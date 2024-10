Donald Trump nie chciał, żebyś zobaczył "Wybrańca". Wcale mu się nie dziwię

Niech was jednak historyczny płaszcz nie zwiedzie. "Wybraniec" to film aktualny. Być może nawet Abbasi zbyt nachalnie go uwspółcześnia, posiłkując się hasłem wyborczym Donalda Trumpa ("Make America Great Again"), czy każąc mu krytykować burmistrza Nowego Jorku słowami, które równie dobrze mogłyby być skierowane do Joe Bidena. Produkcja staje się przez to ostrzeżeniem dla Amerykanów, a jej dystrybucja w okresie trwającej właśnie kampanii prezydenckiej w USA nadaje jej dodatkowych znaczeń. Dostajemy przez to opowieść pełną moralnych obaw i wątpliwości. Główny bohater może i jest w niej krytykowany, ale nigdy ośmieszany. Okazuje się człowiekiem, z jakim należy się liczyć, jakiego należy się obawiać. Dlatego seans staje się tak przerażający.



