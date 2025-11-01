REKLAMA
HBO Max - co obejrzeć w weekend? Nowości (nie tylko horrory)

Co obejrzeć w HBO Max w nadchodzący weekend? Mroczne nowości idealne na jesień, które umilą subskrybentom platformy sobotni i niedzielny wieczór.

Anna Bortniak
hbo max nowosci weeekdn top 5 co obejrzec dziki diament
Serwis HBO Max przygotował dla swoich subskrybentów mocne (i mroczne) nowości. W związku z tym, że jesienna i halloweenowa aura sprzyja oglądaniu horrorów, podpowiadamy, co obejrzeć na platformie w ten weekend. Wpadną nie tylko tytuły grozy, ale również inne godne uwagi produkcje. Oto TOP nowości w HBO Max na leniwe wieczory.

HBO Max: nowości na weekend. Co obejrzeć?

To: Witajcie w Derry

  • Tytuł serialu: To: Witajcie w Derry (It: Welcome to Derry)
  • Lata emisji: 2025-
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Brad Kane
  • Obsada: Bill Skarsgård, Taylour Paige, Jovan Adepo, James Remar
  • Nasza ocena: 8/10
  • Ocena IMDb: 8/10

W HBO Max zadebiutował już 1. odcinek serialu "To: Witajcie w Derry". Prequel "To" osadzony jest w 1962 r., czyli na 27 lat przed wydarzeniami z oryginalnego filmu. W centrum fabuły znajduje się rodzina, która po przyjeździe do Derry spotyka się z wrogością mieszkańców z powodu ich pochodzenia. Tymczasem najmłodszy członek rodziny zaprzyjaźnia się ze swoimi rówieśnikami i zaczyna badać tajemnicze zniknięcia dzieci.

Negocjator

  • Tytuł filmu: Negocjator (Il nibbio)
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 1h 45m
  • Reżyseria: Alessandro Tonda
  • Obsada: Claudio Santamaria, Sonia Bergamasco, Anna Ferzetti, Massimiliano Rossi
  • Ocena IMDb: 7/10

Włoski film "Negocjator" jest jedną z najchętniej oglądanych produkcji w HBO Max, co udowadnia jego obecność w TOP-ce serwisu. Bohaterem produkcji jest Nicola Calipari, włoski agent służb specjalnych, który postanawia dokonać bohaterskiego czynu. Mężczyzna decyduje się zaryzykować własne życie, by ocalić pewną dziennikarkę, która trafia irackiej niewoli, gdzie jest bezprawnie przetrzymywana.

Ja, Jack Wright

  • Tytuł serialu: Ja, Jack Wright (I, Jack Wright)
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Chris Lang
  • Obsada: John Simm, Nikki Amuka-Bird, Daniel Rigby, Trevor Eve
  • Ocena IMDb: 7.1/10

Brytyjski thriller kryminalny od HBO Max to jedna z nowości, obok której nie można przejść obojętnie. "Ja, Jack Wright" to serial, który rozpoczyna się samobójczą śmiercią wpływowego biznesmena, tytułowego Jacka Wrighta. Podczas gdy rodzina jest wstrząśnięta tragedią, okazje się, że samobójstwo mężczyzny było tylko pozorem. A kiedy żony i dzieci walczą o jego majątek, do gry wkracza nieustępliwy detektyw, który rozpoczyna śledztwo. Z biegiem czasu odkrywa, że ta zamożna familia skrywa szokujące tajemnice.

Dziki diament

  • Tytuł filmu: Dziki diament (Diamant brut)
  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 1h 43m
  • Reżyseria: Agathe Riedinger
  • Obsada: Malou Khébizi, Idir Azougli, Andréa Bescond, Ashley Romano
  • Ocena IMDb: 6.2/10

Produkcja "Dziki diament" to historia, która koncentruje się na 19-letniej Liane. Dziewczyna postanawia wziąć udział w castingu do programu Miracle Island, aby zdobyć awans społeczny, rozpoznawalność i pieniądze. Film, w którym wystąpiła nieprofesjonalna aktorka, pokazuje, jak współczesna młodość została podporządkowana dyktaturze wizerunku i cielesności, a także jak obecnie hiperseksualizuje się dziewczyny i kobiety.

Zniknięcia

  • Tytuł filmu: Zniknięcia (Weapons)
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 2h 8m
  • Reżyseria: Zach Cregger
  • Obsada: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams
  • Ocena IMDb: 7.5/10

Film "Zniknięcia" koncentruje się na pewnym tajemniczym zdarzeniu. Dotyczy ono kilkunastu uczniów tej samej klasy, którzy wychodzą ze swoich domów o tej samej godzinie - niedługo po 2:00 w nocy. Następnego dnia tylko jeden z nich pojawia się w klasie nauczycielki, Justine Gandy. Podczas gdy mieszkańcy starają się odnaleźć swoje dzieci, życie Justine zamienia się koszmar - oprócz tego, że odwraca się od niej cała społeczność, to w dodatku dyrektor szkoły decyduje się zawiesić ją w obowiązkach. W obliczu sytuacji, nękana koszmarami nauczycielka postanawia rozpocząć własne śledztwo. Prowadzi to do tajemniczej Gladys.

Anna Bortniak
01.11.2025 09:48
