Disney+ wjechał z nową promocją. Super cena za kilka miesięcy oglądania

11 września 2025 r. wystartowała nowiutka promocja od Disney+ - jedna z najfajniejszych, jakie serwis kiedykolwiek zaproponował potencjalnym subskrybentom. Dzięki niej możecie przez kilka miesięcy konsumować bibliotekę platformy w naprawdę korzystnej cenie.

Michał Jarecki
disney plus promocja
Disney+ to serwis z przebogatą bibliotekę, oferującą znacznie więcej niż wielkie franczyzy pokroju Marvel, Star Wars czy Obcy. Znajdziecie tam całą masę niedostępnych nigdzie indziej filmów i seriali, które warto sprawdzić.

Rzecz jasna, przy tak pokaźnej liczbie dostępnych platform, większość subskrybentów dokonuje wyboru - i decyduje się na jeden, dwa serwisy, które zachęcają ofertą. Niektórzy wykupują dostęp w jednym miejscu, by po dwóch-trzech miesiącach nadrabiania zaległości przeskoczyć gdzie indziej. Ewentualnie: czekają na promocje, a te naprawdę potrafią zaskoczyć. Jak ta, o której chcę wam właśnie opowiedzieć.

Disney+
Od 9,99 zł miesięcznie przez 3 miesiące
Disney+
Oferta kończy się 27/09/25. Tylko nowi i spełniający warunki powracający subskrybenci. Muszą mieć ukończone 18 lat. Najniższa cena miesięczna planu Standard z ostatnich 30 dni: 29,99 zł. Po 3 miesiącach następuje automatyczne odnowienie w obowiązującej wówczas miesięcznej cenie planu Standard wynoszącej 34,99 zł, o ile nie anulujesz wcześniej.
Disney+ z kolejną promocją. Świetna okazja

Tym razem Disney wychodzi naprzeciw potencjalnym nowym (lub spełniającym warunki powracającym) subskrybentom. Od 11 do 27 września włącznie pełnoletni użytkownicy mogą wykupić plan Standard i płacić za niego zaledwie 9,99 zł miesięcznie przez trzy miesiące. Powtórzę: kwartał oglądania Disney+ za niespełna trzy dyszki. Tak dobrze to chyba nie było, co?

Należy jednak pamiętać, ze po 3 miesiącach korzystania nastąpi automatyczne odnowienie w obowiązującej miesięcznej cenie planu Standard wynoszącej 34,99 zł - no chyba, że wcześniej anulujesz subskrypcję.

Przy okazji przypominam, że już w piątek 12 września w ofercie Disney+ (i tylko tam!) zadebiutuje pierwszy lokalny (znaczy się: polski) serial oryginalny platformy. Mowa o "Breslau", kryminale, który - jak donosi mój redakcyjny kolega - jest czymś znacznie lepszym niż tylko kolejnym przedstawicielem tego popularnego gatunku.

BRESLAU OBEJRZYSZ TUTAJ:
Disney+
BRESLAU
Disney+

Czytaj więcej:

Zdjęcie główne: miss.cabul / Shutterstock.com

Michał Jarecki
11.09.2025 10:45
Tagi: Disney+Promocje
