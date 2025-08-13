REKLAMA
Widzowie zachwycają się thrillerem o toksycznej męskości. To nowość HBO Max

"Dzień polowania" w zeszłą sobotę zadebiutował na HBO Max. Szybko dostał się do topki najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie. Na początku znalazł się gdzieś w jej ogonie, ale teraz walczy o wejście na podium. Czemu użytkownicy serwisu tak go pokochali? Według wpisów w mediach społecznościowych to wciągający i trzymający w napięciu thriller, skupiający się na temacie toksycznej męskości.

Rafał Christ
dzień polowania thriller hbo max
Zaczyna się niewinnie. Akcja rozgrywa się podczas wieczoru kawalerskiego w odciętej od cywilizacji kabinie w środku lasu. W imprezie bierze udział porywcza pracownica seksualna. To jej punkt widzenia przyjmujemy i jej oczyma spoglądamy na kolejne męskie rytuały - picie, docinki, prowokacyjne żarty. Problem w tym, że z czasem przybierają one coraz bardziej agresywną formę. Noc zamienia się przez to w konfrontację, w której coraz trudniej odróżnić żart od realnego zagrożenia.

Choć opis fabuły brzmi dość sztampowo, "Noc polowania" przypadła krytykom do gustu. Na Rotten Tomatoes thriller cieszy się bowiem 88 proc. pozytywnych recenzji. Czytamy w nich, że reżyserka Annick Blanc w umiejętny sposób buduje i zagęszcza niepokojącą atmosferę. Wychodzi jej dzięki temu film bardzo duszny i stylowy.

Dzień polowania - opinie o nowym thrillerze na HBO Max

Widzowie wypowiadają się o "Dniu polowania" w podobnej manierze. Thriller tak bardzo przypadł im do gustu, że według nich mógłby być nawet znacznie dłuższy. W mediach społecznościowych chętnie dzielą się swoimi opiniami, pisząc o gatunkowości i trzymającej w napięciu fabule.

Kolejny świetny debiut reżyserski! Film Annick Blanc to sprytna, trzymająca w napięciu wariacja na temat tego, jak wszystko może pójść bardzo, bardzo źle w domu w lesie

Trochę thriller, trochę horror. Bardzo mi się podobał

Bardziej thriller niż horror, który pod mikroskop bierze patriarchat i ludzkie zachowanie. Jest klaustrofobiczny, nieprzewidywalny - wyjątkowy debiu Annick Blanc. Mógłby być 30 min dłuższy

- czytam na X (dawny Twitter).

Oczywiście, są też zastrzeżenia. Może nawet nie do samego filmu, ile do tematyki, jaką podejmuje. Jeden użytkownik twierdzi, że jest dobry, ale jako on jako widz jest już zmęczony produkcjami, której "męskość jest tym złym":

Ze wszystkich powyższych wpisów jasno wynika, że "Dzień polowania" jest thrillerem, z którym warto się zapoznać. Potwierdza to jego wysoka pozycja na liście najpopularniejszych filmów dostępnych w naszym kraju na HBO Max - przegrywa jedynie z "Oszukać przeznaczenie: Więzami krwi", "Królestwem Planety Małp" i "Babygirl".

Rafał Christ
13.08.2025 16:15
