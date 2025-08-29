REKLAMA
Genialny serial historyczny nareszcie w VOD. Długo czekałem na ten powrót

Tych dwóch obłędnych produkcji z ubiegłego dziesięciolecia od dłuższego czasu nie mogliśmy obejrzeć w Polsce legalnie. Teraz, dzięki Prime Video, za symboliczną opłatą możemy dorwać te doskonałe adaptacje. „Biała królowa” i „Biała księżniczka” to miniseriale, którym warto poświęcić czas. Gwarantuję. 

Michał Jarecki
biała królowa biała księżniczka serial prime video
„Biała królowa” oraz „Biała księżniczka” to dwa miniseriale (brytyjskie dramaty historyczne) wydane kolejno w 2013 i 2017 r. i bazujące na serii powieści Philippy Gregory. W obu przypadkach główną rolę zagrały aktorki wówczas jeszcze budujące rozpoznawalność, a dziś - w 2025 r. - rozchwytywane w Hollywood (mowa o Rebecce Ferguson i Jodie Comer). I w obu przypadkach widzowie i krytycy nie szczędzili pochwał.

Biała królowa, Biała księżniczka w Prime Video

Jeśli chodzi o pierwszy tytuł: akcja toczy się w 1464 r., w czasie destrukcyjnego konfliktu między rodami Yorków i Lancasterów - tzw. Wojny Dwóch Róż. Po dziewięciu latach walk Edward IV z rodu York zostaje koronowany na króla z pomocą polityka-manipulanta, lorda Warwicka, zwanego „Królotwórcą”. Wszystko idzie zgodnie z planem, dopóki Edward nie zakochuje się i w tajemnicy nie poślubia pięknej wdowy, Elizabeth Woodville z rodu Lancastrów (która to jest gotowa zrobić wszystko, by ocalić siebie i dwójkę swoich dzieci). Klasyczna, porywająca opowieść o miłości, zdradzie i władzy, widziana oczami trzech ambitnych kobiet walczących o przetrwanie i wpływy.

„Biała księżniczka” zaczyna się tuż po „Białej królowej”. Richard III przegrywa i ginie w bitwie pod Bosworth. Jego siostrzenica, Elizabeth, zostaje zmuszona do poślubienia zwycięzcy, Henryka VII, by wreszcie zakończyć Wojnę Dwóch Róż i zjednoczyć zwaśnione rody. Jednak uczucie między nimi rodzi się w bólach - Henryk podejrzewa, że Elizabeth coś przed nim ukrywa. Małżeństwo staje się areną politycznych zawirowań; otaczają je spiski, zdrady i nieufność, a Elizabeth walczy, by pogodzić lojalność wobec swojej matki i własnego rodu z rolą królowej.

Produkcje emitowane swego czasu w BBC i Starz liczą kolejno 10 i 8 odcinków. Niestety, w Wielkiej Brytanii - mimo świetnych początkowych wyników oglądalności - z czasem widownia zaczęła się kurczyć. Oba tytuły zgarniały jednak wysokie noty od krytyków i widzów, a nawet nominacje do prestiżowych nagród; chwalono świeżą perspektywę, angażujące dworskie intrygi, świetne aktorstwo, zwięzłość narracji, kostiumy, scenografię i rozmach. Głosy krytyczne były wycelowane głównie w dialogi, tempo i historyczne uproszczenia (przy jednoczesnym - ale też oczywistym - „usensacyjnieniu” niektórych faktów czy postaci). Tak czy owak: zabawa była przednia.

Co ciekawe, Starz - po sukcesie „Księżniczki” w USA - zamówiło kolejną miniserię opartą na powieściach Philippy Gregory: „Hiszpańską księżniczkę” (a później jej kontynuację). Stacja zbudowała z tych adaptacji mini-uniwersum o kobietach z epoki - niestety, nowsze tytuły nie dorównywały poprzednim w żadnej sferze. 

„Białą królową” dorwiecie w Prime Video za 20,99 zł za cały sezon lub 5,99 zł za odcinek. W przypadku kontynuacji możliwy jest jedynie zakup każdego z epizodów z osobna.

Więcej o serialach poczytasz na łamach Spider's Web:

Michał Jarecki
29.08.2025 11:33
Prime Video
