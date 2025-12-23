Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

HBO Max ujawnił najpopularniejsze filmy i seriale 2025 roku. Ja w szoku

Serwis streamingowy HBO Max udostępnił właśnie podsumowanie, z którego wynika, że gusta widzów aż tak bardzo się nie zmieniły. Co w 2025 roku biło rekordy popularności?

Konrad Chwast
hbo max 2025 najpopularniejsze
REKLAMA

Otrzymaliśmy właśnie podsumowanie, w którym serwis streamingowy HBO Max pokazał, które filmy i seriale Polacy oglądali najchętniej w mijającym właśnie roku. Roku, dodajmy, dość trudnym dla streamingowego giganta. Serwis musiał bowiem po kilku chudych latach udowodnić, że potrafi dostarczyć jeszcze trochę dobrej rozrywki. Choć platforma cały czas boryka się z cięciami robionymi przez Davida Zaslava, to jest już znacznie, znacznie lepiej. Do serwisu trafiło kilka naprawdę mocnych oryginalnych produkcji, dzięki czemu w serwisie pojawiło się znacznie więcej życia.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że HBO naprawdę potrafi robić dobre seriale. Ostatnie tygodnie upłynęły przecież pod znakiem „To: Witajcie w Derry” i fenomenalnych „Krzeseł”.

REKLAMA

Najpopularniejsze seriale HBO Max w 2025 roku

Na liście od HBO Max dominuje raczej klasyka. Pierwsze miejsce oczywiście należy do „The Last of Us”, czyli chyba największego hitu platformy od wielu lat. Choć produkcja rzeczywiście rozczarowała widzów ostatnimi odcinkami, to jednak bezwzględnie dostarczyła nam kilku naprawdę poruszających chwil. Zwłaszcza jednej.

Dalej na liście znajduje się kilka polskich produkcji. Thriller „Przesmyk” i hit, który przywędrował na HBO z TVN-u (a w zasadzie z Playera), czyli „Patti”. Nie zabrakło również tak popularnych w naszym kraju kryminałów, czyli „Schedy” i „Odwilży”. Listę zamykają jeszcze serial „Lady love” i reality show „Królowa przetrwania”. Polskie produkcje w zasadzie wyparły zagraniczne seriale. Ostały się jeszcze tylko: „Biały lotos” i „The Pitt”.

Przyznam, że jestem zaskoczony, jak bardzo polskie seriale zdominowały HBO Max. To pełna lista:

  • 1. „The Last of Us”
  • 2. „Przesmyk”
  • 3. „Biały Lotos”
  • 4. „Porządny człowiek”
  • 5. „Scheda”
  • 6. „Odwilż”
  • 7.  „Pati”
  • 8.  „Lady Love”
  • 9.  „Królowa przetrwania”
  • 10. „The Pitt”

Najpopularniejsze filmy HBO Max w 2025 roku

Lista najpopularniejszych filmów również jest pouczająca i mówi wiele o tym, co jest największym zasobem platformy. Oczywiście są to produkcje od studiów filmowych, które wchodzą w skład korporacji (Netflix też to wie, tak swoją drogą). „Minecraft: Film” czy  „Venom 3: Ostatni taniec” to przecież kinowe hity, które bardzo szybko trafiły do HBO Max. Nawet dramatyczny „Kraven Łowca” znalazł się na tej liście. Obok nich oczywiście „Superman”. A także dwa (fenomenalne) horrory, czyli „Zniknięcia” i „Grzesznicy”.

Co jednak najciekawsze, na liście znajduje się również aż 6 filmów o młodym czarodzieju. „Harry Potter” ogląda się tak dobrze, że nikogo nie powinno dziwić, że jest tak łakomym kąskiem dla konkurencji. Tym bardziej dziwić nie powinno, że Warner kuje żelazo i zapowiada wysokobudżetowy serial rozplanowany na całe lata.

  • 1. „Minecraft: Film”
  • 2. „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”
  • 3. „Venom 3: Ostatni taniec”
  • 4. „Harry Potter i Komnata Tajemnic”
  • 5. „Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi”
  • 6. „Harry Potter i więzień Azkabanu”
  • 7. „Harry Potter i Czara ognia”
  • 8. „Babygirl”
  • 9. „Harry Potter i Zakon Feniksa”
  • 10. “It Ends with Us”
  • 11.  “Zniknięcia”
  • 12. “Harry Potter I Książe Półkrwi”
  • 13. „Kraven Łowca”
  • 14. „Superman”
  • 15. „Grzesznicy”
REKLAMA

Więcej o ofercie HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Konrad Chwast
23.12.2025 12:57
Tagi: HBOHBO Max
Najnowsze
10:47
Odyseja pod ostrzałem. Widzowie śmieją się z kostiumów
Aktualizacja: 2025-12-23T10:47:12+01:00
9:50
Widzowie kochają kryminał HBO Max. Dopiero teraz go odkryliście?
Aktualizacja: 2025-12-23T09:50:57+01:00
9:27
Thor powróci w Avengers: Doomsday. Marvelowi znów wyciekł zwiastun
Aktualizacja: 2025-12-23T09:27:58+01:00
8:33
Netflix ujawnił czas trwania ostatnich odcinków Stranger Things. Grubo
Aktualizacja: 2025-12-23T08:33:36+01:00
18:33
Kiedy nowe odcinki thrillera To jej wina w SkyShowtime? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-12-22T18:33:00+01:00
17:17
O tych filmach świątecznych na pewno nie słyszeliście. To ukryte perełki
Aktualizacja: 2025-12-22T17:17:00+01:00
15:41
Tak wygląda Odyseja. Monumentalne fantasy Nolana dostało pełny zwiastun
Aktualizacja: 2025-12-22T15:41:28+01:00
12:22
Widziałem fragment Odysei. Wbiła mnie w fotel
Aktualizacja: 2025-12-22T12:22:00+01:00
11:41
To była najlepsza postać Avatara 3. Została koszmarnie zmarnowana
Aktualizacja: 2025-12-22T11:41:00+01:00
11:02
Gdzie obejrzeć Psi Patrol? Sprawdzamy dostępność serialu i filmów
Aktualizacja: 2025-12-22T11:02:19+01:00
11:01
Taco Hemingway wyprzedał trasę. Fajnie, tylko dlaczego w przedsprzedaży?
Aktualizacja: 2025-12-22T11:01:05+01:00
10:20
Avatar 3 już przeszedł do historii. Tyle zarobił w weekend
Aktualizacja: 2025-12-22T10:20:15+01:00
10:06
Twórcy "Jedynej" nie kryją żalu. Google Earth zaspoilowało ich serial
Aktualizacja: 2025-12-22T10:06:07+01:00
8:11
Aktor z filmu To: Rozdział 2 nie żyje. Miał 46 lat
Aktualizacja: 2025-12-22T08:11:37+01:00
16:35
Zawsze marzyłem o takim kinie szpiegowskim. HBO Max rozpieszcza
Aktualizacja: 2025-12-21T16:35:38+01:00
15:24
Avatar 3, czyli TOP 5 największych zbrodni Jamesa Camerona. Zgrzytam zębami
Aktualizacja: 2025-12-21T15:24:00+01:00
13:16
Przesilenie zimowe to idealny film na Święta. Wybraliśmy 5 podobnych
Aktualizacja: 2025-12-21T13:16:29+01:00
10:57
Jestem oczarowana świątecznymi nowościami w VOD. W końcu mam co oglądać
Aktualizacja: 2025-12-21T10:57:00+01:00
9:29
Twórca Leona zawodowca zaadaptował klasykę literatury. Jestem zaskoczony
Aktualizacja: 2025-12-21T09:29:00+01:00
8:47
Netflix dodaje ten film, żeby nas dobić. Szybko się nie pozbieramy
Aktualizacja: 2025-12-21T08:47:30+01:00
6:22
Facet na święta to hit. Czy Netflix ogłosi 4. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-21T06:22:00+01:00
5:15
Avatar 3 leci do Disney+. Kiedy premiera online?
Aktualizacja: 2025-12-21T05:15:00+01:00
14:10
Użytkownicy Disney+ szanują tradycję. Już oglądają ulubioną komedię Polaków
Aktualizacja: 2025-12-20T14:10:00+01:00
13:09
Ten film wojenny powinien lecieć w kinach. Ale w streamingu też ogląda się go jak Call of Duty
Aktualizacja: 2025-12-20T13:09:00+01:00
12:11
Widziałem nowego Spartakusa. Fani starego serialu, jesteście w domu
Aktualizacja: 2025-12-20T12:11:00+01:00
11:01
W nowym horrorze na Netfliksie nie przewidzisz, kto zginie pierwszy
Aktualizacja: 2025-12-20T11:01:00+01:00
10:01
HBO Max szykuje się do Świąt. Nowości serwisu są bezkonkurencyjne
Aktualizacja: 2025-12-20T10:01:00+01:00
9:08
Nowość sci-fi gotowa roznieść Prime Video. Użytkownicy czekali na to od dawna
Aktualizacja: 2025-12-20T09:08:00+01:00
8:06
O co chodzi z ogniem i popiołem w Avatarze 3? I o czym będzie kontynuacja?
Aktualizacja: 2025-12-20T08:06:00+01:00
7:04
Kevin sam w domu jest takim hitem, że ludzie płacą, by go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-12-20T07:04:00+01:00
19:01
O co chodzi w Wielkiej powodzi? Wyjaśniamy film i jego zakończenie
Aktualizacja: 2025-12-19T19:01:00+01:00
17:19
Genialna rola w Wielkiej powodzi. Aktor rozbił bank już w Squid Game
Aktualizacja: 2025-12-19T17:19:00+01:00
16:01
Widziałem "Avatara z Temu". To prawdziwa perła złego kina
Aktualizacja: 2025-12-19T16:01:20+01:00
14:40
Love story w czasach apokalipsy. W Pluribusie nie chodzi (tylko) o satyrę na AI
Aktualizacja: 2025-12-19T14:40:56+01:00
13:53
Poszłam na Matę, spotkałam Fagatę. I to na scenie
Aktualizacja: 2025-12-19T13:53:28+01:00
13:07
Obejrzałem Wielką powódź Netfliksa i teraz boli mnie głowa. Było warto
Aktualizacja: 2025-12-19T13:07:46+01:00
12:05
Netflix przed świętami stawia na katastrofę. Co obejrzeć w weekend?
Aktualizacja: 2025-12-19T12:05:23+01:00
10:28
Najlepszy album Taco Hemingwaya od 10 lat. Raper zrzucił go w nocy
Aktualizacja: 2025-12-19T10:28:23+01:00
9:29
Szalony kryminał Netfliksa chwycił widzów za gardło. Mają obsesję
Aktualizacja: 2025-12-19T09:29:05+01:00
9:12
Donald Trump organizuje zawody, które zaniepokoiły widzów Hunger Games
Aktualizacja: 2025-12-19T09:12:28+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA