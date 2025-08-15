HBO Max: co obejrzeć w długi weekend? 5 nowych filmów i seriali
Zleciało! Połowa sierpnia za nami, a my sprawdzamy najciekawsze nowości, które będzie można obejrzeć w serwisie HBO Max w długi weekend.
Po tym, jak HBO Max zasypało nas popularnymi cyklami filmów („Planeta małp”, „Oszukać przeznaczenie”) oraz kinowymi nowościami (szósta część wspomnianego cyklu, „Babygirl”), przyszedł czas na... wyciszenie. Niestety, na półmetku sierpnia 2025 r. platforma Warnera nie spuściła żadnej bomby, co nie oznacza, że nie będziemy mieli czego oglądać. Najmocniejszą moim zdaniem premierą jest film z Aubrey Plazą, który ominął polskie kina, a z pewnością zasługuje na uwagę widzów.
Na złej drodze
- Tytuł filmu: Na złej drodze
- Czas trwania: 1 godz. 37 min
- Rok produkcji: 2022
- Reżyser: John Patton Ford
- Aktorzy: Aubrey Plaza, Theo Rossi
- Nasza ocena: 8/10
- Ocena IMDB: 6,7/10
Ten reżyserski i scenariuszowy debiut opowiada historię Emily Benetto - młodej mieszkanki Los Angeles, która pracuje dla firmy cateringowej dostarczającej posiłki m.in. innym dużym firmom. Jest pogrążona w długach, ponieważ zmaga się ze spłatą kredytu studenckiego. Wyrok skazujący za napaść (kłótnia z byłym chłopakiem) uniemożliwia jej uzyskanie dobrze płatnej pracy, a właściwie niemal całkiem wyklucza ją z rynku. Pewnego dnia współpracownik - chcąc odwdzięczyć się za pomoc - łączy Emily z grupą poszukującą tzw. fałszywych klientów. I tka bohaterka wkracza do świata oszustw... Jak się to skończy? Bardzo dobry, gęsty od społecznych komentarzy, mądry film ze świetną Plazą.
Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One
- Tytuł filmu: Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 2h 43m
- Reżyseria: Christopher McQuarrie
- Obsada: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg
- Nasza ocena: 9/10
- Ocena IMDb: 7.9/10
W przedostatniej odsłonie uwielbianej serii - "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One" - Ethan Hunt wraz z zespołem IMF będzie musiał podjąć się, jakżeby inaczej, najniebezpieczniejszej misji. Główny bohater trafia bowiem na trop przerażającej broni, która jest ogromnym zagrożeniem nie tylko dla ludzkości, ale i dalszych losów całego świata.
Zabójcza rywalizacja
- Tytuł filmu: Zabójcza rywalizacja
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 1h 26m
- Reżyseria: Lee Gabiana
- Obsada: Melissa Joan Hart, Valerie Loo
- Ocena IMDb: 5.9/10
Kochająca, troskliwa, przejęta matka wpada w prawdziwą furię, gdy jej córka zostaje wyrzucona z zespołu tanecznego w jej dawnej szkole. Nowiutki thriller, po którym nie wiadomo, czego się spodziewać.
Uwierz
- Tytuł filmu: Uwierz
- Rok produkcji: 2013
- Czas trwania: 1h 26m
- Reżyseria: David Scheimann
- Obsada: Jack Smith, Brian Cox, Natasha McElhone
- Ocena IMDb: 5.8/10
Utalentowany młody piłkarz, który wpada w tarapaty z powodu drobnego wykroczenia, trafia pod opiekę byłego trenera Manchesteru United, Matta Busby’ego. Ten, poruszony jego losem, postanawia powrócić z emerytury, by pomóc chłopcu i jego drużynie. Co, jak można się spodziewać, nie będzie łatwym zadaniem.
Kłopoty rodzinne
- Tytuł filmu: Kłopoty rodzinne
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 1h 43m
- Reżyseria: Simone Godano
- Obsada: Riccardo Scamarcio
- Ocena IMDb: 5.8/10
Marco, Guido, Leo, Luisa, Gaëlle i Mattia mają różne matki. Nie wszyscy są biologicznymi dziećmi tego samego mężczyzny, lecz wszyscy mają jedną wspólną ojcowską figurę - Manfrediego Alicante. Gdy ten odchodzi, po raz pierwszy spotykają się razem w domu ojca w Bordeaux, żywiąc nadzieję, że mogą stać się zjednoczoną rodziną. Jednak każde z nich dźwiga własną historię, a powrót do przeszłości nie będzie łatwy.
