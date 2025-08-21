REKLAMA
Wojanki to hit internetu. Gdzie kupić napoje i ile kosztują?

Youtuber Wojan wypuścił soki, które stały się hitem wśród młodych internautów i znikają ze sklepowych półek w błyskawicznym tempie. Gdzie można kupić napoje i ile kosztują?

wojanki co to hit internetu wojan
Produkty spożywcze influencerów i celebrytów są przez ich fanów bardzo pożądane. Obecnie na czele jedzeniowego imperium stoi Ekipa, która sygnuje swoim logo lody marki Koral, napoje czy donuty. Na rynku pojawiły się również mrożone przekąski Julii Żugaj we współpracy z Wedlem, lody Young Leosi i Kacpra Błońskiego, a także chrupki i napoje Bambi.

Jakiś czas temu do grupy produktów stworzonych we współpracy z influencerami dołączyły napoje Wojciecha Tomalka o nazwie Wojanek, hit internetu i sklepów. Popularność zyskały nie tylko za sprawą pseudonimu twórcy, którym są sygnowane, ale również piosenki-sloganu, która podbija TikToka i zdobywa milionowe wyświetlenia.

Wojanki: co to jest, ile kosztuje? Napój youtubera Wojana to hit w sklepach

Wojanki pojawiły się w sklepach 18 czerwca 2025 roku i od tego momentu stały się bardzo popularne wśród dzieci i młodzieży. Cieszą się szczególnie zainteresowaniem fanów youtubera Wojana, który zajmuje się tworzeniem treści związanych z grami, m.in. Minecraftem i Robloxem. Popyt na napoje był tak ogromny, że błyskawicznie znikały ze sklepowych półek, a konsumenci nie mogli ich w wielu miejscach zakupić.

Prawdziwy boom na Wojanki nastąpił jednak w momencie, gdy Wojan opublikował w sieci piosenkę "Pij Wojanka do białego ranka". Singiel w zaledwie 5 dni od premiery został wyświetlony już ponad 2,75 mln razy, a fragmenty kawałka wykorzystują również użytkownicy TikToka w swoich filmikach.

Wojanki są dostępne w sieci sklepów Żabka, choć - biorąc pod uwagę ich popularność - mogą być obecnie trudno dostępne. Kosztują 4,99 zł i są dostępne w dwóch smakach: truskawka - malina i pomarańcza - brzoskwinia. Jak głosi oficjalna strona internetowa, "Wojanek to napój inspirowany energią i humorem Wojana - jednego z najbardziej lubianych twórców w świecie gier", który zawiera tylko wodę i naturalne soki owocowe, a także naturalne aromaty.

O influencerach czytaj w Spider's Web:

