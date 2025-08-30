REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Prime Video kasuje uwielbiany serial. Widzowie walczą o kontynuację

Młodzieżowy dramat "Motorheads" błyskawicznie podbił serca subskrybentów serwisu Prime Video - niedługo po premierze 1. sezonu produkcji widzowie już domagali się kolejnego. Wydawałoby się, że ogłoszenie kolejnej odsłony to tylko formalność - tytuł został w końcu oceniony bardzo przyzwoicie. Okazało się jednak, że serwis od Amazona postanowił zrezygnować z realizacji 2. sezonu. Ale spokojnie, nie jest na szczęście tak źle, jak mogłoby się wydawać.

Anna Bortniak
motorheads skasowani serial prime video szuka domu
REKLAMA

Pod koniec maja w bibliotece serwisu Prime Video zadebiutował serial "Motorheads". Jak czytamy w oficjalnym opisie produkcji, skupia się on na pierwszej miłości, złamanych sercach i pierwszych zawodach miłosnych, ale również na przekręceniu kluczyka w pierwszym samochodzie. Fabuła osadzona jest w przemysłowym miasteczku, które niegdyś tętniło życiem, a dziś jego mieszkańcy szukają nadziei na lepsze jutro.

Bohaterami "Motorheads" są licealiści-outsiderzy, których połączyła nie tylko przyjaźń, ale również miłość do wyścigów ulicznych. W centrum wydarzeń znajdują się Zac i Caitlyn Torres, który wraz z matką przeprowadzają się do Ironwood w Pensylwanii. Tam wprowadzają się do swojego wujka, Logana Maddoxa, który zajmuje się tuningiem samochodów. To początek ich rozdziału w życiu, w którym obecne będą nie tylko nowe relacje, ale również intrygi i tajemnice.

REKLAMA

Prime Video kasuje serial Motorheads. Co z 2. sezonem?

Mimo że produkcja dla młodzieży stworzona przez Johna A. Norrisa została przez widzów świetnie przyjęta (w Rotten Tomatoes otrzymała 78 proc. świeżości od krytyków i 95 proc. od wszystkich widzów), to z jakiegoś powodu Prime Video zdecydował się anulować serial i zrezygnować z kontynuacji - podaje serwis Deadline. Decyzja zapadła ponad trzy miesiące po premierze 10-odcinkowego 1. sezonu 20 maja.

Podczas gdy fani zaciekle walczą o to, by serial doczekał się kontynuacji, producenci tytułu rozpoczęli już rozmowy z innymi serwisami streamingowymi. Oznacza to, że nowy dom dla "Motorheads" jest aktywnie poszukiwany.

Chcieliśmy stworzyć serial bez ukrytych motywów, z sercem, który da rodzinom coś, co będą mogły oglądać razem. Chociaż Johnny i ja jesteśmy rozczarowani, że serial "Motorheads" nie będzie kontynuowany na Prime Video, jesteśmy niezmiernie dumni z tego, co stworzył zespół. Pomimo premiery z niewiarygodnie małym rozgłosem, nasza oddana i głośna rzesza fanów przewodziła i sprawiła, że ​​serialu nie dało się zignorować. Ich entuzjazm dodał nam energii i jesteśmy optymistycznie nastawieni do tego, że znajdziemy dom, który uwierzy w ten serial i go wesprze

- powiedział producent wykonawczy serialu, Jason Seagraves.

Vernon Sanders, szef działu telewizyjnego Amazon MGM Studios, podkreślał w zeszłym miesiącu, że produkcja uzyskała wysoki wskaźnik ukończenia, co oznacza, że widzowie śledzili "Motorheads" od początku do końca. Świetne oceny i wysoka oglądalność niestety nie były dla Prime Video wystarczające.

Jednym z czynników, który doprowadził do tego, że zdecydowano się zrezygnować z produkcji, był zapewne fakt, iż "Motorheads" nigdy nie znalazł się w cotygodniowym rankingu 10 najlepszych seriali streamingowych Nielsena. Jednak w związku z tym, że Prime Video nie zdecydował się na kontynuację, a fani zaczęli protestować w mediach społecznościowych, o produkcji może zrobić się głośno, co być może będzie miało odzwierciedlenie w rankingu, jeśli 2. sezon rzeczywiście powstanie.

REKLAMA

O produkcjach w Prime Video czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
30.08.2025 15:40
Tagi: Prime VideoTeen dramayoung adult
Najnowsze
14:34
Uwielbiam stare thrillery. Ten z Netfliksa zrobił mi wieczór
Aktualizacja: 2025-08-30T14:34:00+02:00
13:10
Dexter: kolejność oglądania seriali. W jakich VOD je znajdziesz?
Aktualizacja: 2025-08-30T13:10:00+02:00
12:09
James Gunn ściąga od Disneya, ale tym razem DC nie naśladuje Marvela, tylko Star Wars
Aktualizacja: 2025-08-30T12:09:00+02:00
11:05
Najlepsze thrillery na Disney+. TOP 15
Aktualizacja: 2025-08-30T11:05:00+02:00
10:10
Tak się drwi ze sportowego nadęcia. HBO zrobiło znakomitą parodię
Aktualizacja: 2025-08-30T10:10:00+02:00
9:09
Nowy serial "anty-woke" omamił użytkowników Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-30T09:09:00+02:00
8:02
Użytkownicy Disney+ tak łaknęli filmu prosto z kina, że olali nowy thriller
Aktualizacja: 2025-08-30T08:02:00+02:00
4:44
Miłość i nadzieja w VOD - kiedy emisja? Gdzie obejrzeć przed premierą w TV?
Aktualizacja: 2025-08-30T04:44:00+02:00
20:17
Planeta singli 4: Wyspa - recenzja. Czy to udany powrót uwielbianej serii?
Aktualizacja: 2025-08-29T20:17:58+02:00
19:19
Ne Zha 2 - recenzja. Widzowie mają rację. Ten film to najlepsze widowisko roku
Aktualizacja: 2025-08-29T19:19:00+02:00
19:13
Ten film z influencerami był hitem w kinach. Trafi na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-29T19:13:06+02:00
18:05
Nie dajcie się nabrać na nowy hit akcji ze Stallonem. To kit
Aktualizacja: 2025-08-29T18:05:00+02:00
16:02
Dzięki Prime Video w Polsce wreszcie obejrzymy serial, za którym widzowie tęsknią od dawna
Aktualizacja: 2025-08-29T16:02:00+02:00
15:15
Wielki hit Netfliksa wrócił z 2. sezonem. Co dziwne, zaskoczył mnie pozytywnie
Aktualizacja: 2025-08-29T15:15:00+02:00
14:09
Fani Ariany Grande błagają o koncerty. Członek jej zespołu ma z nich bekę
Aktualizacja: 2025-08-29T14:09:16+02:00
13:19
Netflix: TOP 5 nowości na weekend, w tym kryminał z gwiazdorską obsadą
Aktualizacja: 2025-08-29T13:19:23+02:00
11:33
Genialny serial historyczny nareszcie w VOD. Długo czekałem na ten powrót
Aktualizacja: 2025-08-29T11:33:32+02:00
10:37
Najbardziej wzruszający film Netfliksa? Bez chusteczek nie zaczynaj seansu
Aktualizacja: 2025-08-29T10:37:09+02:00
9:43
Powstanie nowy Człowiek z blizną. Głównego bohatera zagra gwiazda Marvela
Aktualizacja: 2025-08-29T09:43:40+02:00
19:11
To ja już wolę adaptacje książek z Wattpada. Prime Video przegięło w drugą stronę
Aktualizacja: 2025-08-28T19:11:00+02:00
18:32
Jak wytresować smoka: kinowy hit już na VOD
Aktualizacja: 2025-08-28T18:32:00+02:00
17:59
Suits LA nareszcie w Polsce. Czy warto obejrzeć spin-off kultowego W garniturach?
Aktualizacja: 2025-08-28T17:59:00+02:00
16:56
W Polsce wreszcie można obejrzeć serial lepszy od Gry o tron. Wpadł na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-28T16:56:09+02:00
16:15
Lista śmierci: Mroczny wilk - recenzja. Prequel serialu anty-woke przebił oryginał
Aktualizacja: 2025-08-28T16:15:00+02:00
13:44
Nowa ekranizacja Stephena Kinga naprawdę przeraziła widzów. Zbadano ich podczas seansu
Aktualizacja: 2025-08-28T13:44:00+02:00
13:32
Rossmann ma swoją grę. Zagrasz w nią w drogerii
Aktualizacja: 2025-08-28T13:32:46+02:00
13:02
Kiler 3 jednak powstanie. Nie zgadniecie, kto napisze scenariusz
Aktualizacja: 2025-08-28T13:02:15+02:00
12:40
Magdalena C. i Bogusław L. staną przed sądem za reklamowanie alkoholu
Aktualizacja: 2025-08-28T12:40:20+02:00
12:19
Emeraude Toubia i David Dastmalchian w horrorze Rosario
Aktualizacja: 2025-08-28T12:19:51+02:00
11:51
Czwartkowy Klub Zbrodni – recenzja. Netflix dostarczył kryminał, który tętni życiem
Aktualizacja: 2025-08-28T11:51:49+02:00
11:48
Najlepsze filmy romantyczne 2025. Wybieramy TOP 25 tytułów
Aktualizacja: 2025-08-28T11:48:43+02:00
10:24
Prime Video broni obsady serialu "Tego lata stałam się piękna". Tyle hejtu się wylało
Aktualizacja: 2025-08-28T10:24:36+02:00
10:08
Młody aktor zagra Sylvestra Stallone’a. Jest bardzo, bardzo podobny
Aktualizacja: 2025-08-28T10:08:00+02:00
8:45
Lazarus to nowy, autorski serial Harlana Cobena. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-08-28T08:45:20+02:00
20:11
Reżyser Harry'ego Pottera zobaczył zdjęcia z planu serialu. Był w szoku
Aktualizacja: 2025-08-27T20:11:35+02:00
18:14
Twoja Twarz Brzmi Znajomo w 2025. Jury, prowadzący i uczestnicy
Aktualizacja: 2025-08-27T18:14:00+02:00
17:44
Netflix ujawnił datę 3. sezonu serialu Potwory. Historia Eda Geina
Aktualizacja: 2025-08-27T17:44:28+02:00
17:04
Mega zmiany w Prime Video. Kupisz tam seriale, których nikt inny nie ma
Aktualizacja: 2025-08-27T17:04:33+02:00
16:15
Musimy porozmawiać o Wojankach. To zaszło za daleko
Aktualizacja: 2025-08-27T16:15:00+02:00
15:02
Prime Video spuszcza bombę. Premiera serialu z lubianego uniwersum serwisu
Aktualizacja: 2025-08-27T15:02:22+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA