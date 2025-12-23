Na Prime Video nowe sci-fi walczy z fantasy. Wygrywają widzowie

Ładowanie...

Ponad 1,5 roku - tyle użytkownicy Prime Video czekali na powrót "Fallouta". Kontynuacja drugiego najpopularniejszego serialu platformy Amazona pojawiła na tydzień przed świętami. Subskrybenci serwisu nie od razu się na nią rzucili. Produkcja musiała początkowo uznawać wyższość "Powiedz mi po cichu". Dopiero z casem udało jej się wejść na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w usłudze w naszym kraju.



Też nie oszukujmy się, że trwało to jakoś długo. 2. sezon "Fallouta" potrzebował co najwyżej paru dni, żeby zdominować zestawienie. Jakąś chwilę po premierze pierwszego odcinka udało mu się wdrapać na pierwsze miejsce topki. I na razie nigdzie się nie wybiera. Na dobre i na złe. Możemy spokojnie założyć, że na liście najchętniej oglądanych tytułów w naszym kraju będzie rządził i dzielił przez wiele najbliższych tygodni.

OGLĄDAJ PRIME VIDEO: PRIME VIDEO Prime Video

REKLAMA

Prime Video - co obejrzeć?

Tak było z 1. sezonem. Po swojej premierze w kwietniu 2024 roku tygodniami nie schodził z pierwszego miejsca topki najpopulariejszych tytułód dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Użytkownicy tak go pokochali, że nawet gdy zszedł ze szczytu to nie pozwolili mu szybko zestawienia opuścić. Miesiącami utrzymywał się na jego dalszych pozycjach. Teraz może się to powtórzyć z 2. odsłoną uwielbianego serialu science fiction.

Tym bardziej że 1. sezon "Fallouta" zapracował sobie na swą popularność wszystkimi odcinkami naraz. Przy okazji 2. odsłony Prime Video wzięło się na sposób. Już nie udostępniło nam całości, żebyśmy mogli sobie ją zbindżować. Wypuszcza epizod za epizodem, tydzień po tygodniu. W każdą środę zainteresowanie hitorym serialem science fiction będzie więc wzrastać. Dlatego nawet jeśli spadnie na chwilę w zestawieniu, to zaraz wróci na najwyższy stopień podium. Tak to zazwyczaj na platformie Amazona wygląda.

Mogliśmy się o tym przekonać całkiem niedawno. "The Mighty Nein" - świetne fantasy z uniwersum "Legendy Vox Machiny" - od dłuższego czasu krąży sobie po topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Bywa niżej, ale wyżej zachodzi za każdym razem, gdy pojawia się nowy odcinek. A raczej - pojawiał się. Produkcja właśnie dobiegła końca.

W miniony poniedziałek na Prime Video wylądował finałowy odcinek 1. sezonu "The Mighty Nein". Oczywiście, jego popularność nie może się równać z zainteresowaniem "Falloutem". W topce jest więc na drugim miejscu. Wyprzedza "Skok stulecia 2", który jeszcze nie tak dawno zajmował pierwsze miejsce zestawienia.

Jak widać po czołówce topki, użytkowników Prime Video święta zdają się omijać. Podczas gdy zestawienia najpopularniejszych tytułów Netfliksa czy Disney+ pękają w szwach od świątecznych produkcji, na platformie Amazona są tylko dwie, które widzów interesują. I to tak średnio. Bo "Co za radość" zajmuje dopiero piąte miejsce listy najchętniej oglądanych tytułów, a "Grinch: Świąt nie będzie" okupuje pozycję szóstą.



Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

Fallout The Mighty Nein Skok stulecia 2 Powiedz mi po cichu Co za radość Grinch: Świąt nie będzie The Order. Ciche braterstwo Skok stulecia Dzień ostateczny Ona jedzie z przodu

REKLAMA

Rafał Christ 23.12.2025 20:11

Ładowanie...