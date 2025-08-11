Nowości w CANAL+. Fani teorii spiskowych i gier wideo będą zachwyceni

Ładowanie...

Jeszcze w sierpniu do oferty CANAL+ trafią dwa intrygujące filmy dokumentalne. Jeden z nich to opowieść o domniemanych technikach rosyjskich stosowanych na amerykańskich agentach, natomiast drugi docenią miłośnicy gier. Skupia się on bowiem na tak zwanych „strzelankach” - FPS-ach, które przybliżą nam historię i popularność gatunku.

Filmy dokumentalne: premiery w CANAL+

First Person Shooter. Idź, strzelaj, kombinuj

Tę produkcję dorwiecie w serwisie online już teraz. Pięcioodcinkowy tytuł to pozycja obowiązkowa dla miłośników gier wideo, a w szczególności FPS-ów (First Person Shooter), pierwszoosobowych strzelanek, czyli takich, w których patrzymy na świat gry oczami sterowanej przez nas postaci. Quake, Counter Strike, Call of Duty to zaledwie wierzchołek tej gatunkowej góry lodowej. Produkcja przybliża historię gier tego typu, omawiając ich historię i mechanizmy stojące za ich niesłabnącą popularnością. Wśród wypowiadających się osób zobaczymy takie legendy jak John Romero (legendarny projektant gier stojący za takimi markami jak Doom czy Wolfenstein), John Carmack (współzałożyciel kultowej firmy id Software) oraz Jamie Griesemer (główny designer Halo 2). Gratka dla graczy, ale i pozostali powinni się wciągnąć - całość jest napisana z myślą o każdym typie widza.

Syndrom hawański. Kto pierze umysły Amerykanów?

Oto dokumentalne śledztwo w sprawie, której wywiad USA poświęca ponoć bardzo dużo uwagi. Tytułowe pytanie nie jest tu metaforą - zdaniem autorów filmu istnieje bowiem niepokojące podejrzenie, że Rosja celowo stosuje tajne urządzenia, które wpływają na pracę mózgów amerykańskich agentów i dyplomatów. Wywiady z osobami skarżącymi się na bóle głowy, zaniki pamięci i inne dziwne dolegliwości stały się podstawą do badania tematu na podstawie dostępnych faktów, które szczegółowo i bez przedwczesnych konkluzji przedstawia ten serial dokumentalny. Teoria spiskowa? A może jednak nie?



Premiera 21 sierpnia.

Michał Jarecki 11.08.2025 20:22

