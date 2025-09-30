Netflix przywalił widzom jak z półobrotu. Tak się robi kino akcji

Ładowanie...

Nowy film akcji na Netfliksie to w sumie żaden news. Platforma regularnie wypuszcza premiery, które mają dostarczyć widzom adrenaliny. Jak to wychodzi w praktyce? Każdy sam wie. Ileż to razy rozczarowaliśmy się, siadając do kolejnej sensacyjnej produkcji w serwisie. "Mantis" to nie jest ten przypadek. Koreańska naparzanka nie bez powodu zawróciła subskrybentom w głowach tak bardzo, że nie mogą się od niej oderwać.



"Mantis" opowiada historię genialnego cyngla, który po wakacjach wraca do walącego się świata płatnych zabójców. Tam spotyka swoją koleżankę ze szkolenia i legendarnego emerytowanego mordercę. Z nimi właśnie przychodzi mu rywalizować o miano najlepszego. W jaki sposób? Oczywiście, jak najbardziej widowiskowy. Inaczej koreańska produkcja zaraz po swojej premierze na Netfliksie 26 czerwca nie trafiłaby do topki najpopularniejszych tytułów pełnometrażowych dostępnych na platformie w Polsce. Co więcej, dzielnie się na niej trzyma. Aktualnie zajmuje piąte miejsce w zestawieniu i nie zapowiada się, żeby w najbliższym czasie miał z niego spaść.

Mantis - opinie o nowym filmie akcji Netfliksa

Nic dziwnego, że "Mantis" cieszy się taką popularnością. Rozwala przecież nawet krytyków. Na Rotten Tomatoes ma co prawda jeszcze zbyt mało recenzji na wynik procentowy, ale na cztery opinie trzy są pozytywne. Jakby tego było mało, wysoką jakość koreańskiej produkcji potwierdzają widzowie w mediach społecznościowych. Nagminnie wystawiają jej najwyższe noty, bo "tak się powinno robić kino akcji".

Potrzebuję, żeby Netflix zrobił jeszcze z 3-5 części "Mantis"! Świetny seans! Jaka zabawa! Pełno akcji! Fabuła 10/10. Oglądałem ze skraju siedzenia



"Mantis" to bardzo przyjemny w oglądaniu film



Właśnie skończyłem "Mantis" na Netfliksie. Dobry film z dobrymi scenami walki - czytamy na X (dawny Twitter).

Wygląda więc na to, że "Mantis" to idealny film na seans po ciężkim dniu. Pozwala się zrelaksować i dostarcza mnóstwa adrenaliny. Jeśli więc jeszcze go nie obejrzeliście, najwyższy czas to zmienić.



Rafał Christ 30.09.2025 20:34

