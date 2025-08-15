Ładowanie...

Po tym, jak HBO Max zasypało nas popularnymi cyklami filmów („Planeta małp”, „Oszukać przeznaczenie”) oraz kinowymi nowościami (szósta część wspomnianego cyklu, „Babygirl”), przyszedł czas na... wyciszenie. Niestety, na półmetku sierpnia 2025 r. platforma Warnera nie spuściła żadnej bomby, co nie oznacza, że nie będziemy mieli czego oglądać. Najmocniejszą moim zdaniem premierą jest film z Aubrey Plazą, który ominął polskie kina, a z pewnością zasługuje na uwagę widzów.

HBO Max: co obejrzeć w długi weekend? 5 nowych filmów i seriali

Na złej drodze

Tytuł filmu: Na złej drodze

Czas trwania: 1 godz. 37 min

Rok produkcji: 2022

Reżyser: John Patton Ford

Aktorzy: Aubrey Plaza, Theo Rossi

Nasza ocena: 8/10

Ocena IMDB: 6,7/10

Ten reżyserski i scenariuszowy debiut opowiada historię Emily Benetto - młodej mieszkanki Los Angeles, która pracuje dla firmy cateringowej dostarczającej posiłki m.in. innym dużym firmom. Jest pogrążona w długach, ponieważ zmaga się ze spłatą kredytu studenckiego. Wyrok skazujący za napaść (kłótnia z byłym chłopakiem) uniemożliwia jej uzyskanie dobrze płatnej pracy, a właściwie niemal całkiem wyklucza ją z rynku. Pewnego dnia współpracownik - chcąc odwdzięczyć się za pomoc - łączy Emily z grupą poszukującą tzw. fałszywych klientów. I tka bohaterka wkracza do świata oszustw... Jak się to skończy? Bardzo dobry, gęsty od społecznych komentarzy, mądry film ze świetną Plazą.

Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One

Tytuł filmu: Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 2h 43m

Reżyseria: Christopher McQuarrie

Obsada: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg

Nasza ocena: 9/10

Ocena IMDb: 7.9/10

W przedostatniej odsłonie uwielbianej serii - "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One" - Ethan Hunt wraz z zespołem IMF będzie musiał podjąć się, jakżeby inaczej, najniebezpieczniejszej misji. Główny bohater trafia bowiem na trop przerażającej broni, która jest ogromnym zagrożeniem nie tylko dla ludzkości, ale i dalszych losów całego świata.

Zabójcza rywalizacja

Tytuł filmu: Zabójcza rywalizacja

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 1h 26m

Reżyseria: Lee Gabiana

Obsada: Melissa Joan Hart, Valerie Loo

Ocena IMDb: 5.9/10

Kochająca, troskliwa, przejęta matka wpada w prawdziwą furię, gdy jej córka zostaje wyrzucona z zespołu tanecznego w jej dawnej szkole. Nowiutki thriller, po którym nie wiadomo, czego się spodziewać.

Uwierz

Tytuł filmu: Uwierz

Rok produkcji: 2013

Czas trwania: 1h 26m

Reżyseria: David Scheimann

Obsada: Jack Smith, Brian Cox, Natasha McElhone

Ocena IMDb: 5.8/10

Utalentowany młody piłkarz, który wpada w tarapaty z powodu drobnego wykroczenia, trafia pod opiekę byłego trenera Manchesteru United, Matta Busby’ego. Ten, poruszony jego losem, postanawia powrócić z emerytury, by pomóc chłopcu i jego drużynie. Co, jak można się spodziewać, nie będzie łatwym zadaniem.

Kłopoty rodzinne

Tytuł filmu: Kłopoty rodzinne

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 1h 43m

Reżyseria: Simone Godano

Obsada: Riccardo Scamarcio

Ocena IMDb: 5.8/10

Marco, Guido, Leo, Luisa, Gaëlle i Mattia mają różne matki. Nie wszyscy są biologicznymi dziećmi tego samego mężczyzny, lecz wszyscy mają jedną wspólną ojcowską figurę - Manfrediego Alicante. Gdy ten odchodzi, po raz pierwszy spotykają się razem w domu ojca w Bordeaux, żywiąc nadzieję, że mogą stać się zjednoczoną rodziną. Jednak każde z nich dźwiga własną historię, a powrót do przeszłości nie będzie łatwy.

Michał Jarecki 15.08.2025 09:01

