REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

HBO Max: co obejrzeć w długi weekend? 5 nowych filmów i seriali

Zleciało! Połowa sierpnia za nami, a my sprawdzamy najciekawsze nowości, które będzie można obejrzeć w serwisie HBO Max w długi weekend.

Michał Jarecki
hbo max co obejrzeć długi weekend nowości na złej drodze
REKLAMA

Po tym, jak HBO Max zasypało nas popularnymi cyklami filmów („Planeta małp”, „Oszukać przeznaczenie”) oraz kinowymi nowościami (szósta część wspomnianego cyklu, „Babygirl”), przyszedł czas na... wyciszenie. Niestety, na półmetku sierpnia 2025 r. platforma Warnera nie spuściła żadnej bomby, co nie oznacza, że nie będziemy mieli czego oglądać. Najmocniejszą moim zdaniem premierą jest film z Aubrey Plazą, który ominął polskie kina, a z pewnością zasługuje na uwagę widzów. 

REKLAMA

HBO Max: co obejrzeć w długi weekend? 5 nowych filmów i seriali

REKLAMA

Na złej drodze

  • Tytuł filmu: Na złej drodze
  • Czas trwania: 1 godz. 37 min
  • Rok produkcji: 2022
  • Reżyser: John Patton Ford
  • Aktorzy: Aubrey Plaza, Theo Rossi
  • Nasza ocena: 8/10
  • Ocena IMDB: 6,7/10

Ten reżyserski i scenariuszowy debiut opowiada historię Emily Benetto - młodej mieszkanki Los Angeles, która pracuje dla firmy cateringowej dostarczającej posiłki m.in. innym dużym firmom. Jest pogrążona w długach, ponieważ zmaga się ze spłatą kredytu studenckiego. Wyrok skazujący za napaść (kłótnia z byłym chłopakiem) uniemożliwia jej uzyskanie dobrze płatnej pracy, a właściwie niemal całkiem wyklucza ją z rynku. Pewnego dnia współpracownik - chcąc odwdzięczyć się za pomoc - łączy Emily z grupą poszukującą tzw. fałszywych klientów. I tka bohaterka wkracza do świata oszustw... Jak się to skończy? Bardzo dobry, gęsty od społecznych komentarzy, mądry film ze świetną Plazą.

Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One

  • Tytuł filmu: Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One
  • Rok produkcji: 2023
  • Czas trwania: 2h 43m
  • Reżyseria: Christopher McQuarrie
  • Obsada: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg
  • Nasza ocena: 9/10
  • Ocena IMDb: 7.9/10

W przedostatniej odsłonie uwielbianej serii - "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One" - Ethan Hunt wraz z zespołem IMF będzie musiał podjąć się, jakżeby inaczej, najniebezpieczniejszej misji. Główny bohater trafia bowiem na trop przerażającej broni, która jest ogromnym zagrożeniem nie tylko dla ludzkości, ale i dalszych losów całego świata.

Zabójcza rywalizacja

  • Tytuł filmu: Zabójcza rywalizacja
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 1h 26m
  • Reżyseria: Lee Gabiana
  • Obsada: Melissa Joan Hart, Valerie Loo
  • Ocena IMDb: 5.9/10

Kochająca, troskliwa, przejęta matka wpada w prawdziwą furię, gdy jej córka zostaje wyrzucona z zespołu tanecznego w jej dawnej szkole. Nowiutki thriller, po którym nie wiadomo, czego się spodziewać.

Uwierz

  • Tytuł filmu: Uwierz
  • Rok produkcji: 2013
  • Czas trwania: 1h 26m
  • Reżyseria: David Scheimann
  • Obsada: Jack Smith, Brian Cox, Natasha McElhone
  • Ocena IMDb: 5.8/10

Utalentowany młody piłkarz, który wpada w tarapaty z powodu drobnego wykroczenia, trafia pod opiekę byłego trenera Manchesteru United, Matta Busby’ego. Ten, poruszony jego losem, postanawia powrócić z emerytury, by pomóc chłopcu i jego drużynie. Co, jak można się spodziewać, nie będzie łatwym zadaniem.

Kłopoty rodzinne

  • Tytuł filmu: Kłopoty rodzinne
  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 1h 43m
  • Reżyseria: Simone Godano
  • Obsada: Riccardo Scamarcio
  • Ocena IMDb: 5.8/10

Marco, Guido, Leo, Luisa, Gaëlle i Mattia mają różne matki. Nie wszyscy są biologicznymi dziećmi tego samego mężczyzny, lecz wszyscy mają jedną wspólną ojcowską figurę - Manfrediego Alicante. Gdy ten odchodzi, po raz pierwszy spotykają się razem w domu ojca w Bordeaux, żywiąc nadzieję, że mogą stać się zjednoczoną rodziną. Jednak każde z nich dźwiga własną historię, a powrót do przeszłości nie będzie łatwy.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
15.08.2025 09:01
Tagi: Co obejrzeć?HBO Max
Najnowsze
8:01
7 świeżych filmów, które warto obejrzeć w długi weekend
Aktualizacja: 2025-08-15T08:01:00+02:00
17:55
Dawno nic tak nie rozpaliło widzów jak ten kryminał. A ostatni odcinek wychodzi jutro
Aktualizacja: 2025-08-14T17:55:12+02:00
16:53
Głośny film Marvela wreszcie trafi na Disney+. Obejrzysz go bez dodatkowych opłat
Aktualizacja: 2025-08-14T16:53:29+02:00
16:05
Netflix wrzucił chory film od twórcy Atomówek. Ledwo wytrzymałem do końca
Aktualizacja: 2025-08-14T16:05:19+02:00
15:00
Canal+ dowozi nowości w sierpniu. Mocny thriller to tylko jedna z nowości
Aktualizacja: 2025-08-14T15:00:12+02:00
13:25
Nowy serial akcji Prime Video zaskoczył widzów. Jest aż tak dobry
Aktualizacja: 2025-08-14T13:25:44+02:00
12:05
Nie Titanic, nie Zjawa. DiCaprio przyznał, który film jest dla niego najważniejszy
Aktualizacja: 2025-08-14T12:05:49+02:00
10:23
Nowy film z Johansson i Hanksem już na Netfliksie. Reżyser? Wes Anderson
Aktualizacja: 2025-08-14T10:23:01+02:00
9:27
Priscilla Presley w ogniu oskarżeń. Miała wykorzystać śmierć córki, by odzyskać majątek
Aktualizacja: 2025-08-14T09:27:34+02:00
8:21
Święto Wojska Polskiego 2025: gdzie oglądać transmisję na żywo?
Aktualizacja: 2025-08-14T08:21:34+02:00
19:19
Obcy: Ziemia - kiedy kolejne odcinki serialu z Disney+?
Aktualizacja: 2025-08-13T19:19:00+02:00
18:56
Długi weekend to ostatnia szansa, by zobaczyć wystawę Harry'ego Pottera
Aktualizacja: 2025-08-13T18:56:40+02:00
16:15
Widzowie zachwycają się thrillerem o toksycznej męskości. To nowość HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-13T16:15:24+02:00
15:29
Marty Supreme: zwiastun filmu. Oto Timothée Chalamet jako mistrz ping-ponga
Aktualizacja: 2025-08-13T15:29:39+02:00
14:27
Jak serial Obcy: Ziemia łączy się z filmami? Tak wygląda kolejność oglądania
Aktualizacja: 2025-08-13T14:27:26+02:00
13:37
Bitwa na Milionerów. TVN rzuca Polsatowi rękawicę
Aktualizacja: 2025-08-13T13:37:36+02:00
11:48
2. sezon 1670 nadchodzi. Netflix zdradził tytuły odcinków
Aktualizacja: 2025-08-13T11:48:22+02:00
10:55
Obcy: Ziemia - recenzja. To jeszcze Alien, czy już Stranger Things?
Aktualizacja: 2025-08-13T10:55:30+02:00
10:14
Jak HBO Max zrobi thriller, to nie ma bata. Jest zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-13T10:14:49+02:00
9:32
Disney+ dodał serial sci-fi, na który czekało pół świata. Nareszcie
Aktualizacja: 2025-08-13T09:32:24+02:00
8:56
Nikt nie wierzył, ale ten polski film się udał. Teraz wpada na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-13T08:56:53+02:00
8:51
Widzowie wydali wyrok. To najlepsze sci-fi na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-08-13T08:51:56+02:00
20:15
Cezary Pazura ujawnił, że 13 posterunek może wrócić, ale z jedną dużą zmianą
Aktualizacja: 2025-08-12T20:15:24+02:00
18:20
Będzie nowa Rodzina Addamsów od twórców Wednesday
Aktualizacja: 2025-08-12T18:20:41+02:00
16:19
TikTok weryfikuje wiek użytkowników. Sztuczna inteligencja popełniła błąd
Aktualizacja: 2025-08-12T16:19:12+02:00
14:34
Wniósł flagę UPA na koncert w Warszawie. Teraz przeprasza
Aktualizacja: 2025-08-12T14:34:49+02:00
11:49
Netflix zrobił spin-off Johna Wicka przed spin-offem Johna Wicka. Widzowie zbierają szczęki
Aktualizacja: 2025-08-12T11:49:19+02:00
10:53
Widzowie znaleźli najlepszy serial 2025 roku. Kino absolutne
Aktualizacja: 2025-08-12T10:53:41+02:00
9:26
Młody Rambo wybrany! To może się udać
Aktualizacja: 2025-08-12T09:26:53+02:00
8:58
Premiera Shreka 5 opóźniona. Ktoś się dziwi? My nie
Aktualizacja: 2025-08-12T08:58:25+02:00
20:22
Nowości w CANAL+. Fani teorii spiskowych i gier wideo będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-11T20:22:37+02:00
19:02
Kto jest odpowiedzialny za zniknięcia w Zniknięciach? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-08-11T19:02:00+02:00
18:33
Ten serialowy klasyk użytkownicy Netfliksa nazywają najlepszym, co widzieli. Niedługo znika
Aktualizacja: 2025-08-11T18:33:00+02:00
18:01
Nowy film Netfliksa ogląda się jak rasowy thriller
Aktualizacja: 2025-08-11T18:01:00+02:00
17:24
Ten thriller zyskał na Netfliksie drugie życie. Jakim cudem?
Aktualizacja: 2025-08-11T17:24:46+02:00
13:55
Demi Lovato i Joe Jonas znowu razem. Wykonali kawałki z Camp Rock
Aktualizacja: 2025-08-11T13:55:42+02:00
13:51
Przestańcie olewać najlepszy kryminał Netfliksa. Jest 10/10
Aktualizacja: 2025-08-11T13:51:21+02:00
11:33
Max Korzh: kto to jest? Białoruski artysta wyprzedał Stadion Narodowy
Aktualizacja: 2025-08-11T11:33:14+02:00
11:11
Nowe fantasy podbija Prime Video. A to przecież jeden z najgorszych filmów wszech czasów
Aktualizacja: 2025-08-11T11:11:36+02:00
10:01
We współczesnym kinie jest za mało nadziei i za dużo pesymizmu
Aktualizacja: 2025-08-11T10:01:30+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA