Zapnijcie pasy. To koreańskie postapo Netfliksa zafunduje wam jazdę w stylu "Mad Maxa"

"Black Knight" Netfliksa zabiera nas do postapokaliptycznej Korei AD 2071. Cztery dekady wcześniej kometa zderzyła się z Ziemią, w efekcie czego większość kontynentów została zalana, a Półwysep Koreański zmienił się w pustynię. Zagładę przetrwał zaledwie jeden procent populacji. Ocalałym potrzeba było nowego porządku, zasad i sprzętu - wynalazków dopasowanych do odmiennych warunków i potrzeb. Tak zwany Rdzeń Powietrzny zmienia oksyanion w tlen, ale jego ograniczone zasoby spowodowały podział społeczeństwa na dystrykty - klasyczną piramidę warstw społecznych.



Najliczniejsze grono pechowców wiedzie nędzne życie jako uchodźcy. Niektórzy, wykończeni dyskryminacją, głodem i niedoborem tlenu, wybrali drogę myśliwych - plądrują i rabują. Ich celem często bywają kurierzy, zahartowane i zdolne jednostki, które dostarczają tlen i towary utrzymujące ludzi przy życiu. Kurierzy muszą walczyć z pustynią i zanieczyszczonym powietrzem, nieustannie odpierając ataki, by dotrzeć do celu na czas. Niektórzy oddaliby wszystko, by zostać kurierami - dla wielu to jedyna szansa na przetrwanie.



Legendarny dostawca 5-8, przedstawiciel potężnych Mrocznych Rycerzy, bada sprawę budowy nowego osiedla. Na swojej drodze spotyka Sa-wola: uchodźcę, który marzy o pójściu w jego ślady. Sa-wol wie, że dzięki temu ma szansę zdobyć pożywienie i poprawić swój los.