REKLAMA
Chopin, Chopin od dziś w VOD. Nie wydacie ani grosza

Jeszcze dwa miesiące temu film biograficzny o Fryderyku Chopinie był częstym gościem w kinowym repertuarze. Teraz zaś produkcja poświęcona polskiemu artyście wylądowała w VOD. Gdzie można obędzie obejrzeć "Chopin, Chopin!"?

Adam Kudyba
W październiku tego roku do kin trafił film opowiadający o jednym z najsłynniejszych artystów w historii Polski. W interpretacji reżyserskiej Michała Kwiecińskiego, Fryderyk Chopin (Eryk Kulm jr) to młody polski pianista, którego życie od jakiegoś czasu rozgrywa się na francuskiej ziemi. Jest salonowym lwem, który zabawia towarzystwo nie tylko doskonałą muzyką, ale również błyskotliwością, dowcipami i towarzyskim usposobieniem. Relatywnie beztroskie życie lokalnego celebryty wkrótce zostanie przerwane: słynny pianista i kompozytor otrzymuje tragiczną diagnozę. Dowiaduje się bowiem, że zostało mu kilka lat życia i jest chory na gruźlicę.

Chopin, Chopin z premierą w VOD. Warto skorzystać z okazji

"Chopin, Chopin!" zasłynął nie tylko jako kolejne filmowe podejście do jednego z najsłynniejszych polskich artystów, ale również jako jedno z najdroższych dzieł w historii polskiego kina - budżet filmu Kwiecińskiego wyniósł bowiem 72 mln złotych. Kwota ta przełożyła się na docenioną przez widzów i krytyków techniczną jakość, jednak wielu - słusznie - zwróciło uwagę, że słabiej prezentuje się scenariusz. Dostrzeżono jednak ogromny talent wcielającego się w główną rolę Eryka Kulma jr, którego świetna gra aktorska potrafi zasłonić wady fabuły.

Tym, którzy nie mieli szansy na obejrzenie "Chopin, Chopin!" w kinie, los właśnie dał niebagatelną okazję, by nadrobić to niedopatrzenie i wyrobić sobie zdanie samemu. Film Michała Kwiecińskiego jest bowiem od dziś dostępny do obejrzenia na TVP VOD - serwisie, na którym dostępne jest wiele produkcji związanych z Telewizją Polską. Nie inaczej jest w przypadku "Chopin, Chopin!" - za dystrybucję filmu odpowiedzialna jest TVP Dystrybucja Kinowa, zaś sam film powstał jako produkcja Akson Studio oraz Telewizji Polskiej.

To jednak nie koniec niespodzianek. Cena dostępu do tego filmu na TVP VOD wynosi okrągłe zero złotych. "Chopin, Chopin!" będzie można obejrzeć za darmo, a jedynym kosztem, jaki poniesie potencjalny oglądający, będzie przeczekanie reklam. Parafrazując klasyka - jest to poświęcenie, na które powinno być gotowych wielu widzów - nierzadko bowiem mamy do czynienia z tego typu filmowym rozmachem w Polskim kinie.

Chopin, Chopin - obsada filmu

  • Eryk Kulm jako Fryderyk Chopin
  • Josephine de la Baume jako George Sand
  • Victor Meutelet jako Franciszek Liszt
  • Lambert Wilson jako król Ludwik Filip I
  • Karolina Gruszka jako Delfina Potocka
  • Kamil Szeptycki jako Julian Fontana
  • Maja Ostaszewska jako Justyna Chopin
  • Martyna Byczkowska jako Maria Wodzińska
24.12.2025 12:29
Tagi: Polskie filmyTVP VODvod
