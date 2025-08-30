Nowy serial "anty-woke" omamił użytkowników Prime Video

Ładowanie...

Niemal? To co pokonuje najbardziej anty-woke serial Prime Video? A 3. sezon "Tego lata stałam się piękna", którego ostatni odcinek w minioną środę wpadł na platformę Amazona. Produkcja z drobnymi przerwami przez cały czas swojego trwania (od 16 lipca) nie schodzi z pierwszego miejsca listy najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Wyrosła więc na największy hit usługi tych wakacji. Jest całkowicie poza konkurencją. Dlatego zajmowanie drugiej pozycji w zestawieniu jest ogromnym osiągnięciem "Listy śmierci: Mrocznego wilka".



To oczywiście prequel "Listy śmierci", która krótko po swojej premierze w 2022 roku doczekała się łatki serialu anty-woke. Dlaczego? To w końcu bardzo militaryzowany thriller, gloryfikujący indywidualizm, zemstę i żołnierską mentalność. W żaden sposób nie wpisuje się w trend progresywnych opowieści, charakteryzujących się różnorodnością i krytyką przemocy. Z tego właśnie względu nie przypadł krytykom do gustu (40 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), ale widzowie go pokochali.

"Lista śmierci" dostała co prawda zamówienie na 2. sezon, ale prace nad nim ruszyły dopiero wiosną tego roku i potrwają do późnej jesieni. Nie należy się go spodziewać przed 2026 rokiem. Tym bardziej fanów z pewnością ucieszył fakt, że w międzyczasie udało się zrealizować "Mrocznego wilka", który rozgrywa się przed wydarzeniami przedstawionymi w 1. odsłonie serialu oryginalnego.

W "Liście śmierci: Mrocznym wilku" śledzimy losy komandosa Bena Edwardsa, który dołącza do szarej strefy CIA. Im bardziej się w nią zagłębia, tym trudniej opanować mu swoje najmroczniejsze instynkty. Czy uda mu się nad nimi zapanować, czy może w pełni się im podda? O tym dopiero się przekonamy, bo w zeszłą środę na Prime Video zawitały tylko trzy pierwsze odcinki serialu.

Kolejne odcinki będą sukcesywnie pojawiać się na Prime Video w nadchodzące środy aż do 24 września. Biorąc tym samym pod uwagę, że 3. sezon "Tego lata stałam się piękna" dobiegł już końca, "Lista śmierci: Mroczny wilk" ma spore szanse przejąć pierwsze miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Oczywiście, jeśli nie wyprzedzi jej inna nowość serwisu.

W czasie trwania "Mrocznego wilka" Prime Video dorzuci parę serialowych premier. Już za chwilę - 1 września - dostaniemy młodzieżowe "The Runarounds", a 10 września pojawi się thriller "The Girlfriend". Mimo to najważniejszą nowością najbliższych tygodni będzie 2. sezon "Gen V" - spin-offu "The Boys". Zadebiutuje on na platformie już 17 września. I to właśnie on ma największe szanse, aby zagrozić panowaniu prequela "Listy śmierci" w usłudze.



Tego lata stałam się piękna Lista śmierci: Mroczny wilk Odliczanie Droga do ciebie Uwięziony Na zaginionych ziemiach Motyl The Pickup Upload Maxton Hall

Rafał Christ 30.08.2025 09:09

