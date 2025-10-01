#B69AFF
Wiem, dlaczego Netflix oszalał na punkcie Angeli. Recenzja thrillera

Nowy hiszpański thriller podbija Netfliksa. "Ángela" to niepokojąca produkcja o kobiecie, która tkwi w przemocowym małżeństwie. Kiedy pojawia się okazja, by uwolnić się spod ręki męża-tyrana, tytułowa bohaterka będzie musiała zdecydować, czy może zaufać nowo poznanemu mężczyźnie. Tymczasem umysł zdaje się płatać jej figle.

Anna Bortniak
Użytkownicy Netfliksa rzucili się na nowy thriller, który - to trzeba przyznać - został uczciwie zrealizowany. Konsekwentnie buduje napięcie i kreuje gęstą atmosferę, zapraszając widza do mrocznego świata pewnej kobiety, która będzie musiała podjąć bardzo ważną decyzję. Bo choć Ángela na pozór żyje w dostatku jako szczęśliwa żona i matka, to prędko okazuje się, że jest jedna rzecz, która nie tylko spędza jej sen z powiek, ale również może nawet zagrażać jej życiu.

Angela - recenzja thrillera w serwisie Netflix

Ángela (Verónica Sánchez) mieszka w pięknym, nowocześnie urządzonym domu w pewnym nadmorskim miasteczku w Hiszpanii. Zarówno ona, jak i jej mąż Gonzalo (Daniel Grao) są cenionymi architektami wnętrz, którzy poza pracą opiekują się dwiema córeczkami. Ich życie nie jest jednak tak sielankowe, jak by się mogło wydawać - Gonzalo jest bowiem mężczyzną niezwykle agresywnym, który kontroluje swoją żonę na każdym kroku. Pewnego wieczoru po spotkaniu ze znajomymi zaczyna ją nawet dusić. Mimo brutalnych zachowań męża, Ángela nie robi nic w kierunku rozwodu, choć wciąż boi się jego nieprzewidywalnych ruchów.

Gonzalo na szczęście nie przebywa w domu każdego dnia - co jakiś czas wyjeżdża służbowo do Madrytu. Tak też dzieje się niedługo po spotkaniu z przyjaciółmi i niepokojącym wieczorze. Postanawia jednak wynagrodzić żonie swoje zachowanie i wysyła jej kwiaty, które dostarcza Edu (Jaime Zatarain). Gdy mężczyzna spotyka się z kobietą, nazywa ją "Angie" i twierdzi, że znają się z liceum. Niedługo później zaczynają ze sobą pisać.

Pewnego dnia para wybiera się na drinka do domu, którym Edu opiekuje się pod nieobecność właścicieli. Tam zauważa makijaż na szyi Ángeli i domyśla się, że to sprawka jej męża. Na przekór jego namowom kobieta twardo stoi przy swoim zdaniu - twierdzi, że nie odejdzie od Gonzalo ponieważ za wiele mu zawdzięcza. Mężczyzna wiele zrobił dla niej w momencie, gdy poznał ją oraz jej córki. Ma jednak mętlik w głowie, kiedy Edu całuje ją podczas wycieczki na plaży. Jeszcze większy chaos ma nastąpić jednak w momencie, gdy dowiaduje się szokującej prawdy o swoim mężu.

Informacja ta pojawia się pod koniec pierwszego odcinka, ale nie będę spoilerować, o co dokładnie chodzi. Jest ona jednak tak zaskakująca, że automatycznie można zacząć się zastanawiać, jak to w ogóle możliwe, że główna bohaterka wciąż żyje pod jednym dachem z mężem-tyranem. Twórcy dokładają tym samym kolejną cegiełkę do twierdzenia, że niektóre wątki w serialu po prostu nie trzymają się kupy - trudno uwierzyć, że wykształcona, inteligentna i lubiana kobieta aż tak boi się odejść od męża. Na szali waży się w końcu jej życie. Dodatkowo podejrzenia wzbudza fakt, że mimo informacji od Edu, Ángela wciąż nie poszła po rozum do głowy.

Chociaż Ángela nie zachowuje się tak, jakby zrobiła to zdrowo myśląca osoba, czyli uciekała gdzie pieprz rośnie, to dzięki temu twórcy budują napięcie i bardzo dobrze im to wychodzi. Podczas seansu widz zastanawia się, komu kobieta tak naprawdę może zaufać i czy przypadkiem umysł nie płata jej figli - pojawiają się w serialu takie momenty, w których wygląda, jakby Ángela została wciągnięta w jakieś szalone reality show, coś jak w "Białym niedźwiedziu" z "Czarnego lustra". Jest w tym element tajemnicy i podekscytowania, które skutecznie zachęca do dalszego oglądania.

"Ángela" popełnia jednak ten sam grzech, co podobne jej hiszpańskie produkcje - chwilami jest aż nazbyt dramatyczna, fabuła jest całkiem przewidywalna, a z dialogów wieje sztucznością. Jednak mimo to i tak jest w stanie zaskoczyć widza. To uczciwie nakręcona produkcja, która świetnie buduje napięcie i wprowadza element tajemnicy.

01.10.2025 07:01
