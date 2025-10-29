Prime Video dodało film, który namiesza w sezonie nagród. Zachwyty i wysokie oceny

Ładowanie...

Choć "Hedda" miała swoją oficjalną premierę na wielkim ekranie festiwalu w Toronto, a także pojawiła się w niektórych kinach w USA w tym miesiącu, jej ostatecznym miejscem spoczynku okazała się platforma Prime Video. Nie powinno to specjalnie dziwić - dość zbliżony los w zeszłym roku spotkał "Miedziaki" (znane bardziej pod anglojęzyczną nazwą "Nickel Boys"), które również trafiły do tego samego streamingu na chwilę przed Oscarami. W tym przypadku sezon nagród dopiero się zaczyna. "Hedda" jest filmem, któremu bliżej do miana czarnego konia niż faworyta - w związku z tym nie powinno się go lekceważyć.

Hedda od dziś na Prime Video. O czym opowiada film?

"Hedda" jest amerykańskim dramatem, którego materiałem źródłowym jest sztuka napisana przez norweskiego dramatopisarza, Henrika Ibsena. Co ciekawe, jest ona bardzo wiekowa - premiera odbyła się aż 134 lata temu w Monachium. Za przełożenie jej na język kina zabrała się Nia DaCosta - reżyserka znana z takich filmów jak "Candyman", "Marvels", aktualnie pracująca nad sequelem tegorocznych "28 lat później".

Oto oficjalny opis filmu:

Hedda (Tessa Thompson) jest rozdarta pomiędzy bolesną tęsknotą za dawną miłością a cichą agonią w obecnym życiu. Tej pełnej wydarzeń nocy eksplodują długo skrywane żądze i napięcia, a Hedda i wszyscy wokół wpadają w wir manipulacji, namiętności i zdrady

Wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z jedną z ciekawszych premier Prime Video tego roku. Nia DaCosta w swoim najnowszym filmie stawia na takie tematy jak wolność, namiętność, autodestrukcja. Reżyserka przenosi również fabułę do innych czasów - zamiast 1891 roku mamy lata 50., a tytułowa bohaterka jest czarnoskóra i biseksualna. Ten wybór z pewnością wzburzy wrażliwszych odbiorców, ale nie ulega wątpliwości, że jest to godna uwagi wizja.

Krytycy póki są w znacznej większości zadowoleni - na serwisie Rotten Tomatoes "Hedda" może się pochwalić wynikiem aż 90%. Amon Warmann z Empire Magazine nazywa ten film "odważną i stylową interpretacją", zwraca również uwagę na życiową, jego zdaniem, rolę Tessy Thompson. Rendy Jones określa "Heddę" jako "niezwykle przenikliwą, intelektualną analizę postaci", zaś kreację Thompson nazywa "monumentalną". Ross Bonaime z Collidera chwali film jako "ambitną adaptację, być może największe wyzwanie DaCosty w karierze, interesujący koncept", jednocześnie zwraca uwagę na realizacyjne niedociągnięcia.

Można jednak zauważyć generalną zgodność - "Hedda" jest filmem bardzo dobrym, wyrazistym i znakomicie niesionym na barkach Tessy Thompson, którą mainstreamowa publiczność powinna znać z ról Walkirii w serii "Thor", a także Bianki, partnerki tytułowego bohatera serii "Creed". Tessa Thompson i Nia DaCosta znają się nie od dziś - gdy ta druga debiutowała jako reżyserka w filmie "Little Woods", pierwsza zagrała w nim jedną z głównych ról. Wygląda na to, że powrót do współpracy okazał się niezwykle owocny. "Hedda" została zaprezentowana na kilku festiwalach - z nagrodami wyjechała m.in. z Toronto, Middleburga, Chicago czy Virginii. Do pozycjonowania filmu jako "oscarowego" jeszcze daleka droga, ale nie jest wykluczone, że film Nii DaCosty ma szansę na zostanie języczkiem u wagi w sezonie nagród.

Hedda - obsada filmu

Tessa Thompson jako Hedda Gabler

jako Hedda Gabler Imogen Poots jako Thea Clifton

jako Thea Clifton Tom Bateman jako George Tesman

jako George Tesman Nicholas Pinnock jako Roland Brack

jako Roland Brack Nina Hoss jako Eileen Lovborg

jako Eileen Lovborg Kathryn Hunter jako Bertie

"Hedda" jest od dziś dostępna do obejrzenia w ramach oferty platformy Prime Video.

HEDDA Prime Video Prime Video

Adam Kudyba 29.10.2025 11:04

