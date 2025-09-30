Internet zalały memy o "konowałach". Ludzi wkurzyły zarobki lekarzy

Ładowanie...

Jakiś czas temu w sieci pojawiła się oferta pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Lekarz, który zgodziłby się przyjąć tę posadę, mógłby otrzymać wynagrodzenie w wysokości od 72 240 do nawet 108 tys. zł miesięcznie. Praca marzeń? Nie do końca. Choć wiele osób z pewnością dałoby się pokroić za taką pensję, chętnych na miejsce jednak brakuje. Nie chodzi bynajmniej o pieniądze - lekarze nie chcą pracować na SOR-ze przez warunki pracy.

Wysoka kwota, która proponuje pracodawca, stała się mimo to obiektem memów internautów, którzy zaczęli publikować w sieci zabawne obrazki z zachłannymi medykami pod hasztagiem #konowałposting.

REKLAMA

Memy o lekarzach: o co chodzi z #konowałposting?

Po tym, gdy informacja na temat oferty pracy na bielsko-bialskim SOR-ze obiegła internet, w sieci zaczęli wypowiadać się eksperci. Do dyskusji włączył się kilka dni temu Jakub Kosikowski, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej, który wyjaśnił, z czego może wynikać brak aplikowania na tak dobrze płatne stanowisko:

Na wiosnę 2025 na 144 wolne miejsca na medycynę ratunkową, zrekrutowało się 22 lekarzy, mimo takich kokosów To już dawno nie chodzi o $$, są miejsca gdzie nikt nie przyjdzie za żadne pieniądze, bo liczba pacjentów jest nie do ogarnięcia, a warunki pracy po prostu nieakceptowalne - wyjaśnił.

Kosikowski - w rozmowie z portalem Rynek Zdrowia - dodał, że szpital nie znalazłby chętnych nawet za 150 tys. zł. Podkreślił, że nie jest to kwestia pieniędzy, a właśnie liczby pacjentów i obciążającej współpracy szpitala z SOR-em.

W związku z tą sytuacją internauci zaczęli tworzyć w sieci memy, których bohaterami są zachłanni lekarze. Użytkownicy serwisu X wykorzystali kadry z polskiego serialu komediowego "Daleko od noszy", który parodiował szpitalne realia w Polsce, i opatrzyli je podpisami nawiązującymi do pensji lekarzy. Wpisy publikują pod hasztagiem #konowałposting.

Kiedy próbujesz sobie przypomnieć podczas operacji, czy rodzina pacjenta dała kopertę, bo nie wiesz, czy masz się starać, czy robić na NFZ.

Gdy widzisz, jak Izba Lekarska postuluje format 3 średnich krajowych dla lekarza, ale ty już zdążyłeś przyzwyczaić się do swoich 13.

Kiedy opowiadasz ordynatorowi, jak obiecałeś kolejnej pacjentce, że będziesz przy porodzie (w tym terminie masz urlop na Malediwach).

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 30.09.2025 16:42

Ładowanie...