REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

To najlepszy sezon Wiedźmina z dotychczasowych. Wystarczy zapomnieć o Sapkowskim

Od dzisiaj możecie oglądać nowy, już czwarty sezon serialu „Wiedźmin”. To w pewnym sensie nowe otwarcie, więc i na nowo rozbudzone oczekiwania. Dobra wiadomość jest taka, że wiele rzeczy udało się poprawić. Zła – ciągle daleko do ideału.

Konrad Chwast
OCENA :
5/10
wiedzmin sezon 4 recenzja
REKLAMA

Nowy „Wiedźmin” jest „trochę bardziej” i widać to od pierwszych minut, choć to tylko sceny walki. Geralt zmaga się z potworem i choć to kolejna i bardzo rutynowa akcja, to nasz bohater musi trochę się napocić. Gdy nieźle wyreżyserowana scena akcji dobiega końca, tempo ani trochę nie zwalnia, bo fabuła wskoczyła właśnie w najbardziej awanturniczą część sagi, czyli w „Chrzest ognia”. Dostajemy więc elegancko podane, scena po scenie spotkania z kolejnymi członkami grupy straceńców, którzy zamiast uciekać od wojny, pchają się prosto na front, aby ocalić Ciri przed złowrogim cesarzem Emhyrem.

Nie ma tu czasu, ani na nudę, ani na specjalną kreatywność scenarzystów, to ten wyjątkowo krótki sezon musi zaliczyć najważniejsze punkty, aby ta historia trzymała się kupy i tak się składa, że są to punkty napisane przez Sapkowskiego.

REKLAMA

Wiedźmin – sezon 4. Recenzja

Gdy tylko serial podróżuje po książkowej drodze, to nie tylko wypada całkiem nieźle, ale nawet może pozwolić sobie na pewną frywolność, zabawę znanymi tropami czy kreatywne obracanie wątków znanych z wiedźmińskiej sagi. Trzymanie się książkowego oryginału nie ogranicza się jednak do ważnych, fabularnych momentów, ale również do charakterów postaci i dynamiki scen. Nagle okazuje się, że dialogi napisane złożoną polszczyzną da się przetłumaczyć na angielski, a nawet że przeniesiony na język filmowy mogą nieść te same znaczenia i dostarczać zbliżonych emocji. Ekipie showrunnerki Lauren S. Hissrich 6 lat zajęło wyciągnięcie tego wniosku.

Niestety, w niektórych przypadkach, gdy mówi się „A”, trzeba też powiedzieć „B”. W tym przypadku „A” oznacza „pozmieniajmy całą politykę świata i zróbmy bałagan w elementarnych założeniach świata”. Problemy ze scenariuszem uwidaczniają się przede wszystkim w tych wszystkich wątkach, które dotyczą makro-skali. W nowym sezonie dostajemy więc festiwal nieangażującej polityki, generycznych fantasy-bzdur, potyczek czarodziejów, którymi nie rządzi żadna logika, a także postaci, które nie mają nic wspólnego ze swoimi pierwowzorami i  służą tylko temu, aby jakoś dopchnąć fabułę do końca.

Dopychanie kolanem fabuły mógłbym jeszcze przeżyć, gdybym nie miał świadomości, że tam gdzieś krył się przynajmniej niezły serial.

wiedzmin 4 sezon opinia
Drużyna Wiedźmina

Problemy ze scenariuszem można mnożyć. Jest jednak jeden dobry przykład, który pokazuje, że problem z "Wiedźminem" Netfliksa od zawsze leżał w scenariuszu. Bo na ironię zakrawa fakt, że scenarzyści, którzy nie potraktowali poważnie lub nie zrozumieli przesłania książek Sapkowskiego, przerobili serial tak, aby poruszał skomplikowane, współczesne problemy, korzystając z prostych dychotomii: dobro-zło, ludzie-nieludzie. Twórcy bardzo się starali, aby produkcja była zgodna z modnym jeszcze do niedawna rozumieniem reprezentacji, które złośliwi nazywają czasem „woke”.

Zrobili to jednak tak nieudolnie, że gdy nadchodzi czas, aby pokazać arcy-feministyczną organizację czarodziejek, opartą o siotrzeństwo, którą w powieściach magiczki zakładają, aby sprzeciwić się prowadzonej przez mężczyzn wojnie, to serial nie jest w stanie tego zrobić. Fabuła jest bowiem tak zagmatwana i oddalona od oryginału, że nie da się wrócić do punktu, w którym sam materiał źródłowy mógłby pokazać swoją optykę na płeć. Optykę, której nie tylko nie trzeba się wstydzić, ale która jest tak inna od tego, co zazwyczaj możemy zobaczyć w filmach i serialach fantasy, że produkcja tylko by na tym zyskała.

Niestety, im dalej w sezon, tym takich sytuacji jest więcej. Choć twórcy wycofali się ze swoich najgłupszych pomysłów, jak na przykład monolity, to ciągle nie potrafią "Wiedźmina" potraktować inaczej jak tylko repozytorium z bohaterami i pomysłami, a nie pełnoprawną opowieść. Niestety w zamian mają do zaoferowania sztampową fabułę i bardzo ograniczoną wyobraźnię własną.

Czy jest Wiedźmin bez Cavilla?

To najkrótszy z dotychczasowych sezonów, choć liczba odcinków (8) pozostała niezmienna. Zakładam, że to oraz brak Henry’ego Cavilla zwolniło część budżetu, który można było przeznaczyć na scenografię, efekty specjalne i reżyserię scen walki. I w zasadzie w każdym z tych elementów widać poprawę. Jasne – nie wszystkie potyczki, nie wszystkie potwory są sobie równe, ale ten serial nareszcie zaczął wyglądać tak, że miło się na niego patrzy. Dość powiedzieć, że nie było ani jednego momentu, w którym żałowałem, że mam oczy, co niestety zdarzało mi się wcześniej.

wiedzmin sezon 4 opinia
Nowy wiedźmin Geralt

Kilka słów należy się obsadzie, bo zmiana Cavilla na Liama Hemswortha może się wydawać porównywalna do Koniunkcji Sfer. Tak jednak nie jest. Minęły 3 minuty, a ja zapomniałem, że Geralt wyglądał inaczej. Ba! W tym sezonie, gdy Biały Wilk ma coś więcej do powiedzenia, niż tylko „kurka wodna” (ang. fuck), nabiera rumieńców na swojej bladej twarzy. Po obejrzeniu wszystkich 8 odcinków bardziej polubiłem Geralta-Liama, niż mogłem zakładać. Może to magia scenariusza.

Całkiem nieźle wypadł również Laurence Fishburne jako wampir Regis, choć można było odnieść wrażenie, że dłuższą chwilę zajęło mu zrozumienie swojej roli. Prawdziwą gwiazdą tego sezonu jest jednak Sharlto Copley, który wciela się w Leo Bonharta. Pogromca wiedźminów nie jest tym samym psychopatą, którego znacie z książek, ale ta interpretacja jest naprawdę udana, choć wizualnie przypomina trochę pewnego polskiego satyryka.

Niezłych momentów w tym sezonie jest całkiem sporo, a odcinek 5., w którym nasi bohaterowie siadają przy ognisku i opowiadają swoje historie, to najlepszy przykład na to, jak można zachować szacunek do oryginału i wnieść coś swojego do tej opowieści, nawet jeśli są to jedynie dodatki formalne. Dostajemy bowiem misz-masz gatunków, stylów, a każdy z nich nie tylko rozwija postać ponad to, co pisał Sapkowski, ale jest na tyle dobrze napisany, że zostawia z uczuciem niedosytu. I to właśnie uczucie, jeśli najbliższe lekturze książek. Szkoda, że to uczucie tak ekskluzywne.

REKLAMA

Więcej o produkcjach Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Konrad Chwast
30.10.2025 08:39
Tagi: Seriale NetflixWiedźmin
Najnowsze
9:28
Netflix niespodziewanie dodał film ze świata Wiedźmina. Przetarłem oczy ze zdziwienia
Aktualizacja: 2025-10-30T09:28:15+01:00
8:39
To najlepszy sezon Wiedźmina z dotychczasowych. Wystarczy zapomnieć o Sapkowskim
Aktualizacja: 2025-10-30T08:39:59+01:00
20:43
Zmiany w teleturnieju Jeden z dziesięciu. To był ostatni taki odcinek
Aktualizacja: 2025-10-29T20:43:48+01:00
17:54
Apple TV+ dowiozło tak brytyjski thriller, że aż musiałem napić się herbaty
Aktualizacja: 2025-10-29T17:54:00+01:00
16:19
W którym odcinku To: Witajcie w Derry pojawi się Pennywise? Niebawem
Aktualizacja: 2025-10-29T16:19:00+01:00
16:15
SkyShowtime zamówił 2. sezon polskiego kryminału. To hit
Aktualizacja: 2025-10-29T16:15:32+01:00
14:12
Canal+ pokaże walki MMA. To bardzo znana federacja
Aktualizacja: 2025-10-29T14:12:34+01:00
12:52
WWE przyjeżdża do Polski. Są już bilety na mordobicie Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-29T12:52:25+01:00
12:18
Naukowcy wybrali najstraszniejsze horrory tego roku. Zaskakujący zwycięzca
Aktualizacja: 2025-10-29T12:18:38+01:00
11:04
Prime Video dodało film, który namiesza w sezonie nagród. Zachwyty i wysokie oceny
Aktualizacja: 2025-10-29T11:04:00+01:00
10:35
Pasja 2 zbiera baty przez aktorów. Tym razem chodzi o postać Jezusa
Aktualizacja: 2025-10-29T10:35:00+01:00
10:31
Ukryte zakończenie Domu pełnego dynamitu. Odkryłem je dopiero dzisiaj
Aktualizacja: 2025-10-29T10:31:31+01:00
9:11
Najlepsze sci-fi zeszłego roku znika z Netfliksa. To ostatni moment
Aktualizacja: 2025-10-29T09:11:57+01:00
8:27
Domu dobrego Smarzowskiego nie da się oglądać. Ledwo wysiedziałem
Aktualizacja: 2025-10-29T08:27:29+01:00
19:48
Fani kultowego thrillera mogą odetchnąć z ulgą. Nowa wersja nie będzie woke
Aktualizacja: 2025-10-28T19:48:40+01:00
17:02
Po nowym odcinku widzowie wydali wyrok: ta komedia HBO Max to najlepszy serial
Aktualizacja: 2025-10-28T17:02:00+01:00
15:14
Widziałem To: Witajcie w Derry w kinie. Aż żal było wracać do domu
Aktualizacja: 2025-10-28T15:14:08+01:00
14:17
Netflix pokazał nowości na listopad 2025. Zrobiłem wielkie oczy na ich widok
Aktualizacja: 2025-10-28T14:17:40+01:00
13:35
Nowy thriller Netfliksa to ten właściwy. Nie da się od niego odkleić
Aktualizacja: 2025-10-28T13:35:52+01:00
11:33
Właśnie załatwiłem sobie wejście na premierę Stranger Things. Ty też możesz
Aktualizacja: 2025-10-28T11:33:42+01:00
9:54
Dom pełen dynamitu: Pentagon atakuje film Netfliksa. Komu wierzyć?
Aktualizacja: 2025-10-28T09:54:28+01:00
9:23
Jeff Bezos już wybrał Bondowi dziewczynę. Amazon ma swój typ
Aktualizacja: 2025-10-28T09:23:11+01:00
8:47
Gwiazda Terrifiera pozywa twórców. Brak wypłaty to najmniejszy problem
Aktualizacja: 2025-10-28T08:47:55+01:00
20:09
Wynajęli samolot, żeby ratować Gwiezdne wojny. Jak im idzie?
Aktualizacja: 2025-10-27T20:09:00+01:00
19:29
To: Witajcie w Derry - w jaki sposób serial łączy się ze Lśnieniem?
Aktualizacja: 2025-10-27T19:29:00+01:00
19:03
Bill Skarsgard nie jest pierwszym Pennywise'em. Za to straszniejszym już tak
Aktualizacja: 2025-10-27T19:03:00+01:00
18:02
Widziałem 1. odcinek To: Witajcie w Derry. Jestem przerażony tym, co obejrzałem
Aktualizacja: 2025-10-27T18:02:00+01:00
17:01
To: Witajcie w Derry ma zmienioną chronologię. Jak łączy się z książką i filmami?
Aktualizacja: 2025-10-27T17:01:00+01:00
16:00
Ten film to TOP 1 na HBO Max. I słusznie, bo to jedna z najmocniejszych premier roku
Aktualizacja: 2025-10-27T16:00:14+01:00
14:57
Do Spider-Mana 4 jeden krok. I to nie tego z Hollandem, a z Maguire'em
Aktualizacja: 2025-10-27T14:57:28+01:00
14:09
Prawda i fałsz w filmowej biografii Bruce'a Springsteena. Co się nie zgadza?
Aktualizacja: 2025-10-27T14:09:24+01:00
12:33
To: Witajcie w Derry - kiedy kolejne odcinki? Niespodzianka od HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-27T12:33:39+01:00
10:57
Najlepszy serial prawniczy powrócił. Użytkownicy Disney+ czekają na nową odsłonę
Aktualizacja: 2025-10-27T10:57:30+01:00
9:01
Twórca Yellowstone zmienia wytwórnię. Co dalej z serialami?
Aktualizacja: 2025-10-27T09:01:14+01:00
6:00
Zanim nadeszło TO, było Derry. Nowy serial HBO Max zabierze Cię do korzeni zła
Aktualizacja: 2025-10-27T06:00:00+01:00
16:21
Dom pełen dynamitu - podobne filmy. Mocne tytuły o zagładzie nuklearnej
Aktualizacja: 2025-10-26T16:21:00+01:00
14:15
Prześwit: rozmowa z Cezarym Łukaszewiczem. "Nie interesują mnie jednowymiarowe postacie"
Aktualizacja: 2025-10-26T14:15:00+01:00
13:11
Kryminał idealny na jesienny wieczór wylądował w streamingu. Takiego serialu potrzebowałam
Aktualizacja: 2025-10-26T13:11:00+01:00
12:00
Elektryzujący thriller od dziś na Netfliksie. Trzyma na krawędzi fotela
Aktualizacja: 2025-10-26T12:00:00+01:00
11:30
Obejrzałem biografię Bruce'a Springsteena. Jeremy Allen White jest Bossem
Aktualizacja: 2025-10-26T11:30:42+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA