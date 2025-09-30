#B69AFF
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix przywalił widzom jak z półobrotu. Tak się robi kino akcji

Na Netfliksa wleciał nowy koreański film akcji. I z miejsca rozgromił użytkowników, którzy rozpływają się nad nim w mediach społecznościowych. "Mantis" oglądają bowiem ze skraju kanapy i ze szczęką robiącą głośne BANG o podłogę.

Rafał Christ
mantis filmy akcji netflix co obejrzeć
REKLAMA

Nowy film akcji na Netfliksie to w sumie żaden news. Platforma regularnie wypuszcza premiery, które mają dostarczyć widzom adrenaliny. Jak to wychodzi w praktyce? Każdy sam wie. Ileż to razy rozczarowaliśmy się, siadając do kolejnej sensacyjnej produkcji w serwisie. "Mantis" to nie jest ten przypadek. Koreańska naparzanka nie bez powodu zawróciła subskrybentom w głowach tak bardzo, że nie mogą się od niej oderwać.

"Mantis" opowiada historię genialnego cyngla, który po wakacjach wraca do walącego się świata płatnych zabójców. Tam spotyka swoją koleżankę ze szkolenia i legendarnego emerytowanego mordercę. Z nimi właśnie przychodzi mu rywalizować o miano najlepszego. W jaki sposób? Oczywiście, jak najbardziej widowiskowy. Inaczej koreańska produkcja zaraz po swojej premierze na Netfliksie 26 czerwca nie trafiłaby do topki najpopularniejszych tytułów pełnometrażowych dostępnych na platformie w Polsce. Co więcej, dzielnie się na niej trzyma. Aktualnie zajmuje piąte miejsce w zestawieniu i nie zapowiada się, żeby w najbliższym czasie miał z niego spaść.

REKLAMA

Mantis - opinie o nowym filmie akcji Netfliksa

Nic dziwnego, że "Mantis" cieszy się taką popularnością. Rozwala przecież nawet krytyków. Na Rotten Tomatoes ma co prawda jeszcze zbyt mało recenzji na wynik procentowy, ale na cztery opinie trzy są pozytywne. Jakby tego było mało, wysoką jakość koreańskiej produkcji potwierdzają widzowie w mediach społecznościowych. Nagminnie wystawiają jej najwyższe noty, bo "tak się powinno robić kino akcji".

Potrzebuję, żeby Netflix zrobił jeszcze z 3-5 części "Mantis"! Świetny seans! Jaka zabawa! Pełno akcji! Fabuła 10/10. Oglądałem ze skraju siedzenia

"Mantis" to bardzo przyjemny w oglądaniu film

Właśnie skończyłem "Mantis" na Netfliksie. Dobry film z dobrymi scenami walki

- czytamy na X (dawny Twitter).

Wygląda więc na to, że "Mantis" to idealny film na seans po ciężkim dniu. Pozwala się zrelaksować i dostarcza mnóstwa adrenaliny. Jeśli więc jeszcze go nie obejrzeliście, najwyższy czas to zmienić.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"MANTIS" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
MANTIS
Netflix
REKLAMA
Rafał Christ
30.09.2025 20:34
Tagi: Co obejrzeć?Filmy akcjiFilmy Netflix
Najnowsze
19:17
Disney+ wie, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie. Nowy serial zabija śmiechem
Aktualizacja: 2025-09-30T19:17:52+02:00
17:57
Najstraszniejszy horror roku już w VOD. Możecie nadrobić go w domu
Aktualizacja: 2025-09-30T17:57:04+02:00
16:42
Internet zalały memy o "konowałach". Ludzi wkurzyły zarobki lekarzy
Aktualizacja: 2025-09-30T16:42:16+02:00
15:31
Netflix dodał taki serial, że ludzie oglądają go na jeden raz. Szaleństwo
Aktualizacja: 2025-09-30T15:31:34+02:00
14:26
Krzysztof Gonciarz nie odpuszcza. Pozywa ważną posłankę Lewicy
Aktualizacja: 2025-09-30T14:26:21+02:00
13:50
Doja Cat wraca do Polski w 2026. Rusza sprzedaż na trasę raperki
Aktualizacja: 2025-09-30T13:50:30+02:00
13:49
Wypadek na planie serialu Netfliksa. Znany aktor trafił do szpitala
Aktualizacja: 2025-09-30T13:49:19+02:00
10:50
J.K. Rowling zaatakowała Emmę Watson w szczerym wpisie
Aktualizacja: 2025-09-30T10:50:21+02:00
10:41
Donald Trump uderza w kino. Zapowiada absurdalnie wysokie cła na filmy
Aktualizacja: 2025-09-30T10:41:42+02:00
8:54
Biały Dom idzie na wojnę. Z Arianą Grande
Aktualizacja: 2025-09-30T08:54:57+02:00
8:34
Na marginesie: zakończenie serialu Netfliksa. Omawiamy finał
Aktualizacja: 2025-09-30T08:34:22+02:00
20:15
Kim jest Dean Cipher z Gen V. Wyjaśniamy plan Doktora Golda
Aktualizacja: 2025-09-29T20:15:00+02:00
18:23
Nowy hit akcji wziął użytkowników Prime Video z zaskoczenia
Aktualizacja: 2025-09-29T18:23:00+02:00
17:32
Kiedy premiera Social Network 2? Wszystko, co wiemy o filmie
Aktualizacja: 2025-09-29T17:32:00+02:00
17:03
Netflix zachwycił widzów nowym serialem. Twórca już mówi o kolejnych sezonach
Aktualizacja: 2025-09-29T17:03:30+02:00
16:15
Czy Na Marginesie to serial na faktach? To przerażająca historia
Aktualizacja: 2025-09-29T16:15:00+02:00
15:15
Taylor Swift wraca na ekrany. Sprzedaż właśnie ruszyła
Aktualizacja: 2025-09-29T15:15:40+02:00
14:22
Czy powstanie 2. sezon serialu Na marginesie? Co mówi Netflix?
Aktualizacja: 2025-09-29T14:22:14+02:00
13:55
Poszłam do McDonalda nie po to, żeby jeść, ale żeby dostać... Bravo
Aktualizacja: 2025-09-29T13:55:25+02:00
12:33
Fortnite oszalał. Wywalili Peacemakera za aluzje do "akwarelisty"
Aktualizacja: 2025-09-29T12:33:12+02:00
11:59
Ojciec chrzestny, Epilog. Opinia o reżyserskiej wersji filmu
Aktualizacja: 2025-09-29T11:59:29+02:00
10:41
Morderstwo w Austin rozwiązane. Sprawa z serialu HBO Max trwała 30 lat
Aktualizacja: 2025-09-29T10:41:43+02:00
9:58
Kto odpadł w Tańcu z Gwiazdami? Nikt. Omawiamy nowe zasady
Aktualizacja: 2025-09-29T09:58:23+02:00
9:47
Jedna bitwa po drugiej to sukces czy porażka? Tyle film zarobił w kinach
Aktualizacja: 2025-09-29T09:47:04+02:00
8:58
Tilly Norwood ma zastąpić Natalie Portman. Nie znasz jej, bo nie istnieje
Aktualizacja: 2025-09-29T08:58:18+02:00
14:08
Najlepsze polskie thrillery. 11 genialnych tytułów
Aktualizacja: 2025-09-28T14:08:49+02:00
13:07
Najlepsze powieści XXI wieku. Jakie książki warto przeczytać? TOP 10
Aktualizacja: 2025-09-28T13:07:00+02:00
11:36
Najlepszy film o wyścigach samochodowych? Jest na Disney+
Aktualizacja: 2025-09-28T11:36:00+02:00
10:47
Rycerz Siedmiu Królestw – kiedy premiera serialu HBO Max?
Aktualizacja: 2025-09-28T10:47:26+02:00
10:47
Premiery kinowe października 2025. Tak dobrego miesiąca jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-28T10:47:00+02:00
8:15
Netflix zaczyna halloweenowy sezon od serialu o seryjnym mordercy. Będzie lepiej?
Aktualizacja: 2025-09-28T08:15:00+02:00
20:02
Wszystkie filmy Paula Thomasa Andersona. Od najgorszego do najlepszego
Aktualizacja: 2025-09-27T20:02:00+02:00
14:06
Wielki film Paula Thomasa Andersona zobaczycie w streamingu
Aktualizacja: 2025-09-27T14:06:13+02:00
14:04
Mocna nowość od Prime Video. Ten film mnie zaskoczył
Aktualizacja: 2025-09-27T14:04:38+02:00
13:17
To najbardziej sensualny dreszczowiec tego roku. Obejrzysz go na VOD
Aktualizacja: 2025-09-27T13:17:00+02:00
12:22
Canal+: TOP 5 nowości na weekend, w tym genialna komedia
Aktualizacja: 2025-09-27T12:22:00+02:00
9:05
Użytkownicy Disney+ rozpływają się nad świetnym filmem prosto z kina
Aktualizacja: 2025-09-27T09:05:00+02:00
8:01
Użytkownicy Prime Video wariują od nadmiaru nowości. Nie wiedzą, co oglądać najpierw
Aktualizacja: 2025-09-27T08:01:00+02:00
5:15
Uczestnicy Afryka Express. Kto bierze udział w programie TVN?
Aktualizacja: 2025-09-27T05:15:00+02:00
20:21
Czekasz niecierpliwie na Furiozę 2? Wybraliśmy 7 podobnych tytułów
Aktualizacja: 2025-09-26T20:21:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA