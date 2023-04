Serialowy "Władca Pierścieni" to plagiat? Pisarz pozywa Amazona i Tolkien Estate na 250 mln dolarów

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" to najdroższy serial w historii. Amazon pieniędzy na swoją produkcję fantasy nie szczędził. Kiedy już zadebiutowała na Prime Video wszyscy zaczęli ją oglądać (nawet jeśli był to hatewatching). Według firmy Jeffa Bezosa tytuł stał się hitem. Już w przyszłym roku mamy doczekać się 2. sezonu. Tymczasem, pewien pisarz utrzymuje, że mamy do czynienia z plagiatem.



Fabuła "Pierścieni Władzy" rozgrywa się na tysiące lat przed wydarzeniami "Hobbita" i "Władcy Pierścieni". Demetrious Polychron, inspirując się twórczością J.R.R. Tolkiena, napisał całą siedmiotomową serię "The War of the Rings", a twórcy serialu Amazona mieli go splagiatować. A dokładniej skopiować wątki z pierwszej części cyklu - "The Fellowship of the King". Dlatego pisarz zamierza walczyć o swoje na drodze sądowej.



