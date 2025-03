Czy afera o Śnieżkę czegoś nas nauczyła? Z całą pewnością tego, że warto gryźć się w język

Zaczęło się w czerwcu 2021 r., gdy Disney ogłosił, że w tytułową rolę Królewny Śnieżki wcieli się Rachel Zegler - aktorka o kolumbijsko-polskich korzeniach. Decyzja ta spotkała się z, hm, powiedzmy, że mieszanymi reakcjami. Wówczas nie były jeszcze tak agresywne: część internautów krytykowała wybór aktorki o latynoskim pochodzeniu do roli postaci tradycyjnie przedstawianej jako jasnoskóra (bardzo, bardzo blada). Sama Zegler broniła swojego angażu; podkreślała też, że jako dziecko kochała postać Śnieżki i możliwość odegrania tej królewny to dla niej wielki zaszczyt. Co ciekawe, jednym z argumentów jej przeciwników był opis Śnieżki z... baśni braci Grimm. Tych samych, które Disney przerabiał po swojemu już od pierwszych adaptacji.



Pół roku później w rozmowie z magazynem „Variety” aktorka ponownie wyraziła wielkie podekscytowanie rolą, zaznaczając, że nie spodziewała się takiej szansy - również dlatego, że dotychczas nikt nie skojarzyłby Śnieżki z Latynoską. Jej wypowiedź spotkała się z wieloma pozytywnymi reakcjami, ale malkontentów nie brakowało.



Mijał czas, pojawiały się kolejne wywiady. Zegler w rozmowach nieraz odnosiła się do oryginalnie animacji z 1937 r. dość krytycznie, nazywając ją „przestarzałą” pod względem przedstawiania kobiet - i naprawdę nie trzeba być zanadto „postępowym” człowiekiem, by przyznać jej rację. Artystka zapowiedziała, że nowa wersja Śnieżki nie będzie marzyła o miłości, a o ocaleniu swojego królestwa. Stwierdziła przy okazji, iż oryginalnie protagonistka zbyt mocno koncentruje się na wątku miłosnym z księciem, którego zachowanie określiła jako „dziwne” i przypominające stalking.



Te zmiany spotkały się z, jakżeby inaczej, oskarżeniami o nadmierny „wokeizm” i odejście od klasycznej narracji. Wychodzi na to, że odtwarzanie znanych historii w identyczny sposób milion razy to jedyna słuszna ścieżka - z kolei reinterpretacje to ta niewłaściwa.



Przy okazji decyzja o rezygnacji z tradycyjnego wątku miłosnego i przedstawienie księcia jako postaci mniej istotnej wywołała dyskusje na temat nowego podejścia do klasycznych baśni - w kontekście współczesnych wartości.