Nowy hit akcji wziął użytkowników Prime Video z zaskoczenia

Najbardziej lubimy te filmy, które już znamy? Na taki właśnie zapowiada się nowy thriller akcji z Omarem Sy i Kerry Washington. Wcielają się oni w były liderów elitarnej międzynarodowej agencji. Za czasów pracy złamali jednak kodeks i się w sobie zakochali. Próbują rozpocząć nowe życie z dala od niebezpieczeństw i chaosu. Ale! Przeszłość przecież nie zapomina. Przez jeden głupi błąd, dawni kompani ruszają tropem głównych bohaterów, aby ich dopaść za wszelką cenę.



Według krytyków "Shadow Force" jest dokładnie taki sam, jak opis jego fabuły: totalnie wtórny. Na Rotten Tomatoes ma on bowiem zaledwie 30 proc. pozytywnych recenzji. Za to korzystający z portalu użytkownicy oceniają go znacznie wyżej - przypadł do gustu aż 82 proc. z nich. I kto w tym sporze ma rację? Wiele wskazuje na to, że ci drudzy. Inaczej produkcja niezasłużenie stałaby się hitem zaraz po swojej premierze w polskiej ofercie Prime Video.

Shadow Force - opinie o filmie akcji na Prime Video

"Shadow Force" już od dłuższego czasu jest w naszym kraju dostępne na platformach VOD, gdzie można je obejrzeć za dodatkową opłatą. Dopiero w miniony piątek, 26 września zawitało do oferty Prime Video, gdzie użytkownicy platformy Amazona mogą się z nim zapoznać w ramach subskrypcji. Postanowili z tym nie zwlekać, dzięki czemu film jest aktualnie na drugim miejscu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju.

Uwagę polskich użytkowników Prime Video "Shadow Force" na pewno przyciągnęło gwiazdorską obsadą i gatunkiem (subskrybenci platformy Amazona uwielbiają filmy i seriale akcji!). A czym ją utrzymuje? Po odpowiedź na to pytanie należy zajrzeć do mediów społecznościowych, gdzie zagraniczni widzowie od paru tygodni nie mogą się produkcji nachwalić.

Jeśli myślisz, że w filmach akcji widziałeś już wszystko, "Shadow Force" cię zaskoczy



"Shadow Force" z Kerry Washington i Omarem Sy to doskonały film



"Shadow Force" na Prime Video to zdecydowanie 10/10, kopiący tyłki film akcji - czytamy na X (dawny Twitter).

Z powyższych wpisów jasno wynika, że "Shadow Force" nie tylko dostarcza widzom porządnej dawki adrenaliny, ale też potrafi porządnie zaskoczyć. W tym tkwi jego największa siła. A skoro tak, w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju może rozgościć się na dłużej.



Rafał Christ 29.09.2025 18:23

