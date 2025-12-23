HBO Max ujawnił najpopularniejsze filmy i seriale 2025 roku. Ja w szoku

Ładowanie...

Otrzymaliśmy właśnie podsumowanie, w którym serwis streamingowy HBO Max pokazał, które filmy i seriale Polacy oglądali najchętniej w mijającym właśnie roku. Roku, dodajmy, dość trudnym dla streamingowego giganta. Serwis musiał bowiem po kilku chudych latach udowodnić, że potrafi dostarczyć jeszcze trochę dobrej rozrywki. Choć platforma cały czas boryka się z cięciami robionymi przez Davida Zaslava, to jest już znacznie, znacznie lepiej. Do serwisu trafiło kilka naprawdę mocnych oryginalnych produkcji, dzięki czemu w serwisie pojawiło się znacznie więcej życia.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że HBO naprawdę potrafi robić dobre seriale. Ostatnie tygodnie upłynęły przecież pod znakiem „To: Witajcie w Derry” i fenomenalnych „Krzeseł”.

REKLAMA

Najpopularniejsze seriale HBO Max w 2025 roku

Na liście od HBO Max dominuje raczej klasyka. Pierwsze miejsce oczywiście należy do „The Last of Us”, czyli chyba największego hitu platformy od wielu lat. Choć produkcja rzeczywiście rozczarowała widzów ostatnimi odcinkami, to jednak bezwzględnie dostarczyła nam kilku naprawdę poruszających chwil. Zwłaszcza jednej.

Dalej na liście znajduje się kilka polskich produkcji. Thriller „Przesmyk” i hit, który przywędrował na HBO z TVN-u (a w zasadzie z Playera), czyli „Patti”. Nie zabrakło również tak popularnych w naszym kraju kryminałów, czyli „Schedy” i „Odwilży”. Listę zamykają jeszcze serial „Lady love” i reality show „Królowa przetrwania”. Polskie produkcje w zasadzie wyparły zagraniczne seriale. Ostały się jeszcze tylko: „Biały lotos” i „The Pitt”.

Przyznam, że jestem zaskoczony, jak bardzo polskie seriale zdominowały HBO Max. To pełna lista:

1. „The Last of Us”

2. „Przesmyk”

3. „Biały Lotos”

4. „Porządny człowiek”

5. „Scheda”

6. „Odwilż”

7. „Pati”

8. „Lady Love”

9. „Królowa przetrwania”

10. „The Pitt”

Najpopularniejsze filmy HBO Max w 2025 roku

Lista najpopularniejszych filmów również jest pouczająca i mówi wiele o tym, co jest największym zasobem platformy. Oczywiście są to produkcje od studiów filmowych, które wchodzą w skład korporacji (Netflix też to wie, tak swoją drogą). „Minecraft: Film” czy „Venom 3: Ostatni taniec” to przecież kinowe hity, które bardzo szybko trafiły do HBO Max. Nawet dramatyczny „Kraven Łowca” znalazł się na tej liście. Obok nich oczywiście „Superman”. A także dwa (fenomenalne) horrory, czyli „Zniknięcia” i „Grzesznicy”.

Co jednak najciekawsze, na liście znajduje się również aż 6 filmów o młodym czarodzieju. „Harry Potter” ogląda się tak dobrze, że nikogo nie powinno dziwić, że jest tak łakomym kąskiem dla konkurencji. Tym bardziej dziwić nie powinno, że Warner kuje żelazo i zapowiada wysokobudżetowy serial rozplanowany na całe lata.

1. „Minecraft: Film”

2. „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”

3. „Venom 3: Ostatni taniec”

4. „Harry Potter i Komnata Tajemnic”

5. „Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi”

6. „Harry Potter i więzień Azkabanu”

7. „Harry Potter i Czara ognia”

8. „Babygirl”

9. „Harry Potter i Zakon Feniksa”

10. “It Ends with Us”

11. “Zniknięcia”

12. “Harry Potter I Książe Półkrwi”

13. „Kraven Łowca”

14. „Superman”

15. „Grzesznicy”

REKLAMA

Więcej o ofercie HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Konrad Chwast 23.12.2025 12:57

Ładowanie...