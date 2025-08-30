REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Nowy serial "anty-woke" omamił użytkowników Prime Video

Ten serial musiał być hitem. W końcu chodzi o prequel najbardziej anty-woke produkcji Prime Video. Zgodnie z oczekiwaniami użytkownicy platformy Amazona rzucili się na "Listę śmierci: Mrocznego wilka". Chwilę po swojej premierze wdarła się ona niemal na szczyt zestawienia najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju.

Rafał Christ
lista śmierci antywoke amazon prime video co obejrzeć
REKLAMA

Niemal? To co pokonuje najbardziej anty-woke serial Prime Video? A 3. sezon "Tego lata stałam się piękna", którego ostatni odcinek w minioną środę wpadł na platformę Amazona. Produkcja z drobnymi przerwami przez cały czas swojego trwania (od 16 lipca) nie schodzi z pierwszego miejsca listy najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Wyrosła więc na największy hit usługi tych wakacji. Jest całkowicie poza konkurencją. Dlatego zajmowanie drugiej pozycji w zestawieniu jest ogromnym osiągnięciem "Listy śmierci: Mrocznego wilka".

To oczywiście prequel "Listy śmierci", która krótko po swojej premierze w 2022 roku doczekała się łatki serialu anty-woke. Dlaczego? To w końcu bardzo militaryzowany thriller, gloryfikujący indywidualizm, zemstę i żołnierską mentalność. W żaden sposób nie wpisuje się w trend progresywnych opowieści, charakteryzujących się różnorodnością i krytyką przemocy. Z tego właśnie względu nie przypadł krytykom do gustu (40 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), ale widzowie go pokochali.

"LISTĘ ŚMIERCI: MROCZNEGO WILKA" OBEJRZYSZ NA:
Prime Video
LISTA ŚMIERCI: MROCZNY WILK
Prime Video
REKLAMA

Prime Video - co obejrzeć?

"Lista śmierci" dostała co prawda zamówienie na 2. sezon, ale prace nad nim ruszyły dopiero wiosną tego roku i potrwają do późnej jesieni. Nie należy się go spodziewać przed 2026 rokiem. Tym bardziej fanów z pewnością ucieszył fakt, że w międzyczasie udało się zrealizować "Mrocznego wilka", który rozgrywa się przed wydarzeniami przedstawionymi w 1. odsłonie serialu oryginalnego.

W "Liście śmierci: Mrocznym wilku" śledzimy losy komandosa Bena Edwardsa, który dołącza do szarej strefy CIA. Im bardziej się w nią zagłębia, tym trudniej opanować mu swoje najmroczniejsze instynkty. Czy uda mu się nad nimi zapanować, czy może w pełni się im podda? O tym dopiero się przekonamy, bo w zeszłą środę na Prime Video zawitały tylko trzy pierwsze odcinki serialu.

Kolejne odcinki będą sukcesywnie pojawiać się na Prime Video w nadchodzące środy aż do 24 września. Biorąc tym samym pod uwagę, że 3. sezon "Tego lata stałam się piękna" dobiegł już końca, "Lista śmierci: Mroczny wilk" ma spore szanse przejąć pierwsze miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Oczywiście, jeśli nie wyprzedzi jej inna nowość serwisu.

W czasie trwania "Mrocznego wilka" Prime Video dorzuci parę serialowych premier. Już za chwilę - 1 września - dostaniemy młodzieżowe "The Runarounds", a 10 września pojawi się thriller "The Girlfriend". Mimo to najważniejszą nowością najbliższych tygodni będzie 2. sezon "Gen V" - spin-offu "The Boys". Zadebiutuje on na platformie już 17 września. I to właśnie on ma największe szanse, aby zagrozić panowaniu prequela "Listy śmierci" w usłudze.

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

  1. Tego lata stałam się piękna
  2. Lista śmierci: Mroczny wilk
  3. Odliczanie
  4. Droga do ciebie
  5. Uwięziony
  6. Na zaginionych ziemiach
  7. Motyl
  8. The Pickup
  9. Upload
  10. Maxton Hall
REKLAMA
Rafał Christ
30.08.2025 09:09
Tagi: AmazonCo obejrzeć?Prime Video
Najnowsze
9:09
Nowy serial "antywoke" omamił użytkowników Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-30T09:09:00+02:00
8:02
Użytkownicy Disney+ tak łaknęli filmu prosto z kina, że olali nowy thriller
Aktualizacja: 2025-08-30T08:02:00+02:00
4:44
Miłość i nadzieja w VOD - kiedy emisja? Gdzie obejrzeć przed premierą w TV?
Aktualizacja: 2025-08-30T04:44:00+02:00
20:17
Planeta singli 4: Wyspa - recenzja. Czy to udany powrót uwielbianej serii?
Aktualizacja: 2025-08-29T20:17:58+02:00
19:19
Ne Zha 2 - recenzja. Widzowie mają rację. Ten film to najlepsze widowisko roku
Aktualizacja: 2025-08-29T19:19:00+02:00
19:13
Ten film z influencerami był hitem w kinach. Trafi na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-29T19:13:06+02:00
18:05
Nie dajcie się nabrać na nowy hit akcji ze Stallonem. To kit
Aktualizacja: 2025-08-29T18:05:00+02:00
16:02
Dzięki Prime Video w Polsce wreszcie obejrzymy serial, za którym widzowie tęsknią od dawna
Aktualizacja: 2025-08-29T16:02:00+02:00
15:15
Wielki hit Netfliksa wrócił z 2. sezonem. Co dziwne, zaskoczył mnie pozytywnie
Aktualizacja: 2025-08-29T15:15:00+02:00
14:09
Fani Ariany Grande błagają o koncerty. Członek jej zespołu ma z nich bekę
Aktualizacja: 2025-08-29T14:09:16+02:00
13:19
Netflix: TOP 5 nowości na weekend, w tym kryminał z gwiazdorską obsadą
Aktualizacja: 2025-08-29T13:19:23+02:00
11:33
Genialny serial historyczny nareszcie w VOD. Długo czekałem na ten powrót
Aktualizacja: 2025-08-29T11:33:32+02:00
10:37
Najbardziej wzruszający film Netfliksa? Bez chusteczek nie zaczynaj seansu
Aktualizacja: 2025-08-29T10:37:09+02:00
9:43
Powstanie nowy Człowiek z blizną. Głównego bohatera zagra gwiazda Marvela
Aktualizacja: 2025-08-29T09:43:40+02:00
19:11
To ja już wolę adaptacje książek z Wattpada. Prime Video przegięło w drugą stronę
Aktualizacja: 2025-08-28T19:11:00+02:00
18:32
Jak wytresować smoka: kinowy hit już na VOD
Aktualizacja: 2025-08-28T18:32:00+02:00
17:59
Suits LA nareszcie w Polsce. Czy warto obejrzeć spin-off kultowego W garniturach?
Aktualizacja: 2025-08-28T17:59:00+02:00
16:56
W Polsce wreszcie można obejrzeć serial lepszy od Gry o tron. Wpadł na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-28T16:56:09+02:00
16:15
Lista śmierci: Mroczny wilk - recenzja. Prequel serialu anty-woke przebił oryginał
Aktualizacja: 2025-08-28T16:15:00+02:00
13:44
Nowa ekranizacja Stephena Kinga naprawdę przeraziła widzów. Zbadano ich podczas seansu
Aktualizacja: 2025-08-28T13:44:00+02:00
13:32
Rossmann ma swoją grę. Zagrasz w nią w drogerii
Aktualizacja: 2025-08-28T13:32:46+02:00
13:02
Kiler 3 jednak powstanie. Nie zgadniecie, kto napisze scenariusz
Aktualizacja: 2025-08-28T13:02:15+02:00
12:40
Magdalena C. i Bogusław L. staną przed sądem za reklamowanie alkoholu
Aktualizacja: 2025-08-28T12:40:20+02:00
12:19
Emeraude Toubia i David Dastmalchian w horrorze Rosario
Aktualizacja: 2025-08-28T12:19:51+02:00
11:51
Czwartkowy Klub Zbrodni – recenzja. Netflix dostarczył kryminał, który tętni życiem
Aktualizacja: 2025-08-28T11:51:49+02:00
11:48
Najlepsze filmy romantyczne 2025. Wybieramy TOP 25 tytułów
Aktualizacja: 2025-08-28T11:48:43+02:00
10:24
Prime Video broni obsady serialu "Tego lata stałam się piękna". Tyle hejtu się wylało
Aktualizacja: 2025-08-28T10:24:36+02:00
10:08
Młody aktor zagra Sylvestra Stallone’a. Jest bardzo, bardzo podobny
Aktualizacja: 2025-08-28T10:08:00+02:00
8:45
Lazarus to nowy, autorski serial Harlana Cobena. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-08-28T08:45:20+02:00
20:11
Reżyser Harry'ego Pottera zobaczył zdjęcia z planu serialu. Był w szoku
Aktualizacja: 2025-08-27T20:11:35+02:00
18:14
Twoja Twarz Brzmi Znajomo w 2025. Jury, prowadzący i uczestnicy
Aktualizacja: 2025-08-27T18:14:00+02:00
17:44
Netflix ujawnił datę 3. sezonu serialu Potwory. Historia Eda Geina
Aktualizacja: 2025-08-27T17:44:28+02:00
17:04
Mega zmiany w Prime Video. Kupisz tam seriale, których nikt inny nie ma
Aktualizacja: 2025-08-27T17:04:33+02:00
16:15
Musimy porozmawiać o Wojankach. To zaszło za daleko
Aktualizacja: 2025-08-27T16:15:00+02:00
15:02
Prime Video spuszcza bombę. Premiera serialu z lubianego uniwersum serwisu
Aktualizacja: 2025-08-27T15:02:22+02:00
14:33
Wystartował MFF w Wenecji 2025. Gdzie obejrzeć relację?
Aktualizacja: 2025-08-27T14:33:01+02:00
11:08
Netflix pokazał nowości na wrzesień 2025. Wracają 2 uwielbiane seriale
Aktualizacja: 2025-08-27T11:08:06+02:00
10:43
Thunderbolts*: gdzie obejrzeć film online? Nowość Marvela już jest
Aktualizacja: 2025-08-27T10:43:19+02:00
10:31
Adaptacja książki Kinga jest tak dobra, że będzie 2. sezon. Co z Polską?
Aktualizacja: 2025-08-27T10:31:22+02:00
9:32
Czy powstaną "K-popowe łowczynie demonów 2". Netflix ma pomysł
Aktualizacja: 2025-08-27T09:32:18+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA