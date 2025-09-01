REKLAMA
Wichrowe wzgórze - ile serial ma odcinków?

Wysoka oglądalność telenoweli w Polsce nie jest niczym nowym. Jedną z produkcji, która zyskała uwagę telewizyjnej publiczności jest tureckie "Wichrowe wzgórze". Kiedy i gdzie można obejrzeć kolejne odcinki tego serialu?

Adam Kudyba
wichrowe wzgorze serial tvp
Jednym z elementów podtrzymujących popularność telewizji są niewątpliwie telenowele. Długie sezony, fabularnie napakowane przeważnie wątkami miłosnymi i zwrotami akcji w ich losach - to zestaw, który każda, szanująca się telenowela, będzie posiadać. Polska publiczność zdaje się mieć szczególną słabość do tureckich seriali - znad Bosforu trafiły już do nas takie tytuły jak "Dziedzictwo", "Elif", "Miłość i nadzieja", a tytuł najpopularniejszego z nich wciąż zdaje się dzierżyć osadzone w czasach Imperium Osmańskiego "Wspaniałe stulecie". Niewykluczone, że mamy do czynienia z rosnącą mu konkurencją.

Wichrowe wzgórze - ile jest odcinków? Co z 2. sezonem?

"Wichrowe wzgórze" to kolejna, emitowana od 6 września 2024 roku w telewizji publicznej turecka produkcja, która cieszy się popularnością w naszym kraju. Jedną z głównych bohaterek historii jest Zeynep (Cemre Arda), która na co dzień pracuje w fabryce i opiekuje się ukochaną babcią. Pochodzi z najbogatszej rodziny w mieście i cieszy się powszechną sympatią. Jej drogi krzyżują się z Halilem (Gokberk Yildirim), który po latach dorastania pod opieką ciotki wraca do rodzinnego miasteczka i pragnie pomścić swoich bliskich. Rodziną, którą obarcza winą za cierpienie swoich najbliższych, jest właśnie ta, której częścią jest Zeynep. To historia pełna emocji, nieoczekiwanych zwrotów akcji, intryg, rodzinnych tajemnic. Innymi słowy: wszystkiego, co w takich produkcjach ważne.

Według najbardziej aktualnych informacji, obecnie można obejrzeć finałowe odcinki 1. sezonu "Wichrowego wzgórza". W oryginalnej wersji turecki serial liczy sobie 130 epizodów, z tym, że TVP podzieliła je na - w przybliżeniu - ok. 45-minutowe epizody. Pierwszy sezon, co pewnie nie jest dla nikogo zaskoczeniem, kończy się ślubem głównych bohaterów. Ma on miejsce w 221 odcinku - a zatem właśnie ten epizod jest równoznaczny z końcem 1. sezonu.

Odcinki 2. sezonu są emitowane bez przerwy letniej: pierwszy epizod nowej serii - odc. 222 - został wyemitowany 22 lipca tego roku. Nie ma co ukrywać - 2. sezon "Wichrowego wzgórza" rozpoczyna się sporą fabularną bombą - Zeynep odkrywa bowiem prawdę o Halilu i uważa, że poślubił ją z zemsty za śmierć ojca, którego niesłusznie oskarżono o kradzież. Jak możemy przeczytać w dalszej części oficjalnego opisu:

Załamana, obwinia Halila o kłamstwa i manipulację, zarzucając mu, że wykorzystał ją, by zniszczyć jej rodzinę. Halil usiłuje ją zatrzymać i wyjaśnić swoje intencje, zapewniając o szczerości swoich uczuć, ale Zeynep go odrzuca. Ich rozmowa przeradza się w gwałtowną kłótnię, w której Zeynep oskarża go o tchórzostwo, a Halil błaga o wysłuchanie. Mimo protestów dziewczyny, Halil zawozi ją na ulicę, gdzie przed laty postrzelono jego siostrę - miejsce, w którym po raz pierwszy zwróciła się do niego po imieniu. Tam mówi jej, że chce, by poznała pewną osobę.

Póki co trudno powiedzieć, na ilu epizodach się zakończy, ale biorąc pod uwagę pojemność 1. sezonu, można oszacować, że nastąpi to w okolicach 444 odcinka.

Wichrowe wzgórze - gdzie obejrzeć?

"Wichrowe wzgórze" jest emitowane na TVP1 codziennie - za wyjątkiem dni weekendu. Odcinki tureckiej telenoweli można zatem oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Jeśli komuś nie uda się zdążyć by śledzić na żywo losy Zeynep i Halila, jest możliwość nadrobienia tego niedopatrzenia przy okazji powtórek - te jednak lecą o 5:00 rano następnego dnia, więc skłonienie się ku temu zapewne byłoby dla wielu widzów sportem ekstremalnym.

Serial jest również dostępny do obejrzenia na platformie TVP VOD.

TVP VOD

Wichrowe wzgórze - obsada

  • Gokberk Yildirim jako Halil Firat
  • Cemre Arda jako Zeynep Aslanli
  • Enes Ozdemir jako Yusuf
  • Ilkay Guz Bozkurt jako Gulce
  • Selma Kutlug jako Zumrut
  • Dilek Aba jako Songul
  • Sena Pehlivan jako Selma Aslanli
  • Zeynep Serpil Bozkurt jako Tulay Aslanli
  • Ilayda Sumak jako Merve Aslanli

01.09.2025 04:33
