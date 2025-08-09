REKLAMA
Disney+ - czy jest okres próbny? Sprawdzamy

Platformy streamingowe nie uznają czegoś takiego, jak wakacje i pracują na najwyższych obrotach, by zapewnić swoim subskrybentom jak najlepsze oferty. Sprawdzamy, czy Disney+ oferuje okres próbny i ile wynosi cena za możliwość skorzystania z filmowo-serialowego bogactwa tego serwisu.

Adam Kudyba
disney plus okres probny
Disney+ powszechnie cieszy się mianem jednego z najpopularniejszych serwisów streamingowych, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Ci, którzy jeszcze nie skorzystali z możliwości wykupu dostępu, zapewne zastanawiają się, czy warto. Oto najważniejsze informacje na temat oferty platformy streamingowej Disney+.

Spis treści:

Disney+ - czy jest okres próbny?

W tym momencie Disney+ nie oferuje darmowego okresu próbnego dla nowych użytkowników. Platforma ma jednak w swoim zanadrzu inną opcję, nazwaną "ofertą powitalną". Na czym ona polega? W ramach rejestracji i skorzystania z niej, można uzyskać dostęp do Disney+ na 12 miesięcy w cenie wynoszącej tyle, ile zapłaciłoby się za 10. Może zostać anulowana w dowolnym momencie, jednak serwis przypomina, że anulowanie subskrypcji wchodzi w życie z końcem bieżącego roku rozliczeniowego.

Disney+ - ile kosztuje?

Podstawowa oferta Disney+ opiera się na dwóch planach: Standard oraz Premium. Oto, jak wyglądają ich szczegóły, włącznie z cenami:

Standard:

  • jakość maks. 1080p Full HD
  • oglądanie na 2 urządzeniach jednocześnie
  • możliwe pobieranie
  • brak obsługi Dolby Atmos
  • filmy i seriale bez reklam
  • cena: 29,99 zł za miesiąc, 299,90 zł za rok

Premium:

  • jakość maks. 4K UHD i HDR
  • oglądanie na 4 urządzeniach jednocześnie
  • możliwe pobieranie
  • obsługa Dolby Atmos
  • filmy i seriale bez reklam
  • cena: 49,99 zł za miesiąc, 499,90 zł za rok

Disney+ - co to za serwis?

Disney+ to amerykańska usługa streamingowa, należąca do The Walt Disney Company. Do jej podstawowych zadań należy dystrybucja filmów, seriali i programów telewizyjnych, wyprodukowanych przez podmioty należące do wspomnianej firmy. Dostarcza przede wszystkim treści związane z wchodzącymi w skład TWDC markami, takimi jak Marvel, Pixar, Star Wars, czy National Geographic. W Polsce Disney+ zostało uruchomione 14 czerwca 2022 roku i dość prędko zyskało miano jednego z najważniejszych oraz najchętniej oglądanych serwisów streamingowych.

Disney+ - jak kupić taniej?

Co do zasady przy wykupywaniu subskrypcji platform streamingowych, najlepiej jest skorzystać z legalnych, pewnych źródeł - czyli z ofert znajdujących się na stronach serwisów. Pewnym rozwiązaniem, korzystnym finansowo, mogłoby być wykupienie od razu pakietu rocznego - kwota rocznych ofert zarówno w planie Standard, jak i Premium, jest niższa, niż w przypadku comiesięcznego opłacania dostępu do Disney+.

Disney+ u operatorów

Disney+ jest usługą dostępną wśród różnych operatorów dostępnych na rynku. Oto lista tych, za których pośrednictwem można uzyskać dostęp do tej platformy streamingowej i jej oferty:

  • Polsat Box
  • Plus
  • Netia
  • Polsat Box Go

Disney+ - co warto obejrzeć?

Choć konkurencja jest niewątpliwie mocna, Disney+ ma się czym pochwalić, jeśli chodzi o tytuły dostępne w ramach oferty serwisu. Platforma ma w swoich zasobach m.in. sekcje: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars - w ich skład wchodzi spora część produkcji, które wyszły spod skrzydeł tej marki. W ramach subskrypcji Disney+ można również obejrzeć takie dzieła jak "Hamilton", słynny serial "The Bear", ikoniczne "9-1-1", "Anatomię Greya", a także filmy, które jeszcze niedawno były pokazywane w kinach, w tym "Amator" z Ramim Malekiem czy "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat". Aby lepiej zapoznać się z tym, co jest dostępne na platformie, zerknijcie do naszych zestawień:

Więcej o produkcjach dostępnych w Disney+ przeczytacie na Spider's Web:

09.08.2025 06:01
Tagi: Disney+
