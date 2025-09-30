#B69AFF
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Dzieje się
  3. Dramy

Internet zalały memy o "konowałach". Ludzi wkurzyły zarobki lekarzy

Praca za ponad 100 tys. zł miesięcznie? Właśnie taka kwota widnieje w niektórych ofertach pracy dla lekarzy. I choć wydawać by się mogło, że każdy specjalista przyjąłby tak dobrze płatną posadę z pocałowaniem ręki, to okazuje się, że chętnych wcale nie ma tak wielu. Tymczasem sieć zalała fala memów o zachłannych medykach.

Anna Bortniak
konowalposting o co chodzi lekarze memy
REKLAMA

Jakiś czas temu w sieci pojawiła się oferta pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Lekarz, który zgodziłby się przyjąć tę posadę, mógłby otrzymać wynagrodzenie w wysokości od 72 240 do nawet 108 tys. zł miesięcznie. Praca marzeń? Nie do końca. Choć wiele osób z pewnością dałoby się pokroić za taką pensję, chętnych na miejsce jednak brakuje. Nie chodzi bynajmniej o pieniądze - lekarze nie chcą pracować na SOR-ze przez warunki pracy.

Wysoka kwota, która proponuje pracodawca, stała się mimo to obiektem memów internautów, którzy zaczęli publikować w sieci zabawne obrazki z zachłannymi medykami pod hasztagiem #konowałposting.

REKLAMA

Memy o lekarzach: o co chodzi z #konowałposting?

Po tym, gdy informacja na temat oferty pracy na bielsko-bialskim SOR-ze obiegła internet, w sieci zaczęli wypowiadać się eksperci. Do dyskusji włączył się kilka dni temu Jakub Kosikowski, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej, który wyjaśnił, z czego może wynikać brak aplikowania na tak dobrze płatne stanowisko:

Na wiosnę 2025 na 144 wolne miejsca na medycynę ratunkową, zrekrutowało się 22 lekarzy, mimo takich kokosów To już dawno nie chodzi o $$, są miejsca gdzie nikt nie przyjdzie za żadne pieniądze, bo liczba pacjentów jest nie do ogarnięcia, a warunki pracy po prostu nieakceptowalne

- wyjaśnił.

Kosikowski - w rozmowie z portalem Rynek Zdrowia - dodał, że szpital nie znalazłby chętnych nawet za 150 tys. zł. Podkreślił, że nie jest to kwestia pieniędzy, a właśnie liczby pacjentów i obciążającej współpracy szpitala z SOR-em.

W związku z tą sytuacją internauci zaczęli tworzyć w sieci memy, których bohaterami są zachłanni lekarze. Użytkownicy serwisu X wykorzystali kadry z polskiego serialu komediowego "Daleko od noszy", który parodiował szpitalne realia w Polsce, i opatrzyli je podpisami nawiązującymi do pensji lekarzy. Wpisy publikują pod hasztagiem #konowałposting.

Kiedy próbujesz sobie przypomnieć podczas operacji, czy rodzina pacjenta dała kopertę, bo nie wiesz, czy masz się starać, czy robić na NFZ.

Gdy widzisz, jak Izba Lekarska postuluje format 3 średnich krajowych dla lekarza, ale ty już zdążyłeś przyzwyczaić się do swoich 13.

Kiedy opowiadasz ordynatorowi, jak obiecałeś kolejnej pacjentce, że będziesz przy porodzie (w tym terminie masz urlop na Malediwach).

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
30.09.2025 16:42
Tagi: MemyTwitter
Najnowsze
15:31
Netflix dodał taki serial, że ludzie oglądają go na jeden raz. Szaleństwo
Aktualizacja: 2025-09-30T15:31:34+02:00
14:26
Krzysztof Gonciarz nie odpuszcza. Pozywa ważną posłankę Lewicy
Aktualizacja: 2025-09-30T14:26:21+02:00
13:50
Doja Cat wraca do Polski w 2026. Rusza sprzedaż na trasę raperki
Aktualizacja: 2025-09-30T13:50:30+02:00
13:49
Wypadek na planie serialu Netfliksa. Znany aktor trafił do szpitala
Aktualizacja: 2025-09-30T13:49:19+02:00
10:50
J.K. Rowling zaatakowała Emmę Watson w szczerym wpisie
Aktualizacja: 2025-09-30T10:50:21+02:00
10:41
Donald Trump uderza w kino. Zapowiada absurdalnie wysokie cła na filmy
Aktualizacja: 2025-09-30T10:41:42+02:00
8:54
Biały Dom idzie na wojnę. Z Arianą Grande
Aktualizacja: 2025-09-30T08:54:57+02:00
8:34
Na marginesie: zakończenie serialu Netfliksa. Omawiamy finał
Aktualizacja: 2025-09-30T08:34:22+02:00
20:15
Kim jest Dean Cipher z Gen V. Wyjaśniamy plan Doktora Golda
Aktualizacja: 2025-09-29T20:15:00+02:00
18:23
Nowy hit akcji wziął użytkowników Prime Video z zaskoczenia
Aktualizacja: 2025-09-29T18:23:00+02:00
17:32
Kiedy premiera Social Network 2? Wszystko, co wiemy o filmie
Aktualizacja: 2025-09-29T17:32:00+02:00
17:03
Netflix zachwycił widzów nowym serialem. Twórca już mówi o kolejnych sezonach
Aktualizacja: 2025-09-29T17:03:30+02:00
16:15
Czy Na Marginesie to serial na faktach? To przerażająca historia
Aktualizacja: 2025-09-29T16:15:00+02:00
15:15
Taylor Swift wraca na ekrany. Sprzedaż właśnie ruszyła
Aktualizacja: 2025-09-29T15:15:40+02:00
14:22
Czy powstanie 2. sezon serialu Na marginesie? Co mówi Netflix?
Aktualizacja: 2025-09-29T14:22:14+02:00
13:55
Poszłam do McDonalda nie po to, żeby jeść, ale żeby dostać... Bravo
Aktualizacja: 2025-09-29T13:55:25+02:00
12:33
Fortnite oszalał. Wywalili Peacemakera za aluzje do "akwarelisty"
Aktualizacja: 2025-09-29T12:33:12+02:00
11:59
Ojciec chrzestny, Epilog. Opinia o reżyserskiej wersji filmu
Aktualizacja: 2025-09-29T11:59:29+02:00
10:41
Morderstwo w Austin rozwiązane. Sprawa z serialu HBO Max trwała 30 lat
Aktualizacja: 2025-09-29T10:41:43+02:00
9:58
Kto odpadł w Tańcu z Gwiazdami? Nikt. Omawiamy nowe zasady
Aktualizacja: 2025-09-29T09:58:23+02:00
9:47
Jedna bitwa po drugiej to sukces czy porażka? Tyle film zarobił w kinach
Aktualizacja: 2025-09-29T09:47:04+02:00
8:58
Tilly Norwood ma zastąpić Natalie Portman. Nie znasz jej, bo nie istnieje
Aktualizacja: 2025-09-29T08:58:18+02:00
14:08
Najlepsze polskie thrillery. 11 genialnych tytułów
Aktualizacja: 2025-09-28T14:08:49+02:00
13:07
Najlepsze powieści XXI wieku. Jakie książki warto przeczytać? TOP 10
Aktualizacja: 2025-09-28T13:07:00+02:00
11:36
Najlepszy film o wyścigach samochodowych? Jest na Disney+
Aktualizacja: 2025-09-28T11:36:00+02:00
10:47
Rycerz Siedmiu Królestw – kiedy premiera serialu HBO Max?
Aktualizacja: 2025-09-28T10:47:26+02:00
10:47
Premiery kinowe października 2025. Tak dobrego miesiąca jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-28T10:47:00+02:00
8:15
Netflix zaczyna halloweenowy sezon od serialu o seryjnym mordercy. Będzie lepiej?
Aktualizacja: 2025-09-28T08:15:00+02:00
20:02
Wszystkie filmy Paula Thomasa Andersona. Od najgorszego do najlepszego
Aktualizacja: 2025-09-27T20:02:00+02:00
14:06
Wielki film Paula Thomasa Andersona zobaczycie w streamingu
Aktualizacja: 2025-09-27T14:06:13+02:00
14:04
Mocna nowość od Prime Video. Ten film mnie zaskoczył
Aktualizacja: 2025-09-27T14:04:38+02:00
13:17
To najbardziej sensualny dreszczowiec tego roku. Obejrzysz go na VOD
Aktualizacja: 2025-09-27T13:17:00+02:00
12:22
Canal+: TOP 5 nowości na weekend, w tym genialna komedia
Aktualizacja: 2025-09-27T12:22:00+02:00
9:05
Użytkownicy Disney+ rozpływają się nad świetnym filmem prosto z kina
Aktualizacja: 2025-09-27T09:05:00+02:00
8:01
Użytkownicy Prime Video wariują od nadmiaru nowości. Nie wiedzą, co oglądać najpierw
Aktualizacja: 2025-09-27T08:01:00+02:00
5:15
Uczestnicy Afryka Express. Kto bierze udział w programie TVN?
Aktualizacja: 2025-09-27T05:15:00+02:00
20:21
Czekasz niecierpliwie na Furiozę 2? Wybraliśmy 7 podobnych tytułów
Aktualizacja: 2025-09-26T20:21:00+02:00
18:01
Jeden z najlepszych filmów XXI wieku zaraz zniknie z Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-26T18:01:00+02:00
16:19
Jedna bitwa po drugiej - recenzja. Film roku od jednego z najlepszych współczesnych reżyserów
Aktualizacja: 2025-09-26T16:19:00+02:00
14:32
Dawno nie było takiego szału na Marvela. Widzowie już chcą kontynuacji
Aktualizacja: 2025-09-26T14:32:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA