w drugą stronę
Aktualizacja: 2025-08-28T19:11:00+02:00
18:32
Jak wytresować smoka: kinowy hit już na VOD
Aktualizacja: 2025-08-28T18:32:00+02:00
17:59
Suits LA nareszcie w Polsce. Czy warto obejrzeć spin-off kultowego W garniturach?
Aktualizacja: 2025-08-28T17:59:00+02:00
16:56
W Polsce wreszcie można obejrzeć serial lepszy od Gry o tron. Wpadł na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-28T16:56:09+02:00
16:15
Lista śmierci: Mroczny wilk - recenzja. Prequel serialu anty-woke przebił oryginał
Aktualizacja: 2025-08-28T16:15:00+02:00
13:44
Nowa ekranizacja Stephena Kinga naprawdę przeraziła widzów. Zbadano ich podczas seansu
Aktualizacja: 2025-08-28T13:44:00+02:00
13:32
Rossmann ma swoją grę. Zagrasz w nią w drogerii
Aktualizacja: 2025-08-28T13:32:46+02:00
13:02
Kiler 3 jednak powstanie. Nie zgadniecie, kto napisze scenariusz
Aktualizacja: 2025-08-28T13:02:15+02:00
12:40
Magdalena C. i Bogusław L. staną przed sądem za reklamowanie alkoholu
Aktualizacja: 2025-08-28T12:40:20+02:00
12:19
Emeraude Toubia i David Dastmalchian w horrorze Rosario
Aktualizacja: 2025-08-28T12:19:51+02:00
11:51
Czwartkowy Klub Zbrodni – recenzja. Netflix dostarczył kryminał, który tętni życiem
Aktualizacja: 2025-08-28T11:51:49+02:00
11:48
Najlepsze filmy romantyczne 2025. Wybieramy TOP 25 tytułów
Aktualizacja: 2025-08-28T11:48:43+02:00
10:24
Prime Video broni obsady serialu "Tego lata stałam się piękna". Tyle hejtu się wylało
Aktualizacja: 2025-08-28T10:24:36+02:00
10:08
Młody aktor zagra Sylvestra Stallone’a. Jest bardzo, bardzo podobny
Aktualizacja: 2025-08-28T10:08:00+02:00
8:45
Lazarus to nowy, autorski serial Harlana Cobena. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-08-28T08:45:20+02:00
20:11
Reżyser Harry'ego Pottera zobaczył zdjęcia z planu serialu. Był w szoku
Aktualizacja: 2025-08-27T20:11:35+02:00
18:14
Twoja Twarz Brzmi Znajomo w 2025. Jury, prowadzący i uczestnicy
Aktualizacja: 2025-08-27T18:14:00+02:00
17:44
Netflix ujawnił datę 3. sezonu serialu Potwory. Historia Eda Geina
Aktualizacja: 2025-08-27T17:44:28+02:00
17:04
Mega zmiany w Prime Video. Kupisz tam seriale, których nikt inny nie ma
Aktualizacja: 2025-08-27T17:04:33+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA