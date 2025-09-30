Na marginesie: zakończenie serialu Netfliksa. Omawiamy finał

Ładowanie...

Akademia dla „trudnej młodzieży” Tall Pines nie była taka, jak pierwotnie się wydawało. Serial Netfliksa „Na marginesie”, poza serwowaniem widzom historii z dreszczykiem, poruszył temat realnego problemu dot. podobnych placówek w USA - siłą rzeczy portret tej instytucji został zatem zbudowany z atrakcyjnej fasady i niepokojącego wnętrza.



Na marginesie: zakończenie. Omawiamy finał serialu Netfliksa

Serce całej tajemnicy tkwi właśnie w akademii, gdzie pod okiem Evelyn uczniowie poddawani są psychicznym torturom, ciężkiej pracy fizycznej i kontrowersyjnym sesjom terapeutycznym, które mają złamać ich ducha. Trudno uwierzyć, że te praktyki mogłyby kształtować zdrowych dorosłych, a jednak całe miasteczko zamieszkują byli wychowankowie szkoły. Choć noszą w sobie blizny emocjonalne, na pierwszy rzut oka wyglądają na szczęśliwych - co sugeruje, że do pewnego stopnia metoda Evelyn działa... Ale na pewno nie uzdrawia.

Kluczem do przemiany wychowanków jest specjalna metoda. Opracowana przez Evelyn technika polega na wprowadzeniu uczniów w stan hipnozy pod wpływem halucynogenu pozyskanego z miejscowej żaby. W tym zmienionym stanie świadomości Evelyn prowadzi młodych tak, by zablokowali traumatyczne wspomnienia i odcięli emocjonalne więzi z rodziną. Pozbawieni ciężaru przeszłości i obowiązków wobec krewnych, mogą - według Evelyn - stać się pełnoprawnymi członkami wspólnoty. Tall Pines zostało bowiem zbudowane na przekonaniu, że ludzie nieuchronnie przekazują traumę kolejnym pokoleniom, a szczęście możliwe jest tylko w społeczeństwie „emocjonalnie wolnych” jednostek.



Metoda, jak nietrudno się domyślić, ma jednak swoje konsekwencje. Ci, którzy przeszli przez proces, tracą część osobowości, stając się potulni, podatni na manipulację. Odcięcie więzi rodzinnych oznacza też, że nie są zdolni kochać nawet własnych dzieci. To właśnie popycha Laurę do buntu przeciw Evelyn.

Po powrocie do Tall Pines Laura stopniowo odkrywa, że coś w miasteczku jest bardzo nie tak.

Fakt, że Alex nie jest wychowankiem akademii, sprawia, że łatwiej mu kwestionować metody Evelyn - co wreszcie doprowadza Laurę do wniosku, że jej własna ciąża jest nienaturalna, skoro nie potrafi kochać dziecka, które nosi. Alex rozpoczyna śledztwo, by zdemaskować Evelyn i zamknąć akademię. Początkowo Laura wspiera męża, lecz z czasem okazuje się, że ma inne plany. Choć zgadza się, że Evelyn trzeba powstrzymać, wierzy, że wspólnota Tall Pines jest warta ocalenia. Chce zatem przejąć władzę i zostać duchową przywódczynią miasta.



W finale „Na marginesie” Laura zdobywa poparcie mieszkańców. Narodziny jej dziecka stają się początkiem nowej ery w Tall Pines - wspólnota uznaje niemowlę za własne i widzi w nim symbol nadziei. Evelyn natomiast traci władzę - po tym jak Alex wstrzykuje jej halucynogen podczas ucieczki, kobieta przedawkowuje. Choć serial nie mówi wprost, czy Evelyn umiera, jedno jest pewne: era jej panowania dobiegła końca. Tron stoi pusty, a Laura jest gotowa, by na nim zasiąść.



Nie jest to jednak szczęśliwe zakończenie. Fabuła ujawnia, że Evelyn objęła władzę w Tall Pines, mordując poprzedniego lidera hipisowskiej wspólnoty. Laura nosi w sobie te same instynkty - przed Skokiem (to nazwa wspomnianej metody) zabiła własnych rodziców. Oznacza to, że nowa społeczność, wyrastająca z popiołów starej, znów prowadzona jest przez w istocie bezwzględną kobietę, przekonaną o wyższości swoich metod.



Ostatnie odcinki śledzą też losy Abbie i Leile. Dziewczyny uciekają z akademii, lecz Leile wkrótce decyduje się wrócić. Tłumaczy Abbie, że mimo brutalnych metod Tall Pines widzi w nich szansę dla siebie - jej matka jest szczęśliwsza bez niej, a poza tym Leile nie może sobie wybaczyć śmierci siostry, za którą się obwinia (choć najpewniej wcale jej nie zabiła, a nieprawdziwe wspomnienia zostały w niej zaszczepione w trakcie „terapii”). Skok jawi się jej jako droga do zapomnienia i nowego życia.



Ich przyjaźń kończy się zatem raz na zawsze. Leile uległa manipulacjom i obietnicom Evelyn. Ten ponury finał sugeruje też w pewnym sensie, że metoda Evelyn - mimo swej brutalności - bywa postrzegana jako prawdziwa droga ku „uzdrowieniu”. Prawdziwa ulga.



Alex również dokonuje trudnego wyboru. Marzy o tym, by uciec z wraz z dzieckiem śladami Abbie. Ostatecznie jednak zostaje w Tall Pines i staje się częścią nowego kultu Laury. Motywacje Alexa pozostają niejasne - być może wie, że po zabiciu człowieka nie uniknie kłopotów prawnych bez wsparcia Laury, może rozumie, że sam także jest zdolny do przemocy (odtwarzał najpaskudniejsze skłonności własnego, przemocowego ojca) i nie ma prawa nikogo osądzać, a może dotarło do niego, że jeśli ucieknie z dzieckiem, nieuchronnie przekaże mu własną traumę? Może doszedł do wniosku, że mimo wszystko to środowisko dobrze zadba o potomka i przerwie cykl przemocy?



Trudno jednoznaczenie ocenić. Tak czy siak, nie sposób nazwać tego finału pozytywnym, choć nie brakuje w nim nadziei.

Michał Jarecki 30.09.2025 08:34

